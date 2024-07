Cơ quan An ninh điều tra truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Khởi

Truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Tuyết trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Truy tìm đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khởi (SN: 1992; trú tại: thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên hiện nay, Nguyễn Văn Khởi không có mặt tại địa phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Khởi

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra thông báo cá nhân, tổ chức nào biết về thông tin Nguyễn Văn Khởi đang ở đâu, liên hệ ngay Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Điều tra viên Nguyễn Đức Hải (SĐT 0977542592) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.