Con gái Á hậu Hoàng My gây chú ý trong ngày sinh nhật mẹ

"Tôi không dám nhận mình biết nhiều về việc nuôi con, tôi vẫn đang học làm mẹ mỗi ngày... Ayla khỏe mạnh, dễ chịu, vui vẻ và gần đây bé có khả năng học tốt. Đó là may mắn của tôi. Tôi không bao giờ đặt kỳ vọng con sẽ trở thành một người kiệt xuất, nhưng tôi quan niệm sẽ trao cho con những kỹ năng cần thiết nhất để con được tự do và tự tin bước đi khi rời khỏi vòng tay của mình", Hoàng My bày tỏ.