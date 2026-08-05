7 loại trái cây được ví như 'kem chống lão hóa tự nhiên': Phụ nữ sau 40 tuổi càng nên ăn sớm

1 tuần trước

GĐXH - Thịt bò là món ăn giàu dinh dưỡng cho cơ thể với các nhóm chất đạm, sắt và kẽm. Với thói quen của người Việt, nhiều người truyền miệng rằng ăn thịt bò tái giữ được nhiều dưỡng chất hơn thịt bò chín. Tuy nhiên, theo nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng giữa hai cách chế biến này không lớn như nhiều người nghĩ, trong khi nguy cơ mất an toàn thực phẩm lại tăng lên đáng kể nếu thịt không được nấu chín đúng cách.