Những ngày Tết từng là nỗi ám ảnh của tôi khi con gái 37 tuổi chưa lấy chồng
GĐXH - Với nhiều gia đình ở quê, ngày Tết không chỉ là dịp sum họp mà còn là lúc những câu hỏi về hôn nhân khiến người trong cuộc mệt mỏi.
Tôi từng xấu hổ, né tránh ngày Tết vì con gái lớn 37 tuổi chưa lập gia đình. Nhưng theo thời gian, khi nhìn cuộc sống hiện tại của con, tôi hiểu rằng: hạnh phúc không nhất thiết phải bắt đầu từ hôn nhân.
Ngày Tết ở quê và áp lực chuyện hôn nhân
Vợ chồng tôi là nông dân, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, trồng ngô khoai sắn và làm thuê thêm đủ việc để trang trải cuộc sống.
Chúng tôi có hai cô con gái. Con gái út đã lập gia đình, ổn định cuộc sống. Con gái lớn năm nay 37 tuổi, vẫn sống độc thân.
Ở quê tôi, mỗi ngày Tết là một dịp rất đặc biệt. Người ta gặp nhau, hỏi han đủ chuyện, và chuyện được quan tâm nhiều nhất vẫn là hôn nhân, con cái.
Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, ngày Tết với gia đình tôi luôn đi kèm áp lực khi con gái lớn chưa lấy chồng.
Con gái giỏi giang nhưng ngày Tết vẫn bị soi mói
Con gái lớn của tôi hiện là quản lý tại một công ty nước ngoài, làm việc ở thành phố.
Con giỏi giang, tự lập, thu nhập tốt. Mỗi lần về quê vào ngày Tết, ai gặp cũng khen con xinh xắn, khéo léo, thành đạt.
Nhưng những lời khen ấy thường không kéo dài. Chỉ cần biết con chưa lập gia đình, câu chuyện lập tức chuyển sang những câu hỏi quen thuộc: "Bao giờ lấy chồng?", "Sao lớn tuổi vậy rồi còn chưa yên bề gia thất?"
Có người còn buông lời cay nghiệt, cho rằng con tôi học cao làm gì để rồi khó lấy chồng. Những ngày Tết vì thế mà trở nên nặng nề hơn với cả gia đình.
Vì áp lực ngày Tết, cha mẹ từng ép con đi xem mắt
Từ hồi học cấp 3, con gái tôi đã có nhiều người để ý. Nhưng vợ chồng tôi không cho phép con yêu đương sớm, chỉ mong con học hành tử tế để có tương lai tốt hơn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, con ở lại thành phố làm việc, rất ít khi về quê.
Khi con bước sang tuổi 27, mỗi ngày Tết trôi qua lại khiến vợ chồng tôi thêm sốt ruột. Ở quê, con gái 20 tuổi đã lấy chồng, 27 tuổi thường đã có con.
Chính vì vậy, chúng tôi nhờ mai mối, thúc giục con đi xem mắt chỉ với mong muốn Tết năm sau không còn phải nghe lời xì xào.
Có thời điểm, vì áp lực từ những ngày Tết, chúng tôi còn đặt điều kiện, buộc con phải sớm tìm được bạn đời.
Con từng dẫn về một chàng trai, nhưng chỉ sau vài tháng thì chia tay vì không hợp quan điểm sống.
Những ngày Tết nặng nề vì lời ra tiếng vào của người ngoài
Sau cuộc chia tay ấy, con gái tôi tiếp tục sống độc thân. Năm này qua năm khác, mỗi ngày Tết đến, gia đình tôi lại trở thành tâm điểm bàn tán.
Có người vô tư khoe con cháu, có người cố tình hỏi những câu khiến tôi chỉ muốn tránh mặt.
Có những ngày Tết, tôi ngồi trong mâm cơm mà lòng nặng trĩu. Tôi sợ gặp người quen, sợ nghe nhắc đến chuyện con gái lớn, sợ ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh.
Khi con thành công, áp lực dần thay đổi
Vài năm gần đây, công việc của con gái tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Con tích góp mua được căn hộ chung cư rộng gần 80m² ở trung tâm thành phố, trị giá hơn 5 tỷ đồng.
Dù phải trả góp một phần, nhưng đó là thành quả xứng đáng cho những năm tháng con nỗ lực.
Từ khi chứng kiến sự trưởng thành và tự lập của con, tôi thấy những ngày Tết không còn nặng nề như trước.
Tôi không còn xấu hổ hay né tránh câu chuyện của thiên hạ. Ngược lại, tôi bắt đầu thấy tự hào vì con gái mình có thể tự lo cho cuộc sống.
Với tôi, ngày Tết chỉ cần con hạnh phúc là đủ
Nhìn sang bạn bè cùng tuổi con, tôi thấy không ít người đã ly hôn, sống chật vật, căng thẳng vì tiền bạc và con cái.
Có người vẫn có đủ vợ chồng con cái nhưng cuộc sống hôn nhân đầy mâu thuẫn, chẳng hề yên ấm.
Trong khi đó, con gái tôi có thể chủ động sắp xếp cuộc sống, chăm sóc bản thân, đi du lịch và tận hưởng những ngày Tết theo cách nhẹ nhàng, không áp lực.
Tôi đã nói với chồng rằng, đừng gây áp lực cho con nữa. Dù con có lấy chồng hay không, điều quan trọng nhất là con sống vui vẻ và bình an.
Nếu sau này con về sống cùng bố mẹ, những ngày Tết có đủ mặt con cái quây quần cũng đã là hạnh phúc lớn.
Giờ đây, mỗi ngày Tết trôi qua, tôi không còn bận tâm lời bàn tán của người khác. Con gái không lấy chồng không có nghĩa là cuộc đời thiếu trọn vẹn.
Điều quan trọng nhất, với tôi, là con cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mà con đã chọn.
Bài viết của bà Mai Lan, 63 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (Trung Quốc).
Theo Toutiao
