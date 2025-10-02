'Chuyện ấy' có ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?
Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?
Cắt bỏ tử cung có thể gặp một số tác dụng phụ như đau hoặc chảy máu âm đạo . Điều này khiến phụ nữ không còn tâm trí cho "chuyện ấy". Thế nhưng, đây chỉ là những thay đổi tạm thời trong quá trình hồi phục. Khi cơ thể đã lành lặn, nhiều phụ nữ nhận thấy đời sống tình dục trở lại bình thường, thậm chí còn tốt hơn trước.
1. Khi nào có thể "yêu" lại sau cắt bỏ tử cung?
Theo ThS.BS Lê Quang Dương – Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), thời gian hồi phục trung bình là 6 đến 8 tuần, thường nên kiêng đưa bất cứ thứ gì vào âm đạo trong khoảng thời gian này, bao gồm dương vật, ngón tay, tampon hay thụt rửa.
Quan trọng là cần phải lắng nghe cơ thể mình. Thời gian hồi phục của mỗi người là khác nhau. Do đó nên đợi cho đến khi dịch tiết âm đạo ngừng hoàn toàn và mọi vết thương đã lành.
Một số người thắc mắc về việc thủ dâm và đạt cực khoái . Dù không có hướng dẫn cụ thể về thời điểm an toàn nhưng tốt nhất là nên kiên nhẫn. Cực khoái có thể làm căng cơ vùng chậu, gây ảnh hưởng đến vết mổ đang lành. Hãy để cơ thể có đủ thời gian để phục hồi hoàn toàn.
Thực tế phụ nữ đều tránh hoặc không muốn quan hệ tình dục sau khi cắt bỏ tử cung. Một số phụ nữ có thể bị đau và chảy máu âm đạo trong vài tuần sau khi phẫu thuật nên phụ nữ ít quan tâm đến chuyện chăn gối.
2. Cắt bỏ tử cung có làm giảm cảm giác "yêu"?
ThS. BS Lê Quang Dương cho biết, hầu hết phụ nữ đều không bị ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục sau khi cắt tử cung. Trên thực tế, nhiều người còn cho biết chức năng tình dục của họ được cải thiện. Vì phẫu thuật này đã loại bỏ các triệu chứng gây khó chịu khi quan hệ trước đây, như đau hay chảy máu nhiều.
Việc cắt bỏ tử cung và cổ tử cung không làm giảm cảm giác bên trong âm đạo hay khả năng đạt cực khoái. Âm đạo có thể ngắn hơn một chút nhưng điều này thường không gây cản trở.
Nếu thấy đau hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục trở lại, hãy đi gặp bác sĩ để khám ngay vì đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể chưa hoàn toàn bình phục.
3. Những vấn đề có thể xảy ra và cách khắc phục sau cắt bỏ tử cung
Mặc dù hiếm, một số phụ nữ có thể gặp phải các vấn đề sau phẫu thuật:
Giảm ham muốn tình dục : Điều này có thể xảy ra nếu buồng trứng cũng bị cắt bỏ, bởi vì buồng trứng sản xuất testosterone và estrogen - những hormone không thể thiếu cho ham muốn tình dục.
Khô âm đạo: Có thể dùng gel bôi trơn hoặc các sản phẩm tự nhiên như dầu dừa để khắc phục.
Thay đổi cảm giác: Một số phụ nữ có thể thấy cảm giác bên trong âm đạo giảm đi. Tuy nhiên, âm vật và môi âm hộ vẫn rất nhạy cảm. Có thể thử nghiệm các tư thế khác nhau để tìm ra vị trí mang lại cảm giác tốt nhất.
4. Lời khuyên của bác sĩ đối với phụ nữ sau phẫu thuật tử cung
ThS.BS Lê Quang Dương khuyên rằng, nếu gặp khó khăn trong việc trở lại đời sống tình dục bình thường sau phẫu thuật cắt bỏ tử cung, hãy thử áp dụng những cách sau để quay lại đúng hướng:
Không vội vàng: Khi quan hệ tình dục, đừng vội vàng, hãy cho bản thân thời gian để được kích thích. Hãy tuân theo lời khuyên của bác sĩ và đợi đến khi cơ thể sẵn sàng. Đừng ngại kiểm tra lại vết mổ trước khi "yêu" lần đầu tiên sau phẫu thuật.
Thẳng thắn trao đổi với bạn đời: Cả hai nên nói chuyện cởi mở về cảm giác của mình.
Thử các tư thế mới: Đây là cơ hội để vợ chồng khám phá những điều mới mẻ, hãy thử nhiều tư thế khác nhau cho đến khi tìm thấy tư thế thoải mái nhất.
