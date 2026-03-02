Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biết

Trả lời phỏng vấn trên báo quốc tế, chuyên gia tư vấn và trị liệu tâm lý người Mỹ Emma Kobil đã phân tích những lý do phổ biến khiến nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái.

1. Rào cản tâm lý: Áp lực vô hình khiến cơ thể “không thể thả lỏng”

Theo chuyên gia Kobil, yếu tố tâm lý là nguyên nhân hàng đầu.

“Nếu bạn lo lắng về ngoại hình, về những biểu hiện của mình khi gần gũi, hoặc tự hỏi liệu mình có ‘làm đúng’ hay không, hệ thần kinh sẽ duy trì trạng thái căng thẳng thay vì thư giãn. Điều đó khiến việc đạt cực khoái trở nên khó khăn”, bà phân tích.

Cảm giác xấu hổ, tự phán xét hay áp lực phải đạt cực khoái có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái “phòng vệ”. Trong khi đó, cực khoái lại cần sự thả lỏng và cảm giác an toàn.

Chuyên gia nhấn mạnh: không thể ép buộc cơ thể đạt cực khoái. Điều quan trọng là nhận diện cảm xúc của bản thân, thực hành sự tử tế với chính mình và loại bỏ suy nghĩ “mình có vấn đề”.

2. Thiếu kích thích phù hợp và chưa hiểu rõ cơ thể mình

Một nguyên nhân khác là sự thiếu hiểu biết về cơ thể và cách thức kích thích phù hợp.

Theo chuyên gia, nhiều phụ nữ không thể đạt cực khoái chỉ thông qua quan hệ thông thường. Vùng nhạy cảm của phụ nữ có hơn 8.000 đầu dây thần kinh và thường cần được kích thích trực tiếp hoặc đúng cách.

Tuy nhiên, giáo dục giới tính ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế, khiến phụ nữ ít được hướng dẫn cách khám phá và hiểu rõ cơ thể mình. Việc tự tìm hiểu, nhận biết loại áp lực, nhịp điệu hay hình thức kích thích phù hợp có thể giúp tăng khả năng đạt cực khoái.

Bên cạnh đó, sự giao tiếp cởi mở với bạn đời cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu “nửa kia” quá vội vàng hoặc không chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, cơ thể có thể không có đủ thời gian để tích lũy hưng phấn cần thiết.

3. Sang chấn quá khứ và định kiến về khoái cảm

Những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ, định kiến xã hội hoặc cảm giác tội lỗi khi tận hưởng khoái cảm cũng có thể tạo ra rào cản cảm xúc.

“Nếu từng có trải nghiệm không mong muốn hoặc lớn lên trong môi trường coi khoái cảm là điều đáng xấu hổ, phụ nữ có thể gặp khó khăn trong việc buông bỏ và hòa mình trọn vẹn vào sự gần gũi”, chuyên gia Kobil cho biết.

Tâm lý e dè, tự kiềm chế hoặc sợ bị đánh giá khiến cơ thể khó đạt được trạng thái thư giãn sâu – yếu tố quan trọng để đạt cực khoái.

Cực khoái không phải thước đo duy nhất của sự thỏa mãn

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cực khoái không phải là điều bắt buộc trong mỗi lần gần gũi. Sự hài lòng trong đời sống tình dục còn đến từ cảm giác an toàn, sự kết nối cảm xúc và giao tiếp rõ ràng giữa hai người.

Thay vì gây áp lực cho bản thân với suy nghĩ “mình mất quá nhiều thời gian” hay “mình không nên cần điều này”, phụ nữ được khuyến khích tò mò về hành trình khám phá cơ thể, lắng nghe phản ứng của chính mình và kiên nhẫn với quá trình đó.

Khi giảm áp lực, tăng thấu hiểu và xây dựng sự kết nối lành mạnh với bạn đời, nhiều phụ nữ có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm của mình. Và trên hết, điều quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau – chứ không chỉ là việc có đạt đến “đích” hay không.