Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Chủ nhật, 13:36 15/02/2026 | Đời sống

Dù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.

Thời điểm này, hầu như sinh viên học tập tại TPHCM đều đã về quê đón Tết cùng gia đình. Số ít chọn ở lại thành phố để đi làm thêm vì mức lương những ngày này được tăng gấp 3, gấp 4 lần. Đằng sau vẻ mạnh mẽ của những đứa con tự lập ấy là nỗi nhớ quê hương và niềm trăn trở khôn nguôi về hai chữ "đoàn viên". 

Gọi 10 cuộc điện thoại mỗi ngày

Nén nỗi nhớ nhà vào trong, những ngày qua, em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, sinh viên năm nhất ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành-Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, vẫn chăm chỉ làm việc tại cửa hàng tiện lợi. 

Với Tuyền, Tết năm nay không có bánh chưng, không có sum vầy, tủi thân một chút nhưng bù lại em sẽ có tiền đóng học phí, phụ gia đình chi phí chữa bệnh ung thư cho bố.

Mùa xuân xa nhà của những &quot;trụ cột&quot; tuổi 20 vượt khó - Ảnh 1.

Gia đình Tuyền có 4 người, bố mắc bệnh ung thư còn mẹ mắc bệnh về xương khớp, Tuyền là chị cả.

Trước đó, Tuyền đã nhận được về xe 0 đồng về quê ở tỉnh Quảng Trị nhưng em lại nhường cơ hội cho sinh viên khác. Lặng đi một chút, khi giọt nước mắt chực trào khóe mắt cũng là lúc trái tim mạnh mẽ của Tuyền xúc động nhất.

Tuyền kể, năm học lớp 12, bố phát hiện ung thư nhưng đến khi con gái vào ĐH thì bố mới đồng ý điều trị. Hiện bố mắc ung thư giai đoạn 3, mỗi tháng tốn khoảng 10 triệu đồng chi phí điều trị. Mẹ mắc bệnh xương khớp nên cũng không thể làm việc nhiều. Tiền học phí của Tuyền thì đang phải gia hạn.

"Em thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Em có sức khỏe, được đi học, còn bố mẹ, có gia đình đoàn kết là điều hạnh phúc. Với em, không điều gì quý giá hơn sức khỏe của bố lúc này"- Tuyền rưng rưng nói.

Mùa xuân xa nhà của những &quot;trụ cột&quot; tuổi 20 vượt khó - Ảnh 2.

Có những lúc buồn lòng nhưng Tuyền chọn nhìn về phía trước. Tuyền tin rằng sự nỗ lực lúc này sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm, sau này ra trường sẽ dễ thích nghi hơn.

Ngày thông báo không về quê đón Tết, cả bố và mẹ đều rất giận Tuyền, gia đình nghĩ rằng Tuyền ham vui, không nhớ về những ngày sum vầy. Tuy vậy, em không cảm thấy buồn lòng mà xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn. Tuyền tự đặt "KPI" phải gọi về hỏi thăm gia đình 10 cuộc điện thoại mỗi ngày.

Ngày Tết, tiền làm ca đêm nhân 4, còn ca ngày nhân 3. Đa phần Tuyền chọn làm đêm, mỗi ca kéo dài 12 giờ. Nếu tính cả tiền thưởng Tết và chuyên cần thì Tuyền sẽ nhận khoảng 7 triệu đồng trong dịp này.

"Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố bệnh nặng, nợ nần nhiều... thế nhưng chưa bao giờ bố mẹ áp lực kinh tế với em. Lúc nào cũng khuyên em phải ưu tiên việc học lên hàng đầu" - Tuyền bộc bạch.

Mùa xuân xa nhà của những &quot;trụ cột&quot; tuổi 20 vượt khó - Ảnh 3.

Làm việc tại cửa hàng 12 tiếng mỗi ngày, lại thường xuyên làm ca đêm và phải bê vác hàng nặng, Tuyền mệt lả người nhưng chưa bao giờ chán nản hay bỏ cuộc.

