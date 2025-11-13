Mới nhất
Con gái Á hậu Hoàng My gây chú ý trong ngày sinh nhật mẹ

Thứ năm, 19:20 13/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái Ayla trong ngày sinh nhật. Cô bày tỏ 2 ước nguyện giản dị đều liên quan đến con.

Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 1.Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Á hậu Vũ Hoàng My gây sốt mạng

GĐXH - Trên trang cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ loạt ảnh cô con gái nhỏ đáng yêu đốn tim nhiều người hâm mộ.

Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 2.
Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 3.

Mới đây, Á hậu Hoàng My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đáng yêu của con gái nhân ngày sinh nhật bản thân. Người đẹp chia sẻ 2 ước nguyện trong ngày sinh nhật: "Chỉ nguyện xin hai điều giản dị: Một cơ thể khoẻ mạnh để có thể ôm con, bế con, đi cùng con qua từng ngày và một tâm trí sáng suốt để hiểu con, dẫn con và mở cho con một thế giới của tử tế và tự do".

Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 4.

Nét bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, khuôn miệng cười của bé Ayla nhà Hoàng My khiến bao người xuýt xoa "xin vía".

Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 5.
Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 6.

Người đẹp U40 khoe nhan sắc mặn cùng con gái gần 2 tuổi nhanh chóng chiếm spotlight.

Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 7.
Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 8.
Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 9.

Từ ngày "nhập hội nghiện con", Hoàng My dành toàn bộ thời gian chăm sóc, chơi cùng bé. Bên cạnh việc sớm trang bị cho con nhiều kỹ năng, Hoàng My chỉ ra một số tiêu chí trong việc nuôi dạy con: thuận theo tự nhiên, xem con là người bạn, cho con bú mẹ trực tiếp và ăn dặm chỉ huy, phát triển vận động tự nhiên.

Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 10.

"Tôi không dám nhận mình biết nhiều về việc nuôi con, tôi vẫn đang học làm mẹ mỗi ngày... Ayla khỏe mạnh, dễ chịu, vui vẻ và gần đây bé có khả năng học tốt. Đó là may mắn của tôi. Tôi không bao giờ đặt kỳ vọng con sẽ trở thành một người kiệt xuất, nhưng tôi quan niệm sẽ trao cho con những kỹ năng cần thiết nhất để con được tự do và tự tin bước đi khi rời khỏi vòng tay của mình", Hoàng My bày tỏ.

Con gái Á hậu Hoàng My gây sốt mạng trong ngày sinh nhật mẹ - Ảnh 11.

Bé Ayla nhà Hoàng My chào đời tại Áo vào tháng 4 năm ngoái. Bốn tháng tuổi, bé có chuyến du lịch đầu đời cùng bố mẹ. 9 tháng tuổi, bé vi vu 7 quốc gia. Mùa hè năm nay, Ayla cùng mẹ rong ruổi qua một số vùng đất ở Việt Nam, sống một tháng ở Hội An, đón sinh nhật một tuổi ở Đà Lạt.

 

An Khánh
