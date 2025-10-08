Hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu tham gia biểu diễn tại Y-CONCERT kéo dài suốt 10 tiếng

Sau thành công rực rỡ của chuỗi concert "Anh trai vượt ngang chông gai " và "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", YeaH1 tiếp tục mang đến một festival âm nhạc mang tên Y-CONCERT. Sự kiện sẽ diễn ra duy nhất một đêm tại miền Bắc vào ngày 20/12.

Y-CONCERT không chỉ là sân khấu biểu diễn mà sẽ là hành trình cảm xúc kéo dài hơn 10 tiếng, với sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ đến từ các chương trình được yêu thích như: "Anh trai vượt ngang chông gai", "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", "Gia Đình Haha" và "Tân Binh Toàn Năng"... Y-CONCERT hứa hẹn tạo nên một “marathon cảm xúc” chưa từng có trong lịch sử giải trí Việt Nam.

Y-CONCERT được tổ chức tiếp nối thành công của "Anh trai vượt ngang chông gai".

Với thông điệp “Mang tinh hoa - Trao tinh hoa - Nối tinh hoa - Lan tỏa tinh hoa”, Y-CONCERT không chỉ là đêm nhạc mà còn là hành trình kết nối cảm xúc, nơi mỗi người tham dự vừa được trao đi, vừa nhận lại những giá trị tinh thần và năng lượng tích cực. Đây sẽ là dịp để khán giả sống trọn vẹn trong âm nhạc, hòa mình cùng khoảnh khắc rực rỡ và ý nghĩa nhất của thanh xuân.

Theo Ban tổ chức, sân khấu của Y-CONCERT sẽ được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng công nghệ hiện đại bậc nhất nhằm mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khán giả. Không gian biểu diễn được thiết kế mở, giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem, tạo nên cảm giác kết nối và hòa quyện trong từng khoảnh khắc.

Đặc biệt, chương trình sẽ giới thiệu nhiều tiết mục và sáng tác hoàn toàn mới. Được đầu tư dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn lần đầu tiên ra mắt và chỉ xuất hiện duy nhất trong đêm diễn đặc biệt này.

Đăng được nữ đối tác tặng quà, 'phi công' đến tận nhà đưa tài liệu cho Trúc Lam GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", nữ đối tác tên Linh đến tận khách sạn Đăng ở để tiễn anh và tặng quà khiến anh không thể từ chối.

Hồng Phát bị bắt, Phó chủ tịch xã Xuân lâm vào đường cùng GĐXH - Trong tập 41 "Có anh, nơi ấy bình yên", mọi việc bị lộ, Phó chủ tịch xã Xuân thuê người thủ tiêu Hồng Phát nhưng không thành.