Giá vàng hôm nay 30/12: Vàng SJC, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ tiếp tục giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 29/19: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ giảm bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột giảm mạnh ngay mở đầu phiên sáng, vàng SJC giảm tới gần 1 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn SJC cũng không giữ được mốc đỉnh cao.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều

Mở cửa phiên giao dịch 30/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153-155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.

Đầu giờ sáng 30/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch ngày 29/12, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 154-157 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước, chốt phiên ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay giảm rất mạnh. Lúc 8h33' ngày 30/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.332,2 USD/ounce, giảm 121,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 30/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 138,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 29/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.454 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2 được niêm yết ở mức 4.479 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 đạt 75,3 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng đã hạ nhiệt sau khi có thời điểm, mức giá vọt lên trên 4.545 USD/ounce trong tuần trước khi chốt tuần ở mức 4.535 USD/ounce. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại quý này.