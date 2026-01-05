Ứng xử ra sao khi cả hai 'không muốn' mà không dám nói ra

Không phải vì hết yêu, cũng không hẳn vì có người thứ ba, mà vì cả hai đang cùng mắc kẹt trong một sự im lặng kéo dài, nơi mỗi người đều sợ làm tổn thương người còn lại.

Nhiều cặp đôi chia sẻ rằng họ vẫn ngủ chung giường, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng đời sống tình dục dần thưa vắng. Điều đáng nói là sự “nguội” ấy không đến từ một phía. Cả hai đều mệt mỏi, căng thẳng, hoặc không còn cảm giác hứng khởi như trước, nhưng lại không ai chủ động mở lời. Người này nghĩ người kia vẫn còn nhu cầu. Người kia lại cho rằng nếu mình nói “không muốn”, đối phương sẽ buồn, sẽ tự ái, hoặc hiểu lầm là hết yêu.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, đây là một vòng luẩn quẩn rất nguy hiểm. Khi không nói ra, mỗi người bắt đầu tự diễn giải theo cách tiêu cực nhất. Người chồng có thể nghĩ rằng vợ không còn thấy mình hấp dẫn. Người vợ lại lo lắng rằng chồng đã chán mình hoặc tìm kiếm sự thỏa mãn ở nơi khác. Sự im lặng, vì thế, không còn là im lặng vô hại, mà trở thành mảnh đất màu mỡ cho nghi ngờ và tổn thương lớn dần.

Về mặt sinh lý và tâm lý, ham muốn tình dục không phải lúc nào cũng ổn định. Áp lực công việc, chăm sóc con cái, stress kéo dài, rối loạn giấc ngủ hay thay đổi hormone đều có thể khiến ham muốn suy giảm tạm thời. Tuy nhiên, nhiều cặp đôi lại cá nhân hóa vấn đề này, coi việc “không muốn” là dấu hiệu của thất bại trong hôn nhân, thay vì một trạng thái cần được chia sẻ và điều chỉnh.

Các nghiên cứu cho thấy, khi một người cảm thấy có quyền nói “không” mà không bị phán xét, ham muốn thực chất lại có cơ hội quay trở lại nhanh hơn. Ngược lại, việc cố gắng giả vờ muốn, hoặc né tránh bằng sự im lặng, khiến cơ thể và cảm xúc ngày càng tách rời nhau. Khi đó, tình dục không còn là sự gần gũi, mà trở thành một áp lực vô hình.

Một điểm đáng chú ý là đàn ông thường ít dám thừa nhận việc mình “không muốn” hơn phụ nữ. Nhiều người lớn lên với niềm tin rằng đàn ông lúc nào cũng phải sẵn sàng, lúc nào cũng có nhu cầu. Vì thế, khi ham muốn giảm sút, họ chọn im lặng để che giấu cảm giác thất bại. Phụ nữ, trong khi đó, lại im lặng vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của chồng. Hai sự im lặng ấy gặp nhau, tạo thành khoảng cách ngày càng lớn.

Các chuyên gia khuyên rằng, thay vì nói về tình dục theo hướng “có hay không”, các cặp đôi nên bắt đầu bằng việc nói về cảm xúc. Một câu chia sẻ nhẹ nhàng như “dạo này em thấy mình mệt và không còn nhiều năng lượng như trước” hay “anh thấy mình đang căng thẳng, nên khó thả lỏng khi gần gũi” có thể mở ra một cuộc trò chuyện an toàn hơn rất nhiều. Khi cảm xúc được đặt lên trước, tình dục sẽ không còn là chủ đề nhạy cảm, mà trở thành một phần tự nhiên của sự thấu hiểu.

Điều quan trọng là nhận ra rằng, việc cả hai cùng “không muốn” không phải là dấu hiệu của một cuộc hôn nhân thất bại. Ngược lại, nếu được nói ra đúng lúc, đó có thể là cơ hội để hai người nhìn lại nhịp sống, cách kết nối và nhu cầu thật sự của nhau. Sự gần gũi không chỉ nằm ở việc quan hệ, mà còn ở khả năng thành thật và ở bên nhau trong cả những giai đoạn lặng sóng.

Im lặng đôi khi giữ được hòa khí trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, chỉ có đối thoại mới giữ được sự gắn bó. Khi cả hai dám nói ra điều mình đang cảm thấy, kể cả là “không muốn”, đó chính là lúc kết nối thật sự có cơ hội quay trở lại.