Con gái Á hậu Hoàng My gây chú ý trong ngày sinh nhật mẹ
GĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái Ayla trong ngày sinh nhật. Cô bày tỏ 2 ước nguyện giản dị đều liên quan đến con.
Mới đây, Á hậu Hoàng My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đáng yêu của con gái nhân ngày sinh nhật bản thân. Người đẹp chia sẻ 2 ước nguyện trong ngày sinh nhật: "Chỉ nguyện xin hai điều giản dị: Một cơ thể khoẻ mạnh để có thể ôm con, bế con, đi cùng con qua từng ngày và một tâm trí sáng suốt để hiểu con, dẫn con và mở cho con một thế giới của tử tế và tự do".
Người đẹp U40 khoe nhan sắc mặn cùng con gái gần 2 tuổi nhanh chóng chiếm spotlight.
Từ ngày "nhập hội nghiện con", Hoàng My dành toàn bộ thời gian chăm sóc, chơi cùng bé. Bên cạnh việc sớm trang bị cho con nhiều kỹ năng, Hoàng My chỉ ra một số tiêu chí trong việc nuôi dạy con: thuận theo tự nhiên, xem con là người bạn, cho con bú mẹ trực tiếp và ăn dặm chỉ huy, phát triển vận động tự nhiên.
