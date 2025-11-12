Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ

Thứ tư, 21:34 12/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong lúc vào cửa Nhật Lệ, tàu cá cùng 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm. Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, buộc dây cố định tàu vào bờ, giúp các thuyền viên bám dây bơi vào bờ an toàn.

Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ.

Đến chiều 12/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Quảng Ninh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân đã hoàn tất việc ứng cứu 8 thuyền viên tàu cá QB-91138-TS.

Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ - Ảnh 1.

Tàu QB-91138-TS bị chìm tại cửa Nhật Lệ, cách bờ khoảng 500m. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 11h50 cùng ngày, tàu QB-91138-TS gồm 8 thuyền viên do anh Hoàng Viết Thành (SN 1992, ở tổ dân phố Hà Thôn, phường Đồng Hới) làm thuyền trưởng đi khai thác hải sản về. Trong lúc vào cửa Nhật Lệ (cách bờ khoảng 500m) thì bị sóng đánh chìm.

Sau khi nhận tin báo, các đơn vị nhanh chóng điều động người và phương tiện phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân để tiếp cận ứng cứu.

Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ - Ảnh 2.

Một ngư dân bám dây, bơi vào bờ an toàn. Ảnh: CTV

Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận buộc dây cố định tàu vào bờ để các thuyền viên lần lượt bám dây bơi vào, đảm bảo an toàn, sức khỏe ổn định.

Tàu cá QB-91138-TS dài 16,5m, công suất 450CV, chuyên làm nghề lồng xếp, xuất bến tại cửa Nhật Lệ từ ngày 8/11 để đánh bắt hải sản.

Hải Sâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.

Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/11, thông tin từ Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ việc nữ sinh viên khống chế người đàn ông vì bị cho là có hành vi sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình, gây xôn xao mạng xã hội vừa qua.

Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt

Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) có một cán bộ y tế rất đặc biệt. Nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi và vóc dáng áo trắng nhỏ bé thoăn thoắt đi lại giữa các phòng bệnh đã đem tới niềm an ủi cho những đứa trẻ nhiễm HIV tại đây. Đó là y sĩ đa khoa Hồ Thị Thu Chín (SN 1979) – người đã hơn 23 năm vẫn cần mẫn ‘gieo hạt’, chăm sóc những phận đời mang căn bệnh thế kỷ.

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Với tài khoản định danh mức độ 2, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở.

Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị

Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đạo sắc phong này được ban vào dịp "tứ tuần đại khánh" (sinh nhật 40 tuổi) của Vua Khải Định. Đây là một trong những sắc phong độc bản, thuộc hàng cao quý trong hệ thống phong thần thời nhà Nguyễn.

Danh mục địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Danh mục địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục các địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.

Chuyện về những người giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ

Chuyện về những người giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Bị bỏ rơi hoặc mồ côi ngay khi vừa sinh ra, những đứa trẻ nhiễm HIV từ cha mẹ còn chịu những ánh nhìn kỳ thị. Cuộc đời của những đứa trẻ ấy tưởng chừng như đã khép lại, nhưng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 Hà Nội đã được đón nhận, được cho một mái ấm và được yêu thương bởi những 'người cha, người mẹ' xa lạ.

4 con giáp hành động bốc đồng: Hay làm quá mọi chuyện chỉ vì cảm xúc nhất thời

4 con giáp hành động bốc đồng: Hay làm quá mọi chuyện chỉ vì cảm xúc nhất thời

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, ai cũng có lúc mất bình tĩnh, nhưng với những con giáp dưới đây, cảm xúc thường lấn át lý trí. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ cũng có thể khiến họ nổi giận.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên tốt

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên tốt

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch may mắn dưới đây không chỉ có số mệnh vượng phúc mà còn sở hữu nhân duyên tốt, được người khác yêu mến, giúp đỡ và gặp nhiều may mắn.

Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo

Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giàu sang phú quý không chỉ thử thách bản lĩnh mà còn thử lòng người, đặc biệt là với 3 con giáp nam này.

Xem nhiều

Dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất

Dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất dưới đây. Bạn có thể tham khảo để có tuần mới tốt đẹp.

Ngày sinh Âm lịch của người ấm áp, dịu dàng

Ngày sinh Âm lịch của người ấm áp, dịu dàng

Đời sống
Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo

Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo

Đời sống
Đi thuê nhà, ở trọ có được đăng ký thường trú tại Hà Nội không?

Đi thuê nhà, ở trọ có được đăng ký thường trú tại Hà Nội không?

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên tốt

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên tốt

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top