Những trải nghiệm không nên để bị thu hẹp

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, có nhiều nguyên nhân khiến trẻ ít tham gia các công việc đời thường. Trong đó, ưu tiên dành cho học tập, tâm lý muốn chăm sóc con tốt nhất và tiện ích của đời sống hiện đại là những yếu tố dễ nhận thấy.

Các phụ huynh đều khẳng định, việc người lớn làm thay không xuất phát từ quan điểm xem nhẹ lao động. Đôi khi, cha mẹ mong con có điều kiện học tập tốt hơn, tránh những vất vả mà mình từng trải qua. Khi có thể sử dụng dịch vụ hoặc thiết bị hỗ trợ, họ cũng dễ chọn phương án nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, lịch sinh hoạt của trẻ có thể khá dày đặc. Sau giờ học chính khóa, nhiều em tiếp tục học thêm, tham gia lớp năng khiếu hoặc hoàn thành bài tập. Thời gian còn lại dành cho nghỉ ngơi, vui chơi và sử dụng thiết bị điện tử. Trong quỹ thời gian ấy, công việc gia đình thường không được xem là hoạt động cần có mặt thường xuyên.

Các phụ huynh đều khẳng định, việc người lớn làm thay không xuất phát từ quan điểm xem nhẹ lao động.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thực tế theo chiều ngược lại. Không phải trẻ nào cũng được miễn trừ công việc gia đình. Ở những gia đình khó khăn hoặc thiếu người chăm sóc, một số em phải nấu ăn, dọn dẹp, chăm em nhỏ hay hỗ trợ công việc mưu sinh. Khi trách nhiệm vượt quá khả năng và thời gian phù hợp với lứa tuổi, lao động có thể trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến học tập, nghỉ ngơi và phát triển.

Dạy con tiêu tiền hợp lý và biết cách để dành tiền

Thông tin trên VTC News, nhiều năm trở lại đây, xu hướng "trả lương để con làm việc nhà" rộ lên và được nhiều ông bố bà mẹ coi là một triết lý giáo dục tiên tiến, hiện đại. Họ tin rằng đó là cách giúp trẻ hiểu về tài chính, về sự vất vả của bố mẹ và giá trị của lao động.

Tuy nhiên, bố mẹ nên cho trẻ tiền sinh hoạt một cách vừa phải. Khi trẻ có nhu cầu phát sinh như mua quần áo, đồ dùng học tập, tham gia ủng hộ các chương trình thiện nguyện, quà sinh nhật bạn cùng lớp, tiệc cuối năm với bạn bè… trẻ có thể báo với bố mẹ để xin thêm tiền.

Hướng dẫn trẻ ghi lại các khoản chi tiêu cũng là cách kiểm soát việc chi tiêu có hợp lý hay không. Đề nghị trẻ thực hành tiết kiệm để tập dần với việc "làm chủ tài sản" – ví như việc bỏ ống heo để sau đó hoàn toàn có quyền quyết định số dư ấy được dùng vào nhu cầu, hứng thú của bản thân.

Nhiều năm trở lại đây, xu hướng "trả lương để con làm việc nhà" rộ lên và được nhiều ông bố bà mẹ coi là một triết lý giáo dục tiên tiến, hiện đại.

Bố mẹ có thể giúp trẻ hình thành năng lực quản lí tài chính theo giai đoạn. Chẳng hạn, ban đầu cho trẻ giữ số tiền và tự cân đối chi tiêu trong ba ngày, sau đó nâng lên một tuần, nửa tháng, một tháng. Có thể sau 1,2 ngày trẻ nhanh chóng hết tiền và thiếu hụt, nhưng sau đó trẻ sẽ biết chi tiêu hợp lý.

Hạn chế hỗ trợ nếu trẻ chi tiêu quá mức quy định vào những mục đích không thỏa đáng hoặc không minh bạch, để tránh tính ỷ lại cho trẻ và đồng thời trẻ cũng sẽ học được cách ra quyết định, xuất phát từ việc đơn giản nhất – chi tiền hay không chi tiền?

Giá trị của lao động

Lao động không chỉ tạo ra tiền bạc, của cải vật chất mà thông qua quá trình lao động con người còn nhận thức được thế giới và phát triển bản thân. Chỉ khi lao động tạo ra giá trị thì chúng ta mới thấy được giá trị của mình.

Do đó, ngay từ sớm hãy để trẻ tham gia lao động với nguyên tắc vừa sức, mà một trong những nhiệm vụ lao động đầu tiên của trẻ sẽ là "lao động tự phục vụ". Chính sự bồi đắp này sẽ tạo nên một tuổi vị thành niên – thanh niên có khả năng tự lập và tự tạo ra giá trị lao động cho riêng mình.

Tuy lao động có thể chưa tạo ra được tiền nhưng cũng góp phần vào sự phát triển của trẻ và đó chính là giá trị của lao động.

Suốt một quá trình gắn bó chặt chẽ với đời sống gia đình, nhà trường, việc lao động tạo nên sự phát triển toàn diện cho trẻ - ngay cả khi không nhận được "tiền công" trẻ vẫn hưởng thụ được giá trị của điều mình đã làm.

Bố mẹ có thể cho trẻ thấy, lợi ích đó chính là: trẻ trách nhiệm hơn trong cuộc sống, trải nghiệm cảm giác về sự có ích khi được mọi người thừa nhận, sức khỏe được rèn luyện thông qua chính những lao động chân tay như vệ sinh nhà cửa, trường lớp. Tuy lao động có thể chưa tạo ra được tiền nhưng cũng góp phần vào sự phát triển của trẻ và đó chính là giá trị của lao động.

Sai lầm của bố mẹ Việt trong việc nuôi dạy con và những câu nói dễ khiến trẻ mất tự tin trong tương lai GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong muốn mang đến cho con những điều tốt nhất, muốn con được phát triển toàn diện nhất. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại mắc lỗi trong cách dạy con.