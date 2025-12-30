Giá vàng hôm nay 30/12: Vàng SJC, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ tiếp tục giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tới gần 4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng “bốc hơi” tới 4 triệu/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 30/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153-155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.
Đầu giờ sáng 30/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chốt phiên giao dịch ngày 29/12, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt tuần trước.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 154-157 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước, chốt phiên ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay giảm rất mạnh. Lúc 8h33' ngày 30/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.332,2 USD/ounce, giảm 121,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 30/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 138,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 29/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.454 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2 được niêm yết ở mức 4.479 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 đạt 75,3 USD/ounce.
Như vậy, giá vàng đã hạ nhiệt sau khi có thời điểm, mức giá vọt lên trên 4.545 USD/ounce trong tuần trước khi chốt tuần ở mức 4.535 USD/ounce. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại quý này.
