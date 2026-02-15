Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Quy định mới nhất về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ

Khoảng cách an toàn là gì?

Khoảng cách an toàn là khoảng cách tối thiếu của các phương tiện di chuyển trên đường, khi một phương tiện đi sau phương tiện khác thì luôn phải giữ khoảng cách tối thiểu nhất để có thể phản ứng với mọi tình huống giao thông xảy ra.

Khi tham gia giao thông, lái xe cần giữ khoảng cách an toàn giữa các xe theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Quy định mới nhất về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ được quy định như sau:

1. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn hoặc cùng phần đường, cùng chiều xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

2. Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường

a) Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Tốc độ lưu hành (V km/h) Khoảng cách an toàn (m) V = 60 35 60 < V ≤ 80 55 80 < V ≤ 100 70 100 < V ≤ 120 100

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

b) Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định tại điểm a khoản này.

Quy định mức phạt khi phương tiện tham gia giao thông vi phạm khoảng cách giữa các xe

Dưới đây là các mức phạt về vi phạm khoảng cách giữa các xe theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

Đối với xe ô tô và các loại xe tương tự:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn theo quy định khi chạy trên đường.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng (nếu gây tai nạn).

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đối với xe máy:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng khi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

