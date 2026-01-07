Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?
GĐXH - Ham muốn tình dục ở đàn ông gắn chặt với cảm giác được tôn trọng, được công nhận và được an toàn về mặt cảm xúc.
Khi “bản lĩnh phòng the” không nằm ở cơ thể mà ở cảm xúc
Trong nhiều năm, khi nhắc đến sự suy giảm ham muốn hay phong độ phòng the ở đàn ông, xã hội thường vội vàng quy kết cho tuổi tác, sinh lý hay sức khỏe thể chất. Ít ai để ý rằng, phía sau những thay đổi ấy rất thường là những tổn thương cảm xúc âm thầm tích tụ, không được gọi tên và cũng không được chữa lành.
Các chuyên gia tâm lý học giới tính cho biết, ham muốn tình dục ở đàn ông gắn chặt với cảm giác được tôn trọng, được công nhận và được an toàn về mặt cảm xúc. Khi những nhu cầu này bị xói mòn, bản lĩnh phòng the cũng dần suy yếu, dù cơ thể hoàn toàn không có vấn đề bệnh lý.
Đàn ông bị tổn thương cảm xúc theo cách rất khác
Khác với phụ nữ, đàn ông thường không được khuyến khích nói ra cảm xúc tiêu cực. Họ được dạy phải mạnh mẽ, phải chịu đựng, phải “nuốt vào trong”. Chính vì thế, khi bị chê bai, phủ nhận, so sánh hay xem nhẹ, đàn ông hiếm khi phản ứng ngay. Họ chọn im lặng.
Sự im lặng này không phải là không đau. Nó chỉ là cách đàn ông tự bảo vệ mình. Theo thời gian, những cảm xúc bị nén lại trở thành khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng, đặc biệt là trong đời sống thân mật.
Vì sao tổn thương cảm xúc lại ảnh hưởng trực tiếp đến phòng the?
Khoa học thần kinh đã chỉ ra rằng, ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hệ limbic – trung tâm xử lý cảm xúc của não bộ. Khi đàn ông cảm thấy bị tổn thương, căng thẳng hoặc mất giá trị trong mối quan hệ, não bộ sẽ ưu tiên trạng thái phòng vệ thay vì kết nối.
Trong trạng thái đó, cơ thể khó đạt được sự hưng phấn tự nhiên. Đàn ông có thể vẫn “muốn”, nhưng không còn cảm giác tự tin, chủ động và thăng hoa. Lâu dần, họ bắt đầu né tránh gần gũi để không phải đối diện với cảm giác thất bại hay tổn thương thêm một lần nữa.
Những tổn thương nhỏ nhưng gây hậu quả lớn
Tổn thương cảm xúc ở đàn ông hiếm khi đến từ những biến cố lớn. Phần nhiều bắt nguồn từ những điều rất đời thường: một câu nói chê bai vô thức, sự so sánh với người khác, cảm giác mình không còn được vợ ngưỡng mộ như trước, hay việc mọi nỗ lực bị xem là hiển nhiên.
Theo các chuyên gia hôn nhân, đàn ông có xu hướng gắn bản lĩnh phòng the với giá trị bản thân. Khi họ cảm thấy mình “không đủ tốt” trong mắt vợ, cảm giác đó sẽ theo họ cả vào phòng ngủ, làm giảm sự tự tin và ham muốn.
Khi đàn ông không yếu sinh lý, mà chỉ đang kiệt quệ cảm xúc
Không ít trường hợp đàn ông đi khám sức khỏe đều bình thường, nhưng vẫn mất dần ham muốn hoặc phong độ không còn như trước. Nguyên nhân sâu xa thường là cảm xúc bị bào mòn qua thời gian dài không được thấu hiểu.
Tình dục, trong trường hợp này, không còn là nơi giải tỏa hay kết nối, mà trở thành áp lực. Và khi phòng ngủ trở thành nơi nhắc lại cảm giác tổn thương, đàn ông sẽ chọn cách rút lui.
Phụ nữ có thể làm gì để chữa lành tổn thương cảm xúc cho chồng?
Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh rằng, điều đàn ông cần không phải là lời động viên sáo rỗng, mà là cảm giác được tôn trọng thật sự. Một ánh nhìn ghi nhận, một lời công nhận nỗ lực, hay đơn giản là không phủ nhận cảm xúc của họ, đều có giá trị lớn hơn nhiều so với những lời thúc ép gần gũi.
Khi đàn ông cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc, hệ thần kinh sẽ dần chuyển sang trạng thái kết nối. Từ đó, ham muốn và bản lĩnh phòng the có cơ hội phục hồi một cách tự nhiên, bền vững.
Chữa lành cảm xúc là nền tảng của bản lĩnh lâu dài
Bản lĩnh phòng the không phải là thứ có thể ép buộc hay “luyện tập” bằng kỹ thuật. Nó là kết quả của một tâm thế vững vàng, nơi đàn ông cảm thấy mình được yêu, được trân trọng và không bị phán xét.
Trong một mối quan hệ hôn nhân trưởng thành, việc nhìn nhận tổn thương cảm xúc của đàn ông không phải là chiều chuộng, mà là sự thấu hiểu cần thiết. Khi cảm xúc được chữa lành, phòng ngủ sẽ không còn là nơi thử thách bản lĩnh, mà trở lại đúng nghĩa là không gian của kết nối và yêu thương.
