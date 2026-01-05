[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nam giới có thể nhịn sex bao lâu?
Trong đời sống tình dục, không phải lúc nào nam giới cũng có thể được đáp ứng nhu cầu. Việc thiếu quan hệ trong bao lâu sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng?
Việt Hồng
