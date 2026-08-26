Chủ tịch Hà Nội yêu cầu minh bạch khoản thu, chi trong năm học mới

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Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị 21 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027 trên địa bàn.

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”.

Sở Giáo dục và Đào tạo đổi mới quản lý theo hướng quản trị phát triển; phát huy quyền chủ động gắn với trách nhiệm giải trình; phân định rõ trách nhiệm của cấp Thành phố, cấp xã và cơ sở giáo dục; lấy chất lượng, sự tiến bộ và an toàn của người học làm thước đo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 tại xã Minh Châu.

Ngành giáo dục Hà Nội cần khai thác dữ liệu để điều chỉnh kế hoạch, bố trí đội ngũ, hỗ trợ học sinh và cải tiến chất lượng. Lồng ghép chỉ tiêu giáo dục và đào tạo vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách của Thành phố, địa phương; theo dõi bằng sản phẩm, kết quả và dữ liệu; giảm báo cáo trung gian, trùng lặp.

Bảo đảm giáo viên, trường, lớp, sách giáo khoa, thiết bị và điều kiện thiết yếu; tổ chức năm học đúng khung thời gian. Thực hiện giáo dục bắt buộc; cập nhật biến động, huy động và hỗ trợ học sinh, không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Rà soát, tham mưu lộ trình hỗ trợ, miễn phí sách giáo khoa phù hợp chủ trương của Trung ương và khả năng cân đối ngân sách Thành phố.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu ngành giáo dục công khai, minh bạch các khoản thu, chi, điều kiện và cam kết chất lượng; không ép buộc đóng góp; công khai đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm.

Sở Nội vụ được giao chủ trì rà soát vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu đội ngũ; tham mưu giao, điều chỉnh, sử dụng biên chế, tuyển dụng và giải quyết chính sách sau sắp xếp theo thẩm quyền; ưu tiên giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Sở Tài chính phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu lộ trình hỗ trợ, miễn phí sách giáo khoa; hướng dẫn xử lý tài chính, tài sản công và chuyển đổi công năng trụ sở, công trình dôi dư sau sắp xếp theo quy định.

UBND các xã, phường ổn định cơ sở giáo dục sau sắp xếp; bố trí công chức Phòng Văn hóa - Xã hội đủ năng lực tham mưu; thực hiện phổ cập, xóa mù chữ, huy động học sinh, phòng, chống bỏ học; nâng cao hiệu quả trung tâm học tập cộng đồng.

Kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện chương trình, thu, chi, dạy thêm, học thêm, bán trú, an toàn trường học; phối hợp quản lý học sinh ngoài giờ, phòng, chống bạo lực học đường và xử lý vấn đề phát sinh.