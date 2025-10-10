Chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025' diễn ra vào tối 12/10, ai sẽ là Quán quân?
GĐXH - Giang Phùng, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa sẽ góp mặt tại đêm Chung kết "Vietnam's Next Top Model 2025" diễn ra vào tối 12/10 tại TP.HCM.
Nhà sản xuất công bố, thí sinh Giang Phùng đã đạt 794.186 lượt bình chọn (tính đến 12h00 ngày 08/10 - thời điểm đóng cổng bình chọn). Xếp ngay sau là Trà My và Tuyết Mai. Kết quả này được xem là xứng đáng với thực lực, nỗ lực và phong độ mà Giang Phùng thể hiện xuyên suốt 10 tập.
Trước đó, việc Giang Phùng có phần thi chụp hình bìa tạp chí nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo nhưng không có tên trong Top 3 đã tạo nhiều ý kiến trái chiều.
Giang Phùng sinh năm 2005, đến từ Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m76 và có kinh nghiệm hoạt động, trình diễn với nghề người mẫu suốt 8 năm qua. Giang Phùng có vóc dáng đẹp, gương mặt đậm chất Á đông và sự sáng tạo, giàu năng lượng trong trình diễn.
Được mệnh danh là “tắc kè hoa” của "Vietnam’s Next Top Model 2025", Giang Phùng luôn khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ với khả năng biến hóa đa dạng, phong thái chuyên nghiệp và cá tính mạnh mẽ. Cô từng hai lần giành chiến thắng, đây là thành tích mà các thí sinh trong Top 3 bao gồm Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đạt được.
Không chỉ Giang Phùng, các thí sinh khác Top 3 cũng đã có lợi thế đáng kể của những người giành chiến thắng thông qua chuyến trải nghiệm đặc biệt tại Tuần lễ Thời trang Paris.
Trong Top 3, Mai Hoa tỏ ra là ứng cử viên hài hòa với nhiều tiêu chí trong đó nổi bật là chiều cao 1,84m và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cầu thị. Suốt chặng đường đã qua, Mai Hoa có chiều cao "khủng" luôn duy trì phong độ ổn định.
Với Mỹ Ngân, trường hợp “lột xác” ngoạn mục nhất mùa giải, từ cô gái dịu dàng, an toàn trở thành người mẫu ấn tượng với ánh mắt và thần thái cuốn hút. Cô hai lần giành chiến thắng (tập 7, 9) và tiếp tục tỏa sáng ở thử thách bìa tạp chí trong tập 10. Mỹ Ngân được xem là người tạo bất ngờ nhiều nhất nhưng nếu xem lại những thành quả mà thí sinh này đạt được có thể nhận thấy sự nỗ lực, bản lĩnh, cố gắng không ngừng để đa dạng hình ảnh.
Vẻ đẹp của Mỹ Ngân ban đầu là rào cản của cô để biến hóa đa dạng hơn nhưng càng tiến sâu hơn với hành trình "Vietnam's Next Top Model", Mỹ Ngân càng biết cách biến thành lợi thế.
Với Bảo Ngọc, đó là sự bùng nổ trở lại đúng giai đoạn quyết định đã khẳng định rõ tiềm năng nổi trội. Bảo Ngọc lại được đánh giá là phù hợp nhất với vai trò người mẫu bởi gương mặt cá tính, sắc sảo, đặc biệt ăn hình. Con đường của Bảo Ngọc tại mùa thi thứ 9 cũng khá ấn tượng khi chiến thắng ngay từ tập đầu tiên nhưng sau đó chững lại, mất khá nhiều thời gian để tìm thấy năng lượng, sức chiến đấu của chính mình.
Cả 4 thí sinh góp mặt trong đêm chung kết đều cho thấy những màu sắc khác biệt. Chung kết sẽ diễn ra tối 12/10 tại TP.HCM với sự đầu tư ấn tượng, mới mẻ trong cách dàn dựng thử thách để tìm ra Quán quân "Vietnam’s Next Top Model 2025" xứng đáng.
Nam vương 1m8 đóng cả vai công an lẫn giang hồ, vợ xoay từng đồng lúc tay trắngThế giới showbiz - 2 giờ trước
Xuân Phúc - cơ trưởng trong "Tử chiến trên không" - chia sẻ hành trình 10 năm từ Nam vương sinh viên đến diễn viên đa vai. Bà xã đồng hành, xoay sở tài chính lúc chồng Nam tiến khó khăn.
Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như ThảoCâu chuyện văn hóa - 14 giờ trước
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ. Điều khán giả chú ý chính là sự đồng hành, yêu thương vợ của chồng cô, đại gia Đức An.
MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãnGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - MC Hạnh Phúc từ khi vượt qua căn bệnh ung thư máu, đến nay vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’Thế giới showbiz - 16 giờ trước
GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.
Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chứcXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán véXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.
Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.
Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinhCâu chuyện văn hóa - 23 giờ trước
Do hoàn cảnh khó khăn, diễn viên Lương Vĩ - Á quân "Học viện cải lương", giải Nhất "Ngôi sao miệt vườn" - chạy xe ôm kiếm sống.
'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đờiCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Là vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng số 1 showbiz, Tùng Yuki chọn sống và làm nghề thầm lặng, nhiều năm tu tập và thậm chí đã chuẩn bị cho "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời.
MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãnGiải trí
GĐXH - MC Hạnh Phúc từ khi vượt qua căn bệnh ung thư máu, đến nay vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn.