Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên

Lê Phương thăng hạng nhan sắc sau khi giảm 30kg GĐXH - Sau khi sinh con gái thứ 2, Lê Phương thay đổi phong cách thời trang, đồng thời giảm 30kg khiến nhan sắc của cô thăng hạng.

Lê Phương đã bày tỏ niềm vui khi sau 10 năm, tại Nhà hát Hòa Bình, cô vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ Kịch nói" được yêu thích nhất. Lê Phương tâm sự: "Phương vô cùng hạnh phúc khi được xướng tên cho giải thưởng này. Đây là niềm vinh dự rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương, khi vai chị bé Gái trong "Cuộc chiến hạ lưu" được Hội đồng nghệ thuật ghi nhận và đánh giá cao".

Phương xin chân thành cảm ơn đạo diễn Mr. Tô và biên kịch Nhi Bùi đã tin tưởng, trao cho Phương một vai diễn thật thú vị – một nhân vật giúp Phương được khám phá và bộc lộ nhiều khía cạnh cá tính còn tiềm ẩn".

Lê Phương khi lên nhận giải thưởng.

Ngoài ra, cô cũng gửi lời cảm ơn đến chồng và 2 con. Lê Phương cho biết họ chính là nguồn động lực lớn giúp cô "vực" lại sự nghiệp sau 10 năm. "Đặc biệt, gửi lời cảm ơn đầy yêu thương đến ba cha con – nguồn động viên lớn nhất, luôn ủng hộ mọi việc để mẹ yên tâm theo đuổi đam mê. Cảm ơn ba mẹ đã luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, để con có thể bước tiếp sau tất cả những khó khăn và vấp ngã", Lê Phương viết.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.

Ngoài công việc, cô còn khiến giả đồng cảm bởi cuộc hôn nhân buồn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cuối năm 2014, Lê Phương chủ động làm đơn ly hôn.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ồn ào, mỹ nhân Trà Vinh lấy lại được phong độ. Cô bước qua những nghịch cảnh để trụ vững nghề và tìm kiếm được hạnh phúc.

Lê Phương và chồng.

Chỉ 2 năm sau khi ly hôn, cô hẹn hò ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, hiện công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. Sau này, Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên.

Sau đó, họ về chung nhà và có cuộc sống bình yên. Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp.

Tổ ấm của Lê Phương.

Lê Phương cho biết ông xã là người đảm đương tất cả công việc nhà từ chăm con, nấu ăn đến rửa chén, giặt đồ... Vì từng hoạt động trong môi trường quân đội nên Trung Kiên rèn luyện được lối sống ngăn nắp, chu đáo. Nhờ tình yêu thương từ chồng, Phương Lê đã có được tổ ấm bình yên và hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.