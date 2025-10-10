Chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025' diễn ra vào tối 12/10, ai sẽ là Quán quân?

Nhà sản xuất công bố, thí sinh Giang Phùng đã đạt 794.186 lượt bình chọn (tính đến 12h00 ngày 08/10 - thời điểm đóng cổng bình chọn). Xếp ngay sau là Trà My và Tuyết Mai. Kết quả này được xem là xứng đáng với thực lực, nỗ lực và phong độ mà Giang Phùng thể hiện xuyên suốt 10 tập.

Trước đó, việc Giang Phùng có phần thi chụp hình bìa tạp chí nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo nhưng không có tên trong Top 3 đã tạo nhiều ý kiến trái chiều.

Giang Phùng sinh năm 2005, đến từ Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m76 và có kinh nghiệm hoạt động, trình diễn với nghề người mẫu suốt 8 năm qua. Giang Phùng có vóc dáng đẹp, gương mặt đậm chất Á đông và sự sáng tạo, giàu năng lượng trong trình diễn.

Giang Phùng là người mẫu trẻ có nhiều tố chất nổi bật và kinh nghiệm trình diễn. Ảnh VTV

Được mệnh danh là “tắc kè hoa” của "Vietnam’s Next Top Model 2025", Giang Phùng luôn khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ với khả năng biến hóa đa dạng, phong thái chuyên nghiệp và cá tính mạnh mẽ. Cô từng hai lần giành chiến thắng, đây là thành tích mà các thí sinh trong Top 3 bao gồm Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đạt được.

Không chỉ Giang Phùng, các thí sinh khác Top 3 cũng đã có lợi thế đáng kể của những người giành chiến thắng thông qua chuyến trải nghiệm đặc biệt tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Trong Top 3, Mai Hoa tỏ ra là ứng cử viên hài hòa với nhiều tiêu chí trong đó nổi bật là chiều cao 1,84m và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cầu thị. Suốt chặng đường đã qua, Mai Hoa có chiều cao "khủng" luôn duy trì phong độ ổn định.

Mai Hoa nổi bật với chiều cao 1,84m và phong độ duy trì ổn định. Ảnh VTV

Với Mỹ Ngân, trường hợp “lột xác” ngoạn mục nhất mùa giải, từ cô gái dịu dàng, an toàn trở thành người mẫu ấn tượng với ánh mắt và thần thái cuốn hút. Cô hai lần giành chiến thắng (tập 7, 9) và tiếp tục tỏa sáng ở thử thách bìa tạp chí trong tập 10. Mỹ Ngân được xem là người tạo bất ngờ nhiều nhất nhưng nếu xem lại những thành quả mà thí sinh này đạt được có thể nhận thấy sự nỗ lực, bản lĩnh, cố gắng không ngừng để đa dạng hình ảnh.

Vẻ đẹp của Mỹ Ngân ban đầu là rào cản của cô để biến hóa đa dạng hơn nhưng càng tiến sâu hơn với hành trình "Vietnam's Next Top Model", Mỹ Ngân càng biết cách biến thành lợi thế.

Mỹ Ngân gây ấn tượng bởi sự biến hóa và ghi điểm với ban giám khảo. Ảnh VTV

Với Bảo Ngọc, đó là sự bùng nổ trở lại đúng giai đoạn quyết định đã khẳng định rõ tiềm năng nổi trội. Bảo Ngọc lại được đánh giá là phù hợp nhất với vai trò người mẫu bởi gương mặt cá tính, sắc sảo, đặc biệt ăn hình. Con đường của Bảo Ngọc tại mùa thi thứ 9 cũng khá ấn tượng khi chiến thắng ngay từ tập đầu tiên nhưng sau đó chững lại, mất khá nhiều thời gian để tìm thấy năng lượng, sức chiến đấu của chính mình.

Bảo Ngọc phù hợp nhất với vai trò người mẫu bởi gương mặt cá tính, sắc sảo và ăn hình. Ảnh VTV

Cả 4 thí sinh góp mặt trong đêm chung kết đều cho thấy những màu sắc khác biệt. Chung kết sẽ diễn ra tối 12/10 tại TP.HCM với sự đầu tư ấn tượng, mới mẻ trong cách dàn dựng thử thách để tìm ra Quán quân "Vietnam’s Next Top Model 2025" xứng đáng.

