Xe máy điện giá 28 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị an toàn, công suất lớn, rẻ hơn Vision thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện thiết kế thể thao, trang bị an toàn, công suất lớn thích hợp đi trong đô thị

Dibao LS007.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dibao LS007 tạo thiện cảm nhờ ngoại hình gọn gàng, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ chắc chắn. Các đường nét thiết kế được trau chuốt theo hướng thể thao, liền mạch, mang lại cảm giác "đầm xe" – yếu tố mà nhiều người dùng xe điện đặc biệt quan tâm khi so sánh với xe máy xăng truyền thống.

Xe có kích thước tổng thể 1.920 x 700 x 1.110 mm, phù hợp với thể trạng đa số người dùng Việt. Trọng lượng khoảng 120 kg, không quá nhẹ nhưng đủ để tạo sự ổn định khi vận hành, nhất là trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Dibao LS007 là càng sau bằng hợp kim nhôm nguyên khối.

Một điểm cộng đáng chú ý trên Dibao LS007 là càng sau bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Chi tiết này không chỉ tăng độ cứng cáp cho khung xe mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ, giúp tổng thể chiếc xe trông cao cấp hơn so với nhiều mẫu xe điện cùng tầm giá.

Kết hợp với bộ lốp không săm 90/90-14, LS007 cho cảm giác bám đường tốt, vận hành ổn định khi vào cua hoặc di chuyển trên các mặt đường gồ ghề – điều kiện thường gặp tại đô thị Việt Nam.

Không chỉ chú trọng thiết kế, Dibao LS007 còn được đầu tư về công nghệ. Xe hỗ trợ khởi động bằng thẻ từ NFC, giúp mở khóa nhanh chóng và tăng khả năng chống trộm so với chìa khóa cơ truyền thống. Ngoài ra, khả năng kết nối smartphone cho phép người dùng theo dõi và quản lý xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

LS007 được trang bị phanh đĩa cả trước và sau

Về an toàn, LS007 được trang bị phanh đĩa cả trước và sau, giúp nâng cao hiệu quả phanh và mang lại sự yên tâm khi di chuyển ở tốc độ cao. Đáng chú ý, xe còn có tính năng tự động ngắt động cơ khi hạ chân chống cạnh, hạn chế rủi ro khi người dùng quên gạt chống.

Hệ thống chiếu sáng Full LED là điểm cộng khác trên Dibao LS007. Đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu đều sử dụng công nghệ LED, cho ánh sáng rõ và mạnh, hỗ trợ tốt khi di chuyển ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng kém.

Bảng đồng hồ LCD hiển thị sắc nét, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như tốc độ, dung lượng pin, quãng đường đi được, mang lại trải nghiệm hiện đại và dễ quan sát cho người lái.

Không gian yên xe được thiết kế êm ái, phù hợp cho cả việc di chuyển ngắn trong thành phố lẫn những chuyến đi dài hơn. Cốp xe có dung tích khá rộng, đủ để chứa các vật dụng cá nhân thường ngày, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của học sinh, sinh viên và người đi làm.

Về khả năng vận hành, Dibao LS007 được trang bị động cơ điện công suất tối đa 2.800W, mức khá ấn tượng trong phân khúc xe máy điện phổ thông. Nhờ đó, xe cho khả năng tăng tốc tốt và vận hành ổn định ngay cả khi chở thêm người hoặc di chuyển trên các đoạn dốc nhẹ.

Xe sử dụng ắc quy 72V (5 bình 12V), dung lượng 22Ah. Theo thông số nhà sản xuất, LS007 có thể đạt tốc độ tối đa 45–54 km/h, phù hợp với quy định dành cho xe máy điện và đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày. Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc dao động từ 60–100 km, tùy điều kiện vận hành, tải trọng và tốc độ.

Thời gian sạc đầy khoảng 14 tiếng, mức phổ biến với các mẫu xe dùng ắc quy chì. Mức tiêu thụ điện trung bình 42,29 Wh/km, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với xe máy xăng. Ngoài ra, xe còn được trang bị các cơ chế bảo vệ như chống sụt áp, bảo vệ quá áp, góp phần tăng độ bền và an toàn cho hệ thống điện.

Giá xe máy điện Dibao LS007

Hiện nay, Dibao LS007 được niêm yết với mức giá khoảng 27,69 triệu đồng. Với số tiền này, người dùng nhận được một mẫu xe điện có thiết kế bắt mắt, trang bị tương đối đầy đủ và động cơ mạnh trong phân khúc.

Nhìn chung, Dibao LS007 được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho người đang tìm kiếm một chiếc xe điện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ sinh sống tại đô thị.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.