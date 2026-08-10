Người phụ nữ 70 tuổi bị tổn thương gan cấp thừa nhận tự làm điều này khi điều trị bệnh xương khớp

Tự dùng thuốc nam, người phụ nữ 70 tuổi bị tổn thương gan cấp

Mới đây, Khoa Điều trị Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nữ bệnh nhân 70 tuổi, ở Hà Nội, trong tình trạng vàng da, mệt mỏi và chán ăn kéo dài.

Theo bệnh sử, người bệnh có tiền sử tự sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh lý xương khớp liên tục khoảng 2 tháng. Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, các triệu chứng vàng da, mệt mỏi và chán ăn bắt đầu xuất hiện, sau đó tăng dần.

Các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và thực hiện những xét nghiệm cần thiết để đánh giá tình trạng sức khỏe. Kết quả cho thấy người bệnh bị tổn thương gan cấp liên quan đến việc sử dụng thuốc nam.

Bệnh nhân được điều trị tích cực kết hợp với thay huyết tương. Sau quá trình điều trị, người bệnh được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe và chức năng gan.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vàng da, mệt mỏi và chán ăn kéo dài. Ảnh: BVCC

Thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho gan

Theo ThS.BS Đinh Trường Giang, Khoa Điều trị Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hiện nay nhiều người vẫn cho rằng các loại thuốc nam có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên nên hoàn toàn an toàn và có thể sử dụng trong thời gian dài mà không gây tác dụng phụ.

Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa đầy đủ. Trên thực tế, một số sản phẩm thuốc nam không rõ nguồn gốc, thành phần, chưa được kiểm định chất lượng có thể chứa các hoạt chất gây độc cho gan, thận hoặc tương tác bất lợi với những thuốc điều trị khác.

Việc tự ý sử dụng thuốc nam kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ tổn thương gan mà còn có thể gây suy giảm chức năng thận, rối loạn tiêu hóa, phản ứng dị ứng hoặc che lấp các triệu chứng của bệnh lý nền, khiến việc chẩn đoán và điều trị bị chậm trễ.

Trường hợp người bệnh 70 tuổi trên là một cảnh báo về nguy cơ của việc tự ý sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược mà không có sự tư vấn và theo dõi của nhân viên y tế.

Phòng bệnh gan: Vàng da, mệt mỏi, chán ăn cần đi khám sớm

ThS.BS Đinh Trường Giang khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc đông y hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng chữa bệnh khi chưa có sự tư vấn của nhân viên y tế có chuyên môn.

Trong quá trình sử dụng thuốc, nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như vàng da, vàng mắt, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc nước tiểu sẫm màu, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Dù là thuốc có nguồn gốc thảo dược hay thuốc tân dược, việc sử dụng đúng chỉ định, đúng liều lượng và được theo dõi bởi nhân viên y tế là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị, đồng thời hạn chế tối đa các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.