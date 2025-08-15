Có 4 tỷ đồng, mua nhà Hà Nội ở Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm hay Thanh Oai
GĐXH - Hiện nay, giá nhà tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 4 tỷ đồng người mua nhà cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Mua nhà ở Hà Nội luôn là giấc mơ của nhiều người lao động đang sinh sống và làm việc tại thủ đô. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá bất động sản thường nhanh hơn nhiều so với khả năng tích lũy của người dân. Năm 2024 chứng kiến mức tăng mạnh ở hầu hết các phân khúc, và dù bước sang 2025 thị trường có chững lại, giá nhà vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Khảo sát trên sàn Batdongsan.com.vn cho thấy, với 4 tỷ đồng, người mua hầu như không thể sở hữu nhà ở các khu vực lõi của thủ đô. Ngay cả tại các phường mới tách từ quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm cũ, giá nhà riêng, kể cả trong ngõ cũng đã vượt 4 tỷ đồng/căn.
Các khu vực xa trung tâm hơn như: Các phường Kiến Hưng, Phú Lương, Yên Nghĩa, Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ; Các phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ; Các xã An Khánh, Hoài Đức thuộc huyện Hoài Đức cũ; xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh thuộc huyện Đông Anh cũ … giá nhà riêng tại đây cũng chạm hoặc vượt 4 tỷ đồng/căn.
Thậm chí, tại các xã vùng ven được sáp nhập lại từ các huyện Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai, giá nhà cũng ở mức tương tự.
Đơn cử có thể kể đến một căn nhà riêng 3 tầng, rộng 45m2 nằm trên mặt ngõ xe ba gác có thể vào tận nơi tại xã Bình Minh (tức xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,2 tỷ đồng, tương đương 93,33 triệu đồng/m2. Tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm cũ, nay thuộc xã Phù Đổng, căn nhà 2 tầng, rộng 50,2m2 hiện đang được chính chủ rao bán với giá 4,8 tỷ đồng, tương đương 95,62 triệu đồng/m2.
Như vậy, mức 4 tỷ đồng hiện chỉ phù hợp để mua nhà ở các khu vực khá xa trung tâm hoặc nhà trong ngõ tại các phường mới mở rộng.
