Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ hỏi thăm các gia đình trong vụ đuối nước thương tâm

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng 21/11, đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, thắp hương động viên gia đình 5 em học sinh bị đuối nước tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông.

Tại gia đình 5 em học sinh, Thượng tá Nguyễn Xuân Trung đã ân cần thăm hỏi, thắp nén hương, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các em học sinh không may gặp nạn.

Đoàn công tác Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, thắp hương động viên gia đình 5 em học sinh bị đuối nước tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông.

Trước đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Thọ và UBND huyện Tam Nông đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 học sinh bị đuối nước thương tâm.

Tại buổi gặp gỡ, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình các em nhỏ không may gặp nạn.

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Thọ hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp, và UBND huyện Tam Nông hỗ trợ mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 18/11, tại khu vực bãi bồi sông Hồng, thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã có 5 học sinh đã rủ nhau ra bãi sông Hồng thuộc để chơi sau đó mất tích.

Sau gần 40 tiếng đồng hồ tích cực, nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 5 em học sinh và bàn giao cho gia đình.

Xem thêm video đang được quan tâm: