Vì sao một số người 'thất bại' ngay từ màn dạo đầu?
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện với các cặp đôi gặp trục trặc đời sống chăn gối, một nhận định quen thuộc thường được đưa ra: “Chúng tôi thiếu kỹ năng dạo đầu”.
Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân và tình dục, dạo đầu thất bại hiếm khi bắt nguồn từ kỹ thuật vụng về. Nguyên nhân sâu xa hơn, và cũng khó nhìn thấy hơn, chính là sự thiếu kết nối cảm xúc giữa hai người.
Trên thực tế, dạo đầu không chỉ là những động tác vuốt ve hay nụ hôn mang tính kỹ thuật. Dạo đầu là một trạng thái tâm lý, nơi cả hai cùng bước ra khỏi vai trò xã hội, trách nhiệm và áp lực thường ngày để quay trở lại làm người yêu của nhau. Khi kết nối cảm xúc bị đứt gãy, mọi kỹ thuật dù “đúng bài” đến đâu cũng trở nên gượng gạo, thậm chí phản tác dụng.
Các nghiên cứu về sinh lý học chỉ ra rằng, khoái cảm không khởi phát từ da thịt, mà bắt đầu từ não bộ. Não cần cảm giác an toàn, được thấu hiểu và được mong muốn thì cơ thể mới sẵn sàng đáp ứng. Khi một trong hai người vẫn còn mang theo bực bội, tổn thương hay cảm giác không được tôn trọng, hệ thần kinh sẽ ở trạng thái phòng vệ. Lúc này, cơ thể khó có thể thư giãn để đón nhận kích thích, dù sự chạm có nhẹ nhàng hay khéo léo đến đâu.
Nhiều cặp vợ chồng rơi vào tình trạng “dạo đầu cho có”, bởi họ đã quen với việc sống cạnh nhau nhưng không còn thực sự chạm vào thế giới cảm xúc của nhau. Người chồng có thể vuốt ve đúng điểm, người vợ có thể chiều chuộng đúng cách, nhưng ánh mắt không gặp nhau, tâm trí không ở cùng một chỗ. Sự thiếu hiện diện ấy khiến dạo đầu trở thành một thủ tục, thay vì một lời mời gọi thân mật.
Theo các nhà trị liệu hôn nhân, dạo đầu thất bại thường phản ánh những rạn nứt đã tồn tại từ trước đó rất lâu ngoài phòng ngủ. Đó có thể là những cuộc trò chuyện bị bỏ lửng, những lần tổn thương không được xin lỗi, hay cảm giác cô đơn ngay trong chính mối quan hệ của mình. Khi cảm xúc chưa được “dạo đầu”, cơ thể khó lòng đáp lại.
Một điểm đáng chú ý là đàn ông và phụ nữ đều cần kết nối, chỉ khác cách biểu hiện. Phụ nữ thường cần sự an toàn cảm xúc để mở lòng thể chất, trong khi đàn ông cần cảm giác được chấp nhận và không bị đánh giá để dám bộc lộ ham muốn. Khi một trong hai thiếu điều này, dạo đầu sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái lệch nhịp.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, dạo đầu hiệu quả không bắt đầu trên giường, mà bắt đầu từ cách hai người đối xử với nhau trong suốt cả ngày. Một lời quan tâm đúng lúc, một cái ôm không mục đích, hay sự lắng nghe thật sự có thể tạo ra nền tảng cảm xúc vững chắc hơn bất kỳ “chiêu thức” phòng the nào. Khi kết nối được phục hồi, sự gần gũi sẽ diễn ra tự nhiên, không cần gắng sức.
Thay vì tự trách mình “không đủ giỏi”, nhiều cặp đôi cần đặt lại câu hỏi: chúng ta còn đang thực sự kết nối với nhau hay không? Khi dạo đầu được nhìn nhận như một hành trình cảm xúc, chứ không phải màn trình diễn kỹ năng, đời sống tình dục sẽ bớt áp lực và nhiều thăng hoa hơn.
Cuối cùng, dạo đầu không thất bại vì thiếu kỹ thuật, mà vì thiếu cảm giác được ở bên nhau một cách trọn vẹn. Và khi hai người tìm lại được sự kết nối ấy, cơ thể sẽ tự biết phải làm gì.
