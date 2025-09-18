Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Á hậu Vũ Hoàng My gây sốt mạng
GĐXH - Trên trang cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ loạt ảnh cô con gái nhỏ đáng yêu đốn tim nhiều người hâm mộ.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My đăng loạt ảnh cô con gái nhỏ dạo chơi trên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).
Vũ Hoàng My viết: "Một ngày nào đó, bé con sẽ tự hỏi: Tôi là ai?
Cuộc đời đầy sóng gió. Con nhìn vào sóng và tưởng rằng đó là con. Con cười với sóng, con khóc với sóng. Nhưng sóng chỉ là thoáng chốc…
Hãy nhìn sâu hơn. Con không phải là sóng, con là đại dương. Sóng chỉ đến và đi để nhắc con nhớ rằng đại dương chưa bao giờ mất.
Khi con biết mình là đại dương lớn lao, thẳm sâu, tĩnh lặng, sóng không còn có thể làm con sợ. Con nhảy múa với chúng, con yêu cả bão tố. Và ngay cả trong hỗn loạn, con vẫn tĩnh lặng, vĩnh hằng…".
Theo loạt hình ảnh chia sẻ, Á hậu đã đưa con về Việt Nam thăm người thân cũng như đi du lịch, khám phá cảnh đẹp quê hương sau thời gian sống ở Áo.
Trên bãi biển Mỹ Khê, người đẹp U40 khoe nhan sắc mặn mà, trong khi đó, cô bé Ayla nhanh chóng chiếm spotlight với vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần. Cùng mẹ dạo chơi trên biển, cô bé nhoẻn miệng cười xinh đốn tim dân mạng.
Nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài xinh đẹp "chuẩn gái 1 con" của Hoàng My. Dân mạng ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của cô bé Ayla. Cô bé liên tục nhoẻn miệng cười khiến bao người xuýt xoa, xin vía.
Vũ Hoàng My (sinh năm 1988, tại Đồng Nai). Cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Hoàng My từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.
Ngoài nhan sắc, Hoàng My còn có niềm đam mê du học và khám phá các vùng đất mới qua những chuyến du lịch. Tháng 2/2023, cô bất ngờ công khai bạn trai - một Việt kiều Áo. Trước Tết Nguyên đán 2024, nàng Á hậu bay sang châu Âu để sum họp cùng bạn trai, khi đó cô đã ở tuần thứ 32 của thai kỳ.
Ngày 5/4/2024, Hoàng My hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng, tên Ayla, sinh thường với cân nặng 3,5 kg.
Hình ảnh đáng yêu của mẹ con Á hậu Vũ Hoàng My:
Nguồn ảnh: Facebook Vũ Hoàng My.
