Gặp nạn khi đang ăn sữa chua, bé trai ở Hà Nội phải đi cấp cứu

Ngày 5/8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và xử trí cho một trường hợp cấp cứu sau khi nuốt phải dị vật.

Theo đó, bệnh nhi là bé H.N.M. (20 tháng tuổi, ở Hà Nội). Theo người nhà kể lại, vì đang trong giai đoạn ngứa răng lợi nên trong lúc tự xúc ăn sữa chua, bé M. đã cắn mạnh vào chiếc thìa nhựa đang cầm trên tay. Chiếc thìa bất ngờ gãy đôi và một nửa mảnh vỡ bị bé nuốt vào đường tiêu hóa.

Các bác sĩ thực hiện nội soi cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

May mắn, dị vật không rơi vào đường thở nên trẻ không xuất hiện các dấu hiệu ho sặc hay khó thở. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Tại Khoa Cấp cứu, trẻ tỉnh táo, môi hồng, tự thở tốt, phổi thông khí rõ, chưa có dấu hiệu suy hô hấp. Nhận định đây là dị vật có cạnh sắc, có nguy cơ gây tổn thương đường tiêu hóa, thậm chí thủng hoặc tắc ruột nếu không được lấy ra kịp thời, các bác sĩ đã chỉ định gây mê và tiến hành nội soi lấy dị vật.

BSCKI Lê Thu Trang, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Dị vật sắc nhọn khi đi qua đường tiêu hóa có thể gây xây xước, chảy máu, thậm chí thủng thực quản hoặc dạ dày. Vì vậy, các bác sĩ đã quyết định nội soi lấy dị vật càng sớm càng tốt để hạn chế nguy cơ biến chứng.

BS Nguyễn Tất Đạt, Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng chia sẻ: Qua nội soi, các bác sĩ ghi nhận niêm mạc thực quản của bệnh nhi đã bị viêm trợt do mảnh thìa cọ xát trong quá trình di chuyển xuống dạ dày. Tại dạ dày, bác sĩ phát hiện 1/2 thìa nhựa kích thước khoảng 2,5 cm x 2 cm. Rất may, thời điểm này dạ dày không còn nhiều thức ăn nên việc xác định vị trí và tiếp cận dị vật diễn ra thuận lợi.

Bằng kỹ thuật nội soi cùng sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, mảnh thìa nhựa đã được lấy ra an toàn, giúp bệnh nhi tránh nguy cơ thủng dạ dày, xuất huyết tiêu hóa và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Thận trọng với tai nạn nuốt phải dị vật ở trẻ nhỏ

Theo BSCKI Lê Thu Trang, nuốt phải dị vật là tai nạn hay gặp ở trẻ nhỏ. Vì vậy, phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt trẻ từ 1–3 tuổi (giai đoạn thường xuyên đưa đồ vật vào miệng để gặm, cắn) cần lựa chọn các dụng cụ ăn uống làm từ chất liệu an toàn, bền, khó gãy như silicone chuyên dụng dành cho trẻ em, hạn chế sử dụng các loại thìa nhựa cứng, giòn, dễ gãy vỡ.

Ảnh: BVCC.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần theo dõi khi trẻ tự ăn, vui chơi hoặc cầm nắm các vật dụng nhỏ. Nếu trẻ có biểu hiện ho sặc, tím tái, khó thở hoặc nghi ngờ nuốt phải dị vật, cần thực hiện sơ cứu đúng cách (vỗ lưng, ấn ngực hoặc thủ thuật Heimlich phù hợp với lứa tuổi) và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối không tự ý móc họng hoặc áp dụng các mẹo dân gian như cho trẻ uống nhiều nước, nuốt cơm hay thức ăn to với hy vọng đẩy dị vật xuống, bởi những cách làm này có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn, gây tổn thương nặng nề cho đường tiêu hóa hoặc đường thở, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.