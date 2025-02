Chủ tịch Hội nông dân xã khai lý do đột nhập lãnh đạo HĐND tỉnh cướp tài sản

Hôm nay, ngày 14/2, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Anh (47 tuổi, là Chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), đồng thời phối hợp với Công an TP Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra vào tối 12/2.

Vụ án gây chú ý dư luận vì nghi phạm là Chủ tịch Hội nông dân xã, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thái. Trong khi đó, căn nhà bị đột nhập cướp là của ông N.T.H., Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước.

Thời điểm nghi phạm Đỗ Tuấn Anh bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Phước

Tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Anh khai nhận, do vay tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng trả nợ nên liều lĩnh đi cướp tài sản.

Để che giấu hành tung của mình, Đỗ Tuấn Anh âm thầm chuẩn bị hung khí, theo dõi, khảo sát kỹ nhà ông N.T.H. ở khu phố 2 (phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) trước khi ra tay.

Khoảng 14 giờ ngày 12/2, Tuấn Anh lái ô tô 4 chỗ BS 93A-304.97 mang theo nhiều hung khí đi đến phường Hưng Chiến (Thị xã Bình Long) và để xe lại ở khu đất trống.

Sau đó, Tuấn Anh đi bộ đến nghĩa trang Cây Khế lấy xe gắn máy (cất giấu trước đó) tháo vứt biển số rồi đến nhà ông H. với ý định cướp tài sản.

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, Tuấn Anh đột nhập vào nhà ông H. qua khu vực nhà vệ sinh ở tầng 1, ẩn nấp bên trong gần 3 giờ chờ thời cơ ra tay.

Đến 19h, khi người phụ nữ giúp việc cho nhà ông H. vào nhà vệ sinh thì Tuấn Anh khống chế, còng tay, bịt miệng rồi tra khảo số lượng người đang bên trong nhà để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Thời điểm này, ông H. phát hiện sự việc nên gọi điện thoại báo công an. Ngay sau đó, Công an thị xã Chơn Thành huy động lực lượng bao vây căn nhà, truy bắt đối tượng.

Trước tình huống này, Đỗ Tuấn Anh đã khống chế nữ giúp việc hòng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát bên ngoài căn nhà.

Để đảm bảo an toàn cho nữ giúp việc, lực lượng chức năng chấp thuận theo yêu cầu của đối tượng.

Khi đối tượng lên xe máy bỏ chạy, cảnh sát đã truy đuổi và bắt giữ được nghi phạm cùng tang vật.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Bình Phước

Tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Anh khai ngoài vụ đột nhập vào nhà vị lãnh đạo tỉnh, trước đó vào cuối năm 2019, đối tượng này cũng đột nhập vào nhà nữ Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh ở khu phố Phú Thịnh (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trói nữ chủ nhà, lấy đi một số tiền mặt và chạy thoát trót lọt cho đến nay.

Hiện, Công an thị xã Chơn Thành đang tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Anh, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra.