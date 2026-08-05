7 loại trái cây được ví như 'kem chống lão hóa tự nhiên': Phụ nữ sau 40 tuổi càng nên ăn sớm

Thứ tư, 15:36 05/08/2026 | Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Sau tuổi 40, tốc độ lão hóa của cơ thể diễn ra nhanh hơn do suy giảm collagen và thay đổi nội tiết tố. Bổ sung 7 loại trái cây giàu vitamin C, vitamin E, chất chống oxy hóa và chất xơ dưới đây có thể hỗ trợ làm chậm lão hóa, giúp làn da khỏe đẹp và tăng cường sức khỏe từ bên trong.

7 loại trái cây giúp làm giảm quá trình lão hoá, tốt cho phụ nữ sau 40 tuổi - Ảnh 1.

Phụ nữ sau 40 tuổi đừng bỏ qua 7 loại trái cây này nếu muốn da căng đẹp, chậm lão hóa tự nhiên.

7 loại trái cây giúp làm giảm quá trình lão hoá, tốt cho phụ nữ sau 40 tuổi - Ảnh 2.Loại nụ hoa quen thuộc chứa rutin tốt cho mạch máu, bác sĩ lưu ý không nên dùng theo 'truyền miệng'

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