Mùa xuân "ngược dòng" của anh cả

Khác với Tuyền, em Võ Văn Kiệt (quê Đắk Lắk) là sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh- Trường ĐH Nông lâm TPHCM. 

Trong phòng trọ nhỏ ở phường Phước Long, Kiệt cẩn thận sắp xếp lại quà bánh vừa nhận được từ Nhà văn hóa Sinh viên TP HCM trong chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng".

Năm đầu tiên đón Tết xa nhà, Kiệt xem đây là trải nghiệm trưởng thành của bản thân và cũng là trách nhiệm với gia đình. Nở nụ cười tự hào, Kiệt cho biết năm vừa rồi là năm rất đặc biệt khi em gái thi đậu ĐH. Cả 2 anh em đều học Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Nhờ chăm chỉ học tập và "săn" học bổng nên cả 2 anh em đều có thể tự xoay sở học phí, giảm áp lực kinh tế rất cho gia đình.

Mùa xuân xa nhà của những &quot;trụ cột&quot; tuổi 20 vượt khó - Ảnh 4.

Kiệt có khuôn mặt rất điển trai, luôn nở nụ cười lạc quan

Mùa xuân xa nhà của những &quot;trụ cột&quot; tuổi 20 vượt khó - Ảnh 5.

Từ phòng trọ đến chỗ làm thêm của Kiệt mất khoảng 15 phút đi xe máy

Tuy vậy, Kiệt vẫn muốn ở lại làm thêm để có thêm tiền gửi về cho mẹ, phụ giúp thuốc men cho cha. Bi kịch ập đến với gia đình Kiệt vào năm 2021, cha Kiệt bị tai nạn giao thông, mất hoàn toàn khả năng lao động. Kể từ đó, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ dồn lên đôi vai mẹ. 

Không có việc làm ổn định, mẹ Kiệt cứ thế ngược xuôi theo những mùa vụ, ai thuê gì làm nấy, từ hái cà phê đến hái tiêu để chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học.

Khi gọi điện thông báo không về ăn Tết, Kiệt cảm nhận được sự im lặng ở đầu dây bên kia. "Mẹ dặn em giữ gìn sức khỏe, xong việc thì tranh thủ về nhà. Biết cha mẹ buồn nhưng em giờ đã lớn, ba mẹ tôn trọng quyết định của em" - Kiệt nhớ lại.

Công việc hiện tại của Kiệt là dọn dẹp phòng khách sạn. Làm từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, ca từ 15 giờ đến 24 giờ và lương tăng gấp 4 lần so với ngày thường. Kiệt xin quản lý cho mình làm thêm đến hết tháng 3, trong lúc chờ lấy bằng tốt nghiệp.

Đêm giao thừa, Kiệt không đi xem pháo hoa mà chọn đến chùa cầu bình an, sức khỏe cho gia đình. Dù thiếu vắng gia đình nhưng Kiệt không cảm thấy thiệt thòi, đôi mắt chàng trai ánh lên niềm hi vọng vào một tương lai tương sáng, có thể tìm được việc làm tốt, đỡ đần cho gia đình sau khi ra trường.

Mùa xuân xa nhà của những &quot;trụ cột&quot; tuổi 20 vượt khó - Ảnh 6.

Mặc dù là con trai nhưng Kiệt rất cẩn thận và chỉn chu, thao tác nhanh nhẹn

Mùa xuân xa nhà của những &quot;trụ cột&quot; tuổi 20 vượt khó - Ảnh 7.

Chỉ mất khoảng 20 phút, Kiệt đã dọn sạch sẽ 1 phòng

Ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, cho biết chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" năm nay trao 700 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng cho các sinh viên đang học tập tại TPHCM có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

"Việc đón Tết xa quê, thiếu vắng không khí gia đình là một thử thách về cảm xúc đối với bất kỳ người trẻ nào. Hy vọng rằng sự sẻ chia từ cộng đồng sẽ trở thành nguồn động lực, giúp các em thêm vững vàng vươn lên trong học tập và cuộc sống" - ông Dũng nhắn nhủ.



Huế Xuân
