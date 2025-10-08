Đăng được nữ đối tác tặng quà, 'phi công' đến tận nhà đưa tài liệu cho Trúc Lam
GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", nữ đối tác tên Linh đến tận khách sạn Đăng ở để tiễn anh và tặng quà khiến anh không thể từ chối.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", nữ đối tác tên Linh (Lan Phương) đến tận khách sạn Đăng (Doãn Quốc Đam) ở để tiễn anh và tặng hải sản. Đăng ngạc nhiên vì Linh xuất hiện, anh tưởng rằng mọi công việc đã hoàn tất nhưng Linh nói rằng đến gặp để tiễn với tư cách cá nhân và tặng một món quà đã gửi sẵn trong cốp xe nói rằng đó là của bác gửi tặng.
Trước món quà và lời quảng cáo hấp dẫn của cô gái, Đăng không thể không nhận. Cô gái gửi lời chúc Đăng lên đường bình an và hy vọng sẽ sớm gặp lại Đăng trong những lần hợp tác tiếp theo.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Lâm - cậu đồng nghiệp mang hồ sơ tới tận nhà cho Trúc Lam (Quỳnh Kool). Trúc Lam càu nhàu nói rằng cần gửi qua dịch vụ vận chuyển là được, nhưng Lâm nói rằng là hồ sơ của Tổng công ty gửi nên muốn đưa đến tận nơi.
Toàn (Tô Dũng) ngồi từ xa nhìn thấy hai người trò chuyện, trêu đùa mà cũng nhấp nhổm không yên, tỏ rõ bực tức.
Trong khi đó, cô chủ nhà trọ và bố của Mỹ Anh (Phương Oanh) hỏi về mối quan hệ của Ngân (Việt Hoa) và Trường (Denis Đặng). Trường cảm thấy khó hiểu khi tự nhiên bị bố của Mỹ Anh tra hỏi: "Có thật sự nghiêm túc tiến tới hôn nhân không?". Trường lạnh lùng đáp trả: "Đến giờ cháu cũng không hiểu các bác có mặt ở nhà Ngân và để làm gì ạ?".
Mặc cho những người lớn tuổi cố giải thích điều gì đó, Trường tỏ ra khó hiểu và cho rằng những người có mặt chỉ là yêu cầu thanh toán các khoản. Trường thắc mắc: "Ngân không có ở nhà, cũng không dặn cháu là có khách đến. Nếu các bác có mặt ở đây chỉ để yêu cầu thanh toán các hóa đơn thì cứ đưa hết ra đây cháu giải quyết hết".
Cảm thấy bị làm phiền, Trường mời những vị khách này ra khỏi nhà và yêu cầu lần sau muốn gặp Kim Ngân thì phải hẹn trước, tránh mất thời gian của cả hai bên.
Tập 27 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 8/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
