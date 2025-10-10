Tối 18/10, Võ Hoài Anh biểu diễn tại ASEAN Friendship Concert 2025

Võ Hoài Anh - Giải Triển vọng của "Điểm hẹn tài năng" sẽ là gương mặt đại diện Việt Nam biểu diễn tại sự kiện ASEAN Friendship Concert 2025, diễn ra lúc 20h30 ngày 18/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Buổi hòa nhạc do Hiệp hội Phát thanh châu Á - Thái Bình Dương (ABU) phối hợp cùng Bộ Truyền thông và Bộ Ngoại giao Malaysia tổ chức. Sự kiện có chủ đề “Giai điệu của Đoàn kết, Nhịp điệu của Tình hữu nghị”, một đêm hòa nhạc quy mô khu vực, quy tụ các nghệ sĩ trẻ đến từ 10 quốc gia ASEAN.

Chương trình có sự góp mặt của Dàn nhạc Orkestra RTM cùng các nghệ sĩ nổi bật trong khu vực Đông Nam Á như: Aina Abdul (Malaysia), Velentina Ploy (Thái Lan), Imran Ajmain (Singapore), Bianca Camille Lopez Aguila (Philippines), Dila Junaidi (Brunei), Peter Holly (Indonesia), Pach Kimmouy (Campuchia), Jewel (Myanmar) và Thinlamphone (Lào), Võ Hoài Anh (Việt Nam).

Những nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại ASEAN Friendship Concert 2025.

Đêm hòa nhạc được dẫn chương trình bởi Sharizan Borhan (Malaysia) và Diane Querrer (Philippines). Các tiết mục trình diễn kết hợp âm nhạc, khiêu vũ và video đặc biệt tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của từng quốc gia, thể hiện tinh thần “đa dạng trong hòa hợp” - đúng với thông điệp mà ASEAN luôn hướng tới.

Chương trình sẽ được phát sóng toàn khu vực trong tháng 10/2025, như một lời chào gửi đến tình hữu nghị, hòa bình và đoàn kết của các dân tộc Đông Nam Á.

Ca sĩ Võ Hoài Anh.

Võ Hoài Anh sinh năm 2005 được biết đến là ca sĩ trẻ nhất trong số 12 thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc mang tên "Điểm hẹn tài năng". Tại chương trình này, nữ ca sĩ trẻ thường xuyên nhận lời khen từ ban giám khảo gồm nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân.

Võ Hoài Anh sinh ra trong gia đình nghệ thuật có bố là NSƯT Võ Hoài Nam, anh trai là diễn viên Hoài Vũ. Hoài Anh cũng là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu thích qua bộ phim "Hoa sữa về trong gió". Cô vừa học đàn tranh truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa theo đuổi âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long.

