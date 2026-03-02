Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biết
GĐXH - Cực khoái thường được xem là “đích đến” của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.
Trả lời phỏng vấn trên báo quốc tế, chuyên gia tư vấn và trị liệu tâm lý người Mỹ Emma Kobil đã phân tích những lý do phổ biến khiến nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái.
1. Rào cản tâm lý: Áp lực vô hình khiến cơ thể “không thể thả lỏng”
Theo chuyên gia Kobil, yếu tố tâm lý là nguyên nhân hàng đầu.
“Nếu bạn lo lắng về ngoại hình, về những biểu hiện của mình khi gần gũi, hoặc tự hỏi liệu mình có ‘làm đúng’ hay không, hệ thần kinh sẽ duy trì trạng thái căng thẳng thay vì thư giãn. Điều đó khiến việc đạt cực khoái trở nên khó khăn”, bà phân tích.
Cảm giác xấu hổ, tự phán xét hay áp lực phải đạt cực khoái có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái “phòng vệ”. Trong khi đó, cực khoái lại cần sự thả lỏng và cảm giác an toàn.
Chuyên gia nhấn mạnh: không thể ép buộc cơ thể đạt cực khoái. Điều quan trọng là nhận diện cảm xúc của bản thân, thực hành sự tử tế với chính mình và loại bỏ suy nghĩ “mình có vấn đề”.
2. Thiếu kích thích phù hợp và chưa hiểu rõ cơ thể mình
Một nguyên nhân khác là sự thiếu hiểu biết về cơ thể và cách thức kích thích phù hợp.
Theo chuyên gia, nhiều phụ nữ không thể đạt cực khoái chỉ thông qua quan hệ thông thường. Vùng nhạy cảm của phụ nữ có hơn 8.000 đầu dây thần kinh và thường cần được kích thích trực tiếp hoặc đúng cách.
Tuy nhiên, giáo dục giới tính ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế, khiến phụ nữ ít được hướng dẫn cách khám phá và hiểu rõ cơ thể mình. Việc tự tìm hiểu, nhận biết loại áp lực, nhịp điệu hay hình thức kích thích phù hợp có thể giúp tăng khả năng đạt cực khoái.
Bên cạnh đó, sự giao tiếp cởi mở với bạn đời cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu “nửa kia” quá vội vàng hoặc không chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, cơ thể có thể không có đủ thời gian để tích lũy hưng phấn cần thiết.
3. Sang chấn quá khứ và định kiến về khoái cảm
Những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ, định kiến xã hội hoặc cảm giác tội lỗi khi tận hưởng khoái cảm cũng có thể tạo ra rào cản cảm xúc.
“Nếu từng có trải nghiệm không mong muốn hoặc lớn lên trong môi trường coi khoái cảm là điều đáng xấu hổ, phụ nữ có thể gặp khó khăn trong việc buông bỏ và hòa mình trọn vẹn vào sự gần gũi”, chuyên gia Kobil cho biết.
Tâm lý e dè, tự kiềm chế hoặc sợ bị đánh giá khiến cơ thể khó đạt được trạng thái thư giãn sâu – yếu tố quan trọng để đạt cực khoái.
Cực khoái không phải thước đo duy nhất của sự thỏa mãn
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cực khoái không phải là điều bắt buộc trong mỗi lần gần gũi. Sự hài lòng trong đời sống tình dục còn đến từ cảm giác an toàn, sự kết nối cảm xúc và giao tiếp rõ ràng giữa hai người.
Thay vì gây áp lực cho bản thân với suy nghĩ “mình mất quá nhiều thời gian” hay “mình không nên cần điều này”, phụ nữ được khuyến khích tò mò về hành trình khám phá cơ thể, lắng nghe phản ứng của chính mình và kiên nhẫn với quá trình đó.
Khi giảm áp lực, tăng thấu hiểu và xây dựng sự kết nối lành mạnh với bạn đời, nhiều phụ nữ có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm của mình. Và trên hết, điều quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau – chứ không chỉ là việc có đạt đến “đích” hay không.
3 cách hâm nóng 'chuyện ấy' cho cặp đôiPhòng the - 1 ngày trước
Sau một năm nhiều áp lực có thể khiến chuyện chăn gối của nhiều cặp đôi 'nguội lạnh'. Tìm hiểu 3 'tuyệt chiêu' kết hợp tâm lý và dinh dưỡng giúp hâm nóng 'chuyện ấy'.
5 loại 'gia vị yêu' tự nhiên giúp hâm nóng tình cảm lứa đôi dịp đầu nămPhòng the - 2 ngày trước
Dưới đây là những nhóm thực phẩm tự nhiên đóng vai trò như các 'gia vị yêu' giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý bền vững để tình cảm vợ chồng thăng hoa, viên mãn.
5 lý do bất ngờ từ quả lựu giúp 'chuyện ấy' thăng hoaPhòng the - 2 ngày trước
Không chỉ là một loại trái cây giải nhiệt, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng quả lựu chứa các hợp chất đặc biệt có khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam và nữ.
Làm 'chuyện ấy' trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon hơn? Chuyên gia giấc ngủ lý giảiPhòng the - 4 ngày trước
Một khoảng thời gian thân mật trước giờ ngủ có phải là “liều hỗ trợ tự nhiên” giúp bạn có một giấc ngủ trọn vẹn hơn?
KHÔNG NGỜ kìm nén để kéo dài thời gian làm 'chuyện ấy' lại hại nam giới đến vậy! Bác sĩ: 5 điều này phải bỏ!Phòng the - 5 ngày trước
Những nam giới đang kìm nén việc xuất tinh để kéo dài "chuyện ấy" đang tự hại mình mà chẳng hay.
Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'Phòng the - 6 ngày trước
Rất nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi nghe tên 5 thực phẩm tốt cho "chuyện ấy", được bác sĩ ví như "viagra thiên nhiên" dưới đây đấy nhé!
Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giớiPhòng the - 1 tuần trước
Các nhà khoa học cho rằng khả năng lắng nghe cơ thể mình có thể là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn hơn.
Năm mới, không cần thay đổi phòng ngủ, chỉ cần làm điều này, cặp đôi sẽ thăng hoaPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Cảm giác an toàn và được thấu hiểu mới là yếu tố quyết định ham muốn.
Những câu nói đầu năm giúp đàn ông tự tin và muốn gần vợ hơnPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Lời nói của người vợ không đơn thuần là giao tiếp, mà có thể trở thành “chìa khóa” giúp khơi lại sự tự tin, cảm giác được công nhận.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?Phòng the - 1 tuần trước
Trong quan niệm của nhiều người, cơ bắp săn chắc, thân hình vạm vỡ đồng nghĩa với sức mạnh đàn ông – cả trong cuộc sống, lao động lẫn chuyện phòng the. Nhưng thực tế lại tồn tại không ít lời đồn: đàn ông tập gym nhiều thì yếu sinh lý, cơ càng to thì “chuyện ấy” càng kém. Vậy sự thật là như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện hôm nay cùng: TTUT.BS Nguyễn Thế Lương – Ủy viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giớiPhòng the
Các nhà khoa học cho rằng khả năng lắng nghe cơ thể mình có thể là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn hơn.