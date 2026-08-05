7 loại trái cây được ví như 'kem chống lão hóa tự nhiên': Phụ nữ sau 40 tuổi càng nên ăn sớm
GĐXH - Sau tuổi 40, tốc độ lão hóa của cơ thể diễn ra nhanh hơn do suy giảm collagen và thay đổi nội tiết tố. Bổ sung 7 loại trái cây giàu vitamin C, vitamin E, chất chống oxy hóa và chất xơ dưới đây có thể hỗ trợ làm chậm lão hóa, giúp làn da khỏe đẹp và tăng cường sức khỏe từ bên trong.
Người đàn ông 40 tuổi men gan tăng gấp 12 lần, máu đục bất thường thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp -
GĐXH - Lạm dụng rượu trong thời gian dài, người đàn ông 40 tuổi nhập viện phát hiện huyết tương màu trắng đục dù chưa ly tâm, dấu hiệu cảnh báo rối loạn mỡ máu rất nặng.
Cứ nghĩ vỏ tôm là 'kho canxi', chuyên gia chỉ ra phần bổ dưỡng hơn lại không phải ở đóBệnh thường gặp -
GĐXH - Nhiều người có thói quen ăn cả vỏ tôm với suy nghĩ đây là phần chứa nhiều canxi nhất trên con tôm, giúp xương chắc khoẻ và phòng ngừa bệnh loãng xương. Tuy nhiên, theo chuyên gia, quan niệm này chưa hoàn toàn chính xác.
Nhiều người bỏ lòng đỏ trứng vì sợ tăng Cholesterol, chuyên gia tim mạch nói điều hoàn toàn khácBệnh thường gặp -
GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và phổ biến trên mâm cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn đang thắc mắc rằng liệu ăn trứng có bị tăng Cholesterol, gây hại cho tim mạch hay không. Theo chuyên gia, điều quan trọng không phải là ăn ít hay nhiều, quan trọng là ăn như thế nào trong bối cảnh của một chế độ dinh dưỡng cụ thể.
Tự nhuộm tóc tại nhà, người đàn ông bất ngờ phải nhập viện vì lý do không ai ngờ đếnBệnh thường gặp -
GĐXH - Chỉ sau một lần tự nhuộm tóc tại nhà, người đàn ông 52 tuổi bất ngờ phải nhập viện vì 2 bàn tay sưng đỏ, phù nề và nổi mụn. Các bác sĩ cảnh báo, một sai lầm nhỏ khi nhuộm tóc nếu không cẩn trọng có thể làm tăng nguy cơ viêm da tiếp xúc dị ứng.
Loại nụ hoa quen thuộc chứa rutin tốt cho mạch máu, bác sĩ lưu ý không nên dùng theo 'truyền miệng'Bệnh thường gặp -
GĐXH - Hoè hoa là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền, được sử dụng từ lâu trong nhiều bài thuốc với công năng lương huyết, chỉ huyết và thanh can. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý người dân không nên tự ý sử dụng vị thuốc này mà cần được bác sĩ thăm khám, kê đơn phù hợp với từng thể bệnh.
5 thay đổi trên cơ thể chứng minh bạn đang cực kỳ thiếu proteinSống khỏe -
GĐXH - Protein không chỉ tham gia cấu tạo mô cơ mà còn giữ vai trò quan trọng trong sản xuất enzyme, hormone và duy trì hệ miễn dịch. Chính vì vậy, nhiều dấu hiệu sẽ xuất hiện rõ rệt qua ngoại hình và mức năng lượng hằng ngày.
Tác dụng bất ngờ việc lăn trứng gà lên vết bầm bạn nên biếtSống khỏe -
GĐXH - Nhiều người cho biết họ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi lăn trứng gà lên vùng da tổn thương. Cảm giác này thường liên quan đến tác động của nhiệt ấm và massage nhẹ nhàng hơn là từ thành phần của quả trứng.
Người đàn ông phát hiện ung thư hàm mặt sau 3 tháng nổi u ở má: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu không nên chủ quanBệnh thường gặp -
GĐXH - Phát hiện khối u ở má phải phát triển nhanh chỉ trong 3 tháng, ông S. đi khám được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào vảy đã xâm lấn rộng vùng hàm mặt, ăn mòn nhiều cấu trúc xương.
Nhiều người nói ăn thịt bò tái là bổ dưỡng, bác sĩ trả lời thế nào?Bệnh thường gặp -
GĐXH - Thịt bò là món ăn giàu dinh dưỡng cho cơ thể với các nhóm chất đạm, sắt và kẽm. Với thói quen của người Việt, nhiều người truyền miệng rằng ăn thịt bò tái giữ được nhiều dưỡng chất hơn thịt bò chín. Tuy nhiên, theo nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng giữa hai cách chế biến này không lớn như nhiều người nghĩ, trong khi nguy cơ mất an toàn thực phẩm lại tăng lên đáng kể nếu thịt không được nấu chín đúng cách.
4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngàySống khỏe -
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài, nhưng không phải món nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, nước dùng nhiều mỡ, thịt chế biến sẵn hay bánh ngọt chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và đường, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Các chuyên gia khuyến cáo, lựa chọn thực phẩm phù hợp và xây dựng bữa sáng cân bằng là chìa khóa giúp bảo vệ tim mạch, duy trì sức khỏe lâu dài.