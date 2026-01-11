Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên
GĐXH - Lê Phương ở tuổi trung niên đã nhận được "trái ngọt" trong công việc sau nhiều năm nỗ lực cống hiến. Mới đây, cô giành được giải thưởng "Ngôi sao xanh" trong sự công nhận của ban giám khảo lẫn khán giả.
Lê Phương đã bày tỏ niềm vui khi sau 10 năm, tại Nhà hát Hòa Bình, cô vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ Kịch nói" được yêu thích nhất. Lê Phương tâm sự: "Phương vô cùng hạnh phúc khi được xướng tên cho giải thưởng này. Đây là niềm vinh dự rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương, khi vai chị bé Gái trong "Cuộc chiến hạ lưu" được Hội đồng nghệ thuật ghi nhận và đánh giá cao".
Phương xin chân thành cảm ơn đạo diễn Mr. Tô và biên kịch Nhi Bùi đã tin tưởng, trao cho Phương một vai diễn thật thú vị – một nhân vật giúp Phương được khám phá và bộc lộ nhiều khía cạnh cá tính còn tiềm ẩn".
Ngoài ra, cô cũng gửi lời cảm ơn đến chồng và 2 con. Lê Phương cho biết họ chính là nguồn động lực lớn giúp cô "vực" lại sự nghiệp sau 10 năm. "Đặc biệt, gửi lời cảm ơn đầy yêu thương đến ba cha con – nguồn động viên lớn nhất, luôn ủng hộ mọi việc để mẹ yên tâm theo đuổi đam mê. Cảm ơn ba mẹ đã luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, để con có thể bước tiếp sau tất cả những khó khăn và vấp ngã", Lê Phương viết.
Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.
Ngoài công việc, cô còn khiến giả đồng cảm bởi cuộc hôn nhân buồn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cuối năm 2014, Lê Phương chủ động làm đơn ly hôn.
Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ồn ào, mỹ nhân Trà Vinh lấy lại được phong độ. Cô bước qua những nghịch cảnh để trụ vững nghề và tìm kiếm được hạnh phúc.
Chỉ 2 năm sau khi ly hôn, cô hẹn hò ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, hiện công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. Sau này, Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên.
Sau đó, họ về chung nhà và có cuộc sống bình yên. Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp.
Lê Phương cho biết ông xã là người đảm đương tất cả công việc nhà từ chăm con, nấu ăn đến rửa chén, giặt đồ... Vì từng hoạt động trong môi trường quân đội nên Trung Kiên rèn luyện được lối sống ngăn nắp, chu đáo. Nhờ tình yêu thương từ chồng, Phương Lê đã có được tổ ấm bình yên và hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Từ chàng sinh viên du lịch đến 'ngã rẽ cuộc đời' với loạt ca khúc đình đámGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một năm 2025 đầy thành công với những ca khúc đình đám như: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... Anh tâm niệm cố gắng viết những bài hát thật hay về quê hương đất nước để bản thân thấy tự hào.
NSND Xuân Bắc chia sẻ ảnh kỷ niệm bên Quốc Khánh, Công LýGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Bức ảnh chụp chung của NSND Xuân Bắc với hai nghệ sĩ Quốc Khánh và Công Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, gợi lại ký ức về chương trình Táo Quân - món ăn tinh thần quen thuộc mỗi dịp Tết.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hônGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và
'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - 'Người đẹp Tây Đô' Nguyễn Thị Thu Ngân sẽ dự thi Miss Intercontinental 2025 diễn ra tại Ai Cập. Cô có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m71, số đo ba vòng 78-61-92 cm.
'Jang Dong Gun' Việt Nam từ Mỹ trở về tích cực đóng phim, tìm lại hào quang ở tuổi U50Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Trương Minh Cường ở những năm 2000 từng được khán giả nữ gọi là "Jang Dong Gun" Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại ở tuổi trung niên, anh cho biết khó có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao đó.
Mẹ ruột U90 của NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với khán giả vì vẻ ngoài trẻ khỏeGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Mẹ ruột NSND Hồng Vân khiến khán giả ngỡ ngàng vì sắc vóc quá trẻ đẹp và khỏe mạnh ở tuổi U90
Khoảnh khắc trong quá khứ của 2 con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' mạng xã hộiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Mới đây, hình ảnh tuổi thơ của 2 con gái MC Quyền Linh: Lọ Lem và Hạt Dẻ thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.
Bố chồng H'Hen Niê gây chú ýGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Bố chồng H'Hen Niê mới đây thu hút sự quan tâm khi đến chơi với cháu nội.
Chân dung người đẹp Hà thành vừa đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Phương Linh - thí sinh đến từ Hà Nội - vừa giành ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 nhờ trả lời phần thi ứng xử xuất sắc bằng song ngữ.
'Nam thần' màn ảnh góp mặt trong phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' là ai?Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Thanh Sơn sẽ trở lại phim truyền hình của VTV trong bộ phim nối sóng “Cách em 1 milimet” cuối tháng 1 tới đây.
Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3Giải trí
GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.