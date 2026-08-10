Chức năng thận kém ở người cao tuổi: Đừng xem nhẹ tiểu đêm, phù nhẹ

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Vì sao chức năng thận kém dễ xảy ra ở người cao tuổi?

Thận là một trong những cơ quan phải hoạt động liên tục để duy trì sự ổn định của cơ thể. Mỗi ngày, hàng trăm lít máu được đưa qua thận để lọc bỏ các chất cặn bã, sản phẩm chuyển hóa và lượng nước dư thừa, đồng thời giữ lại những thành phần cần thiết cho cơ thể.

Nếu ví thận như một "nhà máy lọc máu" thì các nephron chính là hàng triệu bộ lọc siêu nhỏ đảm nhiệm phần lớn công việc của nhà máy. Khi còn trẻ, số lượng nephron hoạt động khỏe mạnh giúp thận có khả năng dự trữ chức năng tương đối lớn.

Tuy nhiên, cùng với quá trình lão hóa, cấu trúc và hoạt động của thận cũng dần thay đổi. Lưu lượng máu đến thận có thể giảm, khả năng cô đặc nước tiểu suy yếu và mức lọc cầu thận có xu hướng giảm theo tuổi, làm tăng nguy cơ chức năng thận kém.

Ở người cao tuổi, tình trạng này còn thường đi kèm với các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, gout hoặc các bệnh lý đường tiết niệu. Đây đều là những yếu tố có thể thúc đẩy tổn thương nephron và khiến chức năng thận kém tiến triển nhanh hơn.

Chức năng thận kém dễ xảy ra ở người cao tuổi.

Ngoài ra, người cao tuổi thường phải sử dụng nhiều loại thuốc để kiểm soát các bệnh lý mạn tính. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau chống viêm, thuốc không rõ thành phần hoặc sử dụng thuốc không đúng hướng dẫn có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận.

Điều đáng lo ngại là chức năng thận kém thường diễn ra âm thầm. Trong thời gian đầu, khi một số nephron bị tổn thương, những đơn vị lọc còn khỏe mạnh sẽ tăng cường hoạt động để bù đắp phần chức năng đã mất.

Mục tiêu quan trọng khi chăm sóc người cao tuổi có chức năng thận kém là kiểm soát các yếu tố gây tổn thương, giảm áp lực cho hệ thống lọc máu và bảo tồn tối đa những nephron còn hoạt động.

Trước hết, cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền. Tăng huyết áp và đái tháo đường là hai nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh thận mạn. Huyết áp tăng kéo dài có thể làm tổn thương hệ thống mạch máu nhỏ tại cầu thận, trong khi đường huyết cao thúc đẩy biến đổi cấu trúc màng lọc và tăng nguy cơ albumin niệu.

Người bệnh cần tuân thủ điều trị, không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều dùng. Việc theo dõi huyết áp, đường huyết và chức năng thận định kỳ giúp phát hiện sớm những thay đổi bất lợi.

Chế độ ăn uống cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Hạn chế muối giúp kiểm soát huyết áp, giảm giữ nước và tình trạng phù. Người cao tuổi nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh và các loại gia vị chứa nhiều natri.

Lượng đạm cần được bổ sung phù hợp với mức độ suy giảm chức năng thận và tình trạng dinh dưỡng. Kiêng đạm quá mức có thể làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng, mất cơ và suy yếu ở người cao tuổi. Ngược lại, ăn quá nhiều đạm có thể làm tăng lượng chất thải chuyển hóa mà thận phải xử lý.

Việc uống nước cũng cần được cá thể hóa. Không phải người chức năng thận kém nào cũng cần uống thật nhiều nước. Lượng nước phù hợp phụ thuộc vào lượng nước tiểu, tình trạng phù, suy tim, mức độ suy giảm chức năng thận và hướng dẫn của bác sĩ.

Bên cạnh đó, người cao tuổi nên duy trì vận động phù hợp với thể trạng, kiểm soát cân nặng, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và tránh tự ý sử dụng thuốc giảm đau chống viêm kéo dài.

Người cao tuổi cần kết hợp nhiều yếu tố để cải thiện tình trạng chức năng thận kém.

Nếu kiểm soát bệnh nền, chế độ ăn uống và lối sống khoa học giúp giảm lượng "công việc" mà nhà máy lọc máu phải xử lý thì bảo vệ trực tiếp các nephron còn hoạt động cũng là hướng tiếp cận quan trọng khi chức năng thận kém.

Giải pháp hỗ trợ cải thiện chức năng thận kém từ thảo dược

Xu hướng hỗ trợ hiện nay không chỉ tập trung vào cải thiện triệu chứng mà còn hướng đến bảo vệ cấu trúc thận.

Trong đó, dành dành được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ cấu trúc thận và hạn chế các cơ chế liên quan đến xơ hóa. Khi quá trình tổn thương được kiểm soát tốt hơn, những nephron còn hoạt động có điều kiện duy trì khả năng lọc máu lâu dài.

Đan sâm hỗ trợ cải thiện vi tuần hoàn và lưu lượng máu đến thận, giúp tăng cường cung cấp oxy và dưỡng chất cho tế bào thận.

Hoàng kỳ và linh chi đỏ chứa các hoạt chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào thận trước tác động của stress oxy hóa kéo dài – yếu tố liên quan đến tiến triển chức năng thận kém.

Trong khi đó, râu mèo, mã đề và bạch phục linh hỗ trợ chức năng bài tiết và đào thải các chất cặn bã, góp phần giảm áp lực cho hệ thống lọc máu.

Bên cạnh các thảo dược, L-Carnitine và Coenzyme Q10 tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng tại tế bào, giúp duy trì hoạt động của tế bào thận ở người cao tuổi.

Các thảo dược tốt cho người cao tuổi có chức năng thận kém.

Sự kết hợp giữa thảo dược truyền thống và công nghệ lượng tử hiện đại tạo nên hướng tiếp cận toàn diện: vừa kế thừa giá trị y học cổ truyền, vừa tận dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Qua đó giúp hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém. Chủ động thăm khám, kiểm soát bệnh nền, duy trì lối sống khoa học và kết hợp các giải pháp hỗ trợ hiện đại như thảo dược là nền tảng giúp cải thiện chức năng thận kém, làm chậm tiến triển suy thận mạn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10. Công dụng: • Giúp bổ thận, lợi tiểu. • Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém. Đối tượng sử dụng: Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu. Cách dùng • Ngày uống 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày. • Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. • Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1 - 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. * Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

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