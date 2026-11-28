Mới đây, Hậu Hoàng bất ngờ chia sẻ thông tin bản thân phát hiện mắc ung thư máu. Vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua những video nhạc chế hài hước, loạt nội dung giải trí và nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực, thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và gửi lời động viên đến cô.

Trong chia sẻ mới nhất, Hậu Hoàng cũng bày tỏ bản thân chưa biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Kèm theo đó, cô nhắn gửi: “Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: ‘Có sức khỏe là có tất cả’. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha”.

Trước đó, câu chuyện của TikToker Đan Thy cũng từng khiến nhiều người chú ý. Cô gái sinh năm 2003, vốn quen mặt với hàng triệu người theo dõi qua những video makeup, biến hình và bắt trend, thông báo mắc ung thư máu. Sau khoảng thời gian đối diện với bệnh tật và trải qua nhiều khó khăn, Đan Thy cũng có lời nhắn nhủ đến mọi người: “Tôi muốn mọi người quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng chủ quan như tôi”.

Ở một độ tuổi mà phần lớn thời gian đều dành cho công việc, những kế hoạch cá nhân và đủ thứ áp lực trong cuộc sống, sức khỏe đôi khi lại là điều chúng ta ít nghĩ đến nhất. Cứ mặc định mình còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, nên không ít lần chúng ta dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ hay trì hoãn việc quan tâm đến cơ thể mình.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng những gì mình dự tính. Và sau tất cả những điều đang mải miết theo đuổi, sức khỏe cùng những người thân yêu vẫn luôn là điều đáng để ưu tiên.

Chúng ta đang cố gắng rất nhiều, nhưng đôi khi lại quên mất mình cũng cần được chăm sóc

Nhìn lại cuộc sống của nhiều người trẻ hiện nay, có một điều khá dễ thấy: Ai cũng có thứ để bận tâm.

Người mới đi làm loay hoay tìm chỗ đứng, người đã có vài năm kinh nghiệm muốn thăng tiến, người làm tự do phải liên tục tìm kiếm cơ hội hoặc người bắt đầu xây dựng gia đình lại có thêm những khoản chi tiêu và trách nhiệm mới.

Một ngày có 24 tiếng nhưng dường như lúc nào cũng thiếu.

Sáng vội vàng đi làm, tối về vẫn mở máy tính xử lý nốt công việc. Cuối tuần đáng lẽ để nghỉ ngơi lại tranh thủ học thêm kỹ năng, gặp gỡ đối tác hoặc hoàn thành những việc còn tồn đọng. Có những hôm cơ thể đã mệt rã rời nhưng vẫn cố thêm một chút vì deadline đang đến gần, vì sợ bỏ lỡ cơ hội, vì nghĩ rằng người khác cũng đang cố gắng như mình.

Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ vì thế thường được giải quyết theo cách tiện nhất. Bữa trưa ăn vội, tối thức khuya, buồn ngủ thì uống một cốc cà phê, đau ở đâu đó một chút lại tự nhủ: “Chắc không sao đâu, một tí là hết”. Lịch khám sức khỏe cũng lại chần chừ hơn một chút. Những cuộc gọi về nhà đôi khi bị bỏ lỡ vì đang bận họp, bận chạy dự án, bận đủ thứ không tên.

Ảnh minh họa/Pinterest

Không thể phủ nhận công việc và áp lực là một phần quan trọng của cuộc sống. Chúng ta cần tiền để sống, cần công việc để phát triển, cần những mục tiêu để có động lực bước tiếp. Cảm giác đạt được một thành tựu sau nhiều ngày nỗ lực cũng rất đáng giá. Nhưng có lẽ, đôi khi vì quá tập trung vào những thứ cần đạt được, chúng ta lại quên mất điều kiện đầu tiên để có thể tiếp tục làm tất cả những việc đó: Bản thân mình phải khỏe.

