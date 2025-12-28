Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Các dự án nhà ở xã hội tại huyện Đông Anh cũ

1. Dự án nhà ở xã hội CT3-CT4 Kim Chung, do Liên danh HANDICO và Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư, nằm tại mặt đường Kim Chung huyện Đông Anh, sở hữu vị trí hấp dẫn tiện ích đa dạng. Diện tích căn hộ từ 48 - 63m2 rất phù hợp với nhu cầu cư dân đặc biệt là gia đình trẻ tại Hà Nội.

Trong khi dự án nhà ở xã hội CT4 Kim Chung đã được khởi công xây dựng vào quý IV/2018, bàn giao vào Quý IV/2021, thì dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung được khởi công xây dựng vào tháng 3/2025, dự kiến bàn giao quý IV/2026.

Hiện nay theo khảo sát trên nền tảng batdongsan.com.vn, nhiều căn nhà ở xã hội tại dự án CT3 đã đang được rao bán, giá bán dao động từ 18-47 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 58,9m2 tại dự án nhà xã hội CT3 Kim Chung hiện đang được rao bán với giá 1,8 tỷ đồng, tương đương 20 triệu đồng/m2.

2. Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ ( Đông Anh), do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Có quy mô 4 khối nhà cao 9 tầng với tổng số 466 căn hộ. Diện tích căn hộ: Từ 40m² đến 76,7m². Hiện đã được khởi công vào cuối năm 2024, dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2026.

5 xã mới sau sáp nhập trên địa bàn huyện Đông Anh cũ

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.

1. Xã Thư Lâm

Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.

2. Xã Đông Anh

Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.

3. Xã Phúc Thịnh

Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.

4. Xã Thiên Lộc

Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.

5. Xã Vĩnh Thanh

Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.

