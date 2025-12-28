Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh
GĐXH - Hiện nay trên địa bàn các xã mới thuộc huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội, nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai, sắp đi vào hoạt động, thậm chí nhiều dự án đang được rao bán khiến cho người mua nhà vô cùng phấn khởi.
Các dự án nhà ở xã hội tại huyện Đông Anh cũ
1. Dự án nhà ở xã hội CT3-CT4 Kim Chung, do Liên danh HANDICO và Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư, nằm tại mặt đường Kim Chung huyện Đông Anh, sở hữu vị trí hấp dẫn tiện ích đa dạng. Diện tích căn hộ từ 48 - 63m2 rất phù hợp với nhu cầu cư dân đặc biệt là gia đình trẻ tại Hà Nội.
Trong khi dự án nhà ở xã hội CT4 Kim Chung đã được khởi công xây dựng vào quý IV/2018, bàn giao vào Quý IV/2021, thì dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung được khởi công xây dựng vào tháng 3/2025, dự kiến bàn giao quý IV/2026.
Hiện nay theo khảo sát trên nền tảng batdongsan.com.vn, nhiều căn nhà ở xã hội tại dự án CT3 đã đang được rao bán, giá bán dao động từ 18-47 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 58,9m2 tại dự án nhà xã hội CT3 Kim Chung hiện đang được rao bán với giá 1,8 tỷ đồng, tương đương 20 triệu đồng/m2.
2. Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ ( Đông Anh), do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Có quy mô 4 khối nhà cao 9 tầng với tổng số 466 căn hộ. Diện tích căn hộ: Từ 40m² đến 76,7m². Hiện đã được khởi công vào cuối năm 2024, dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2026.
5 xã mới sau sáp nhập trên địa bàn huyện Đông Anh cũ
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.
1. Xã Thư Lâm
Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.
2. Xã Đông Anh
Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.
3. Xã Phúc Thịnh
Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.
4. Xã Thiên Lộc
Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.
5. Xã Vĩnh Thanh
Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.
SUV cỡ nhỏ đua giảm giá cuối năm tại Việt Nam, thậm chí chỉ ngang sedan hạng B: Suzuki Fronx, Hyundai Venue rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ đang giảm giá kích cầu dịp cuối năm không chỉ Kia Sonet hay Hyundai Venue mà ngay cả Suzuki Fronx mới ra mắt gần đây cũng được giảm giá mạnh.
Xe máy điện giá 28 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị an toàn, công suất lớn, rẻ hơn Vision thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thể thao, trang bị an toàn đầy đủ cùng động cơ công suất lớn trong phân khúc đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý cho người dùng đô thị, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ.
Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam thiết kế sang trọng, động cơ mạnh, pin bền rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu gây chú ý với thiết kế sang trọng, động cơ 1200W, tốc độ 60 km/h, nhiều tiện ích và mức giá dễ tiếp cận.
Xã Đông Anh vượt mặt các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh về giá nhà phố thương mạiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 xã mới thuộc huyện Đông Anh cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh đang biến động như nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ huyện Đông Anh cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hatchback hạng A giá 299 triệu đồng thiết kế tối giản, trang bị tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị được bán ra ở Anh QuốcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng Ađược nâng cấp cho đời 2026 giá thực tế chỉ còn quanh mốc 300 triệu đồng chuẩn bị mở bán tại Anh.
Giá bạc hôm nay (27/12): Thị trường mở phiên cuối tuần bật tăng thêm 170.000 đồng/lượng, giá trong nước vượt mốc 81,9 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Mở phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc hôm nay diễn biến sôi động khi giá tăng mạnh, với mức 170.000 đồng/lượng, đưa giá bạc tiến lên vùng 81,9 triệu đồng/kg.
SUV cỡ nhỏ giá 335 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam thiết kế cá tính, trang bị tiện ích sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ pin lithium chạy xa 401km/1 lần sạc, thiết kế cá tính giúp gia tăng độ phủ ở phân khúc xe điện phổ thông.
Hà Nội đấu giá nhiều khu đất, giá khởi điểm từ vài triệu đến hàng trăm tỷ đồngGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Cuối tháng 12/2025 và đầu năm 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức liên tiếp nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa bàn ngoại thành, với quy mô từ các thửa đất nhỏ lẻ đến những khu đất hàng chục nghìn mét vuông, tổng giá trị khởi điểm lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Bất ngờ ngân hàng có lãi tới 7,1% khi gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 thángGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.
SUV cỡ nhỏ giá 335 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam thiết kế cá tính, trang bị tiện ích sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - SUV cỡ nhỏ pin lithium chạy xa 401km/1 lần sạc, thiết kế cá tính giúp gia tăng độ phủ ở phân khúc xe điện phổ thông.