Một công việc tốt sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa nếu mỗi ngày đi làm đều là một lần cơ thể phải gắng gượng. Một khoản thu nhập tăng lên cũng khó khiến mình vui trọn vẹn nếu lúc nào cũng trong trạng thái kiệt sức. Và có những lúc, điều cần thiết nhất không phải là cố hoàn thành thêm một đầu việc, mà là cho mình một buổi tối ngủ đủ giấc, một bữa ăn tử tế hay một cuộc hẹn khám sức khỏe đã trì hoãn quá lâu.

Chúng ta thường nghĩ nghỉ ngơi là việc có thể để sau, chăm sóc sức khỏe là việc của những năm tháng lớn tuổi hơn. Nhưng thực tế, chẳng có mốc tuổi nào đảm bảo rằng cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh để mình mặc sức sử dụng. Trẻ không đồng nghĩa với việc có thể liên tục thức khuya, bỏ bữa hay phớt lờ những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Đến cuối ngày, vẫn là những điều rất bình thường khiến mình thấy cuộc sống đáng giá

Có một điều khá thú vị là khi hỏi một người đang mong muốn điều gì nhất, câu trả lời có thể thay đổi rất nhiều theo từng giai đoạn.

Lúc mới ra trường, có thể là một công việc tốt. Vài năm sau, có thể là mức lương cao hơn, một căn nhà riêng, một chuyến du lịch dài ngày hay cơ hội được làm điều mình thích. Chúng ta luôn có những mong muốn mới và điều đó hoàn toàn bình thường.

Nhưng thử nghĩ xem, nếu một ngày phải tạm gác lại tất cả những kế hoạch đó vì sức khỏe không cho phép, điều gì sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu?

Có lẽ không còn là chức danh trên danh thiếp, số tiền trong tài khoản hay việc mình đang đứng ở đâu trong cuộc đua sự nghiệp. Khi ấy, điều mình mong nhất có thể chỉ là cơ thể khỏe hơn một chút, có thêm thời gian để ở bên gia đình, được gặp những người bạn thân và tiếp tục sống những ngày bình thường như trước.

Công việc có thể có lúc thuận lợi, lúc khó khăn. Những mục tiêu chưa đạt được vẫn có thể tiếp tục vào năm sau, những cơ hội bỏ lỡ đôi khi vẫn sẽ có cơ hội khác. Nhưng thời gian dành cho gia đình, những cuộc trò chuyện với bạn bè hay sức khỏe của chính mình không phải lúc nào cũng có thể tùy ý sắp xếp lại.

Ảnh minh họa/Pinterest

Nói vậy không có nghĩa là phải sống chậm lại bằng mọi giá, từ bỏ tham vọng hay thôi cố gắng. Chỉ là giữa rất nhiều thứ cần phải lo, có lẽ chúng ta nên dành một vị trí xứng đáng hơn cho sức khỏe và những người thân yêu. Đừng lúc nào cũng để bản thân ở cuối danh sách ưu tiên, cũng đừng nghĩ rằng bố mẹ, bạn bè hay những người mình thương lúc nào cũng sẽ ở đó để chờ mình rảnh.

Vẫn cứ làm việc, kiếm tiền, theo đuổi những điều mình muốn. Nhưng thỉnh thoảng hãy đóng máy tính sớm hơn một chút, đi khám sức khỏe nếu có điều gì bất thường, ăn uống và ngủ nghỉ đàng hoàng hơn. Gọi về nhà khi có thời gian, gặp bạn bè khi có thể, dành một ngày cuối tuần thực sự cho bản thân.

Bởi sau cùng, điều chúng ta muốn có lẽ không đơn giản là kiếm được bao nhiêu tiền hay đạt được bao nhiêu cột mốc. Mà là khi đã có những thứ mình từng nỗ lực để đạt được, mình vẫn đủ khỏe mạnh để tận hưởng chúng, vẫn có gia đình để trở về, có bạn bè để gặp gỡ và có những người thân yêu cùng chia sẻ cuộc sống.