Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ học

Tối 14/11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức lễ tuyên dương 80 thầy cô tiêu biểu trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Trong số này có cô giáo Đinh Lệ Thu, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Đường Hoa (xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh). Suốt 17 năm qua, cô đã trải qua nhiều kỷ niệm; có khó khăn, vất vả, nhưng cũng nhiều niềm vui và tự hào. Trên hành trình đó, đã có rất nhiều thế hệ học sinh trưởng thành dưới sự dìu dắt và dạy dỗ của cô Thu.

Cô giáo Đinh Lệ Thu bên học trò lớp 5 ngày nào trước nhà em .Ảnh cắt từ clip.

Tại chương trình, ban tổ chức đã mang đến cho cô Thu một món quà bất ngờ, đó là những lời nhắn gửi từ xa của một học trò cũ. Trong đoạn clip, nữ sinh Chíu Dì Linh chia sẻ: “Lúc bé, hoàn cảnh của em rất khó khăn, bố mẹ không ở với nhau. Còn 2 em trai, nên em đã quyết định bỏ học. Cô Thu là người đã động viên em đi học lại. Cô đã xin nhà trường để em được đi học”.

Giờ đây, cô nữ sinh nghèo khó ngày nào đã trưởng thành và có một gia đình nhỏ với người chồng tốt và 1 con gái.

Cô học trò Chíu Dì Linh được cô Đinh Lệ Thu vận động đi học trở lại ngày nào giờ đã trưởng thành và có gia đình nhỏ hạnh phúc. Ảnh cắt từ clip.

Ngay khi những lời chia sẻ của cô học trò nhỏ ngày nào dừng lại, cô Thu đã không thể giấu nổi sự xúc động và cả những giọt nước mắt. Đây là kỷ niệm không thể nào quên đối với cô giáo Thu. “Đó là một kỷ niệm mà tôi thường ít khi nhắc đến, bởi mỗi khi nhắc đến em ấy, tôi lại không thể cầm được nước mắt, một hoàn cảnh rất đáng thương”, cô Thu tâm sự.

Cô học trò Chíu Dì Linh, năm đó là học sinh lớp 5 do cô Thu làm chủ nhiệm. Nhà Linh có 3 anh chị em. Khi đó, em bé nhất của Linh khoảng 1 tuổi rưỡi, mới chập chững bước đi nhưng bố của 3 chị em đã bỏ nhà đi từ rất lâu. Thường ngày, 4 mẹ con sống với nhau.

Cô Thu kể, một hôm không thấy Linh đến lớp, chiều đó cô trực tiếp đến nhà tìm dù ở rất xa. “Khi tôi đến, thấy 3 chị em ngồi ôm nhau một xó. Khi đó, học trò mới nói với tôi rằng: Cô ơi, mẹ em bỏ đi rồi, em không còn ai hết. Thực sự lúc đó tôi rất thương 3 chị em. Tôi đã nói với em: Không sao, có cô ở đây rồi”, cô Thu nghẹn giọng.

Cô giáo Đinh Lệ Thu, giáo viên Trường Tiểu học Đường Hoa (xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm đó, con của cô giáo Thu cũng chỉ hơn 2 tuổi và chưa bao giờ phải ở xa mẹ qua đêm. Còn khi đó, xung quanh Linh và các em cũng không có họ hàng. Cô Thu đã quyết định gọi điện cho chồng nhờ trông con và đêm đó cô ở lại với 3 em nhỏ. Qua lời kể của cô Thu, học trò lớp 5 nhưng thân hình nhỏ nhắn, gầy gò nhất lớp. Ở tuổi đáng lẽ được bố mẹ chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ, giờ lại lo thêm cho cả 2 em. Chính vì vậy, Linh muốn nghỉ học. “Đêm đó, tôi đã động viên em dù thế nào vẫn phải tiếp tục đi học”, cô Thu kể.

Sau này, tìm hiểu cô Thu mới biết, vì điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ em đã đi sang Trung Quốc để lao động.

Và khi bố mẹ rời xa, Linh thực sự may mắn có được cô Thu “đến gần”, như thêm một người thân để đồng hành. Từ đó cũng giúp em bước sang một chương mới của cuộc đời. Sau nhiều năm, giờ đây, cô học trò lớp 5 ngày nào đã trưởng thành, có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc và vẫn luôn nhớ về cô giáo Đinh Lệ Thu. Đó cũng là những điều mà người giáo viên như cô Thu cảm thấy hạnh phúc, tự hào.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (phải) trao tặng Bằng khen cho cô Đinh Lệ Thu và các thầy cô giáo tiêu biểu trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Cô Đinh Lệ Thu là một trong 80 cá nhân được tuyên dương ở chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức. Đây là các thầy cô đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới hoặc tại những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân. Các cá nhân được xét chọn đều có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương; tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, phụ huynh và cộng đồng yêu mến.

“Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình thường niên nhằm chia sẻ, lan tỏa đến toàn xã hội những câu chuyện đẹp về hành trình lan tỏa tri thức, tôn vinh giá trị của người thầy.