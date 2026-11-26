Cho con tiền tiêu vặt: Ưu có mà nhược cũng rất nhiều

Thông tin trên VTC News, khi các con đến độ tuổi đi học (từ 6 tuổi trở đi) việc có cho con tiền tiêu vặt ở trường không trở thành một vấn đề mà nhiều bậc cha mẹ băn khoăn.

Ưu điểm: Con được thực hành về cách chi tiêu và quản lý tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ và được rèn luyện về kỹ năng ra quyết định lựa chọn cách sử dụng tiền tiêu vặt. Đôi khi con sẽ có những lựa chọn chi tiêu "sai lầm", chẳng hạn con dùng hết tiền tiêu vặt để mua một loại kẹo rất đắt tiền nhưng ăn không ngon, nhưng cũng là cơ hội để con sửa sai.

Có tiền tiêu vặt sẽ giúp con cảm thấy tự tin hơn, tự lập hơn khi được mua những món đồ ăn vặt nhẹ hoặc dụng cụ học tập nhỏ mà không phụ thuộc vào bố mẹ.

Con có thể mua một món đồ con thích (một cái bánh ở cantin ở trường chẳng hạn) và chia sẻ cho bạn. Hoặc con có thể mời bạn xuống cantin hoặc cửa hàng bán đồ dùng học tập gần trường để mua tặng bạn một cốc trà sữa hay một cái tẩy nhỏ. Thực tế điều này cũng có lợi cho sự phát triển kỹ năng giao tiếp của con.

Sử dụng tiền tiêu vặt như là phần thưởng cho những cố gắng, nỗ lực của con trong học tập hoặc làm việc nhà.

Khi các con đến độ tuổi đi học (từ 6 tuổi trở đi) việc có cho con tiền tiêu vặt ở trường không trở thành một vấn đề mà nhiều bậc cha mẹ băn khoăn.

Nhược điểm: Con chưa biết cách quản lý tiền bạc nên có thể chi tiêu lãng phí do chưa nhận thức rõ mục đích của món đồ hoặc nghe theo lời bạn bè "xúi dại". Tiêu hết luôn một lần tiền tiêu vặt trong một tuần hoặc mua những món đồ không phù hợp. Chẳng hạn con dùng tiền tiêu vặt để mua một món đồ chơi mang tính bạo lực hoặc một món đồ ăn vặt không đảm bảo an toàn nguồn gốc xuất sứ.

Có nguy cơ bị mất tiền hoặc xảy ra trộm cắp. Sẽ đặc biệt nguy hiểm hơn nếu như con được cho một số tiền tiêu vặt quá lớn so với lứa tuổi. Khiến trẻ sao nhãng việc học. Con chỉ nghĩ đến việc sẽ tiêu tiền vào việc gì thay vì tâp trung vào việc học.

Dạy con về tiền như thế nào trong bối cảnh sử dụng tiền mặt lỗi thời

VTV đưa tin, trong nhan đề "Cho con bao nhiêu tiền tiêu vặt là đủ", BBC đưa ra con số thống kê, 84% cha mẹ người Anh cho con cái mình khoảng 7 Bảng một tuần, cả tiền mặt lẫn tiền xu. 28% trẻ em nhận tiền tiêu vặt như một phần thưởng khi hoàn thành các công việc nhà.

Nhiều phụ huynh đánh giá tích cực về việc dạy trẻ thói quen tiêu tiền hợp lý bằng cách cho con tiền tiêu vặt, dù đôi khi chỉ là một vài đồng xu lẻ. Tuy nhiên trong bối cảnh tiền mặt đang dần mất đi vị thế trong thanh toán, cách thức cho tiền con cái cũng đang dần có những thay đổi nhất định.

Có lẽ dù trong tương lai tiền mặt có mất đi vị thế của mình hay không, tiền tiêu vặt có được số hóa hoàn toàn hay vẫn nằm trong những con lợn tiết kiệm, việc giáo dục trẻ trong các thói quen tài chính vẫn sẽ góp phần không nhỏ trong việc định hình tương lai của những thế hệ sau này.

Vị phụ huynh này cũng cho rằng, nếu cha mẹ chỉ thanh toán qua thẻ hoặc smartphone, thì tốt hơn hết vẫn nên giữ lại các loại tiền xu, tiền mệnh giá nhỏ, tạo điều kiện cho con có cơ hội tiếp xúc.

Theo tờ The Times, các ngân hàng lớn ở Anh cho phép mở tài khoản tiết kiệm đứng tên trẻ em ở lứa tuổi từ 7 đến 12 tuổi. Báo này nhận định đây là một cách để trẻ thích nghi với sự khác biệt giữa tiền để tiêu và tiền để tiết kiệm, thay vì bỏ lợn, qua đó rèn luyện cho trẻ em thói quen tốt về lên kế hoạch tài chính về sau.

Mặc dù vậy, không phải cha mẹ nào cũng hoàn toàn ý thức được sự quan trọng của việc cho con làm quen với tiền từ bé. Thống kê đăng tải trên tờ Độc Lập tại Anh cho thấy, cứ 10 bậc phụ huynh thì có 1 người cho rằng nhà trường chịu trách nhiệm hoàn toàn trong vấn đề này.

Có lẽ dù trong tương lai tiền mặt có mất đi vị thế của mình hay không, tiền tiêu vặt có được số hóa hoàn toàn hay vẫn nằm trong những con lợn tiết kiệm, việc giáo dục trẻ trong các thói quen tài chính vẫn sẽ góp phần không nhỏ trong việc định hình tương lai của những thế hệ sau này.

Sai lầm của bố mẹ Việt trong việc nuôi dạy con và những câu nói dễ khiến trẻ mất tự tin trong tương lai GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong muốn mang đến cho con những điều tốt nhất, muốn con được phát triển toàn diện nhất. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại mắc lỗi trong cách dạy con.