Xe máy điện giá 24 triệu đồng chất hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện chất hơn SH Mode

EZI TS1

Thị trường xe điện tại Malaysia chào đón sự xuất hiện của EZI, một thương hiệu xe tay ga điện mới được thành lập bởi Tập đoàn Keeway vào năm 2020, chính thức ra mắt tại quốc gia này.

Mẫu xe đầu tiên được giới thiệu là EZI TS1, một mẫu xe tay ga điện hiện đại được thiết kế dành riêng cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, kết hợp giữa công nghệ thông minh, tính thực dụng và hiệu suất năng lượng cao.

Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm Blue, Orange và White, đáp ứng đa dạng phong cách của người dùng đô thị. Mẫu xe điện này hiện có mặt tại tất cả các đại lý ủy quyền của Mforce trên toàn Malaysia.

Là mẫu xe mở đầu của thương hiệu EZI, EZI TS1 được trang bị động cơ hub công suất 2.000 W, mang lại khả năng vận hành êm ái và phản hồi nhanh. Kết hợp với pin Graphene 72V32Ah, xe có thể đạt quãng đường di chuyển lên đến 100 km, rất phù hợp cho việc đi lại hằng ngày.

EZI TS1 có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 65 km/h. Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa kết hợp với Hệ thống phanh kết hợp (CBS). Xe sử dụng lốp trước kích thước 90/90-12 và lốp sau 100/80-12, mang lại độ ổn định và độ bám đường tốt.

Về kích thước, EZI TS1 có chiều dài 1.840 mm, chiều rộng 705 mm và chiều cao 1.200 mm, chiều dài cơ sở 1.300 mm, chiều cao yên 755 mm cùng trọng lượng khô 82 kg (không bao gồm pin), giúp xe nhẹ và dễ điều khiển.





Xe còn được trang bị nhiều tính năng thông minh như màn hình LCD 7 inch, cổng sạc USB Type-A có đèn LED, cùng hệ thống khởi động không chìa khóa (keyless) sử dụng công nghệ NFC. Hệ thống chiếu sáng LED toàn phần bao gồm đèn pha kèm DRL, đèn hậu, đèn xi-nhan và đèn cảnh báo khẩn cấp.

Các tiện ích khác gồm hộc chứa đồ phía trước bên trái, khoang chứa đồ dưới yên có khóa cơ hỗ trợ, ba chế độ lái, gác chân, chức năng Auto Cruise, công tắc an toàn chân chống bên, cùng chức năng Walk Assist (chế độ E) giúp di chuyển dễ dàng ở tốc độ thấp hoặc trong không gian hẹp. Thời gian sạc đầy từ 0–100% của EZI TS1 khoảng 8 giờ 30 phút.

Giá xe máy điện EZI TS1

Xe máy điện EZI TS1 được bán với mức giá 4.288 RM (khoảng 24 triệu đồng.

Mỗi chiếc EZI TS1 được bảo hành chính hãng 2 năm hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, theo các điều khoản và điều kiện áp dụng. Khách hàng cũng có thể mua phụ tùng chính hãng trực tuyến thông qua Mforce Bike Holdings Sdn. Bhd., đảm bảo dịch vụ hậu mãi toàn diện và đáng tin cậy.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.







