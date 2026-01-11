Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Từ chàng sinh viên du lịch đến 'ngã rẽ cuộc đời' với loạt ca khúc đình đám

Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ của những ca khúc tỷ view

Nguyễn Văn Chung bắt đầu viết nhạc từ đầu thập niên 2000. Sau thời gian tìm tòi và có những sáng tác ban đầu không như ý, Nguyễn Văn Chung dần có những tác phẩm thành công. Nhiều bài hát của anh là nhạc phẩm "đóng đinh" trong sự nghiệp ca sĩ, như: Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng)...

Sau nhiều ca khúc nhạc trẻ được đông đảo khán giả yêu thích, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tạo nên dấu ấn mới với ca khúc "Nhật ký của mẹ" qua giọng hát của ca sĩ Hiền Thục. Không chỉ giữ kỷ lục về tác quyền, ca khúc này còn được nhận Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm 2013-2018. Bài hát về tình mẫu tử này được đón nhận nồng nhiệt đã thôi thúc tác giả có thêm những sáng tác giá trị về đề tài gia đình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lập kỷ lục về sáng tác các ca khúc thiếu nhi.

Đặc biệt, nhạc phẩm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung gây sốt trong dịp đại lễ 30/4 vừa qua, đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng. Gần đây, các ca khúc do Nguyễn Văn Chung sáng tác mang âm hưởng, giai điệu tự hào về quê hương, đất nước như: “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... được đón nhận và trở thành những bài hát "phủ sóng" rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài những ca khúc đình đám làm nên tên tuổi của hàng loạt ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn theo đuổi việc sáng tác các ca khúc thiếu nhi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận kỷ lục là nhạc sĩ sáng tác ca khúc thiếu nhi nhiều nhất Việt Nam (hơn 300 bài), được chia làm 5 chủ đề: Gia đình; Mái trường; Các ngày lễ Tết; Những bài học nhỏ; Thế giới tuổi thơ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tục có bài hát được khán giả yêu mến.

Hành trình sáng tác bắt đầu từ khi là sinh viên ngành du lịch

Năm 2025 đối với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một năm thành công và "vinh dự". Không còn bó hẹp trong những bản ballad tình yêu dẫn đầu bảng xếp hạng, anh dành tâm sức cho những dự án âm nhạc lớn gắn liền với niềm tự hào dân tộc. Với anh, âm nhạc về quê hương cũng là trách nhiệm của một công dân.

Chia sẻ trên Thời báo VTV, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay: "Khi tôi viết một bài hát về quê hương đất nước, tôi mong muốn mình có thể ghi lại, tôn vinh và lan tỏa những điều đẹp nhất, ý nghĩa nhất đến với mọi người... Trong năm qua, với vai trò là một người công dân Việt Nam, tôi vinh dự khi có cơ hội được cống hiến dù rằng đó chỉ là những đóng góp nhỏ về mặt tinh thần và âm nhạc. Vì thế, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, viết những bài hát thật hay về đất nước, để bản thân mình cảm thấy được tự hào".

Năm 2025 nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gặt hái được nhiều thành công.

Chia sẻ cơ duyên với con đường sáng tác nhạc, Nguyễn Văn Chung tiết lộ, ngày xưa đã từng là sinh viên của khoa du lịch khách sạn, lẽ ra đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch hoặc làm việc trong một khách sạn hay một resort nào đó. Nguyễn Văn Chung đến với âm nhạc là bất ngờ không định trước vì nỗi buồn trong tình yêu.

Theo nam nhạc sĩ, ban đầu, đó chỉ là trò chơi của câu chữ và giai điệu. Đến khi bán được hàng chục bài hát cho đến cả trăm bài hát, nam nhạc sĩ đã coi âm nhạc như là lý tưởng của cuộc đời mình và cảm thấy may mắn khi chọn đi con đường này.



Đằng sau những thành công của Nguyễn Văn Chung là một kỷ luật thép. Anh cho biết mỗi ngày, anh đều ngồi vào đàn ít nhất hai tiếng đồng hồ, bất kể có cảm hứng hay không. Với anh, nếu không tự giác "làm bài tập" cho tâm hồn, người nghệ sĩ sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa qua còn thông báo tin vui trúng tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc hệ chính quy (4 năm) của Nhạc viện TP.HCM với tổng điểm 21,17.

Không muốn chuyện riêng tư "làm phiền" tới khán giả

Dù thành công trong sự nghiệp sáng tác, nhưng về đời tư nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có nỗi buồn thầm kín khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nam nhạc sĩ từng chia sẻ cuộc sống hiện tại của một ông bố đơn thân chăm sóc hai con, những khó khăn và niềm hạnh phúc khi được chứng kiến con trưởng thành... Anh tự nhận thường xuyên cảm thấy có lỗi với con. "Có những giai đoạn tôi đã phải tạm ngưng lại hết công việc để ưu tiên cho con", Nguyễn Văn Chung nói.

Nói về mối quan hệ với vợ cũ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ: "Tôi với mẹ của Bu (tên gọi của con trai) bây giờ cùng quan tâm đến con. Tôi vẫn dạy con thương mẹ, quan tâm và hỏi thăm mẹ mỗi ngày vì mẹ đi làm xa, rất vất vả. Việc con quan tâm mẹ cũng là cách duy trì sợi dây tình cảm với mẹ, đồng thời bồi đắp cho con lòng hiếu thảo".

Nguyễn Văn Chung dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con.

Nguyễn Văn Chung thừa nhận bản thân là người kín tiếng khi nói về chuyện tình cảm cá nhân. "Tôi mong được giữ những sự riêng tư về đời tư tình cảm bởi vì tôi thấy điều đó không cần thiết để làm phiền đến khán giả. Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, ai cũng muốn được hạnh phúc với lựa chọn của mình thế nhưng cuộc đời không bao giờ nói trước được điều gì, vậy tại sao phải làm phiền đến mọi người với những quyết định riêng và quan điểm riêng về hạnh phúc của cuộc đời mình", nhạc sĩ cho hay.



Khi được hỏi về kế hoạch cho năm 2026, Nguyễn Văn Chung chọn cách "nói ít làm nhiều". Anh quan niệm "nói trước bước không qua" và muốn giữ sự tập trung tuyệt đối cho sáng tạo.

(Ảnh VTV)

