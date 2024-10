Còn nhiều bất cập trong PCCC, nhà máy Bánh kẹo Hải Hà 2 ở Nam Định có những lỗi gì?

Loạt doanh nghiệp ở Nam Định lọt 'tầm ngắm' của Công an tỉnh về PCCC GĐXH - Công an tỉnh Nam Định tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại một số cơ sở thuộc danh mục có nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn.

Theo tư liệu từ tỉnh Nam Định, ngày 23/8/2024, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) có xây dựng kế hoạch số 1330/KH-PC07 về việc kiểm tra an toàn PCCC đối với 04 cơ sở là công ty đang hoạt động trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, có chi nhánh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà 2 (địa chỉ ở số 3 đường Thanh Bình, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Ngày 26/8/2024 và 27/8/2024, Công an tỉnh Nam Định đã thành lập đoàn kiểm tra do Đại tá Phan Thị Loan - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đại diện chính quyền địa phương và CBCS Phòng PC07, Công an phường, tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở trên.

Cụ thể, chi nhánh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà 2 có quy mô, tính chất hoạt động với tổng diện tích là 8.992m2. Các hạng mục công trình được xây dựng gồm: Khu xưởng sản xuất bánh sozoll 345m2; xưởng sản xuất bánh kem xốp 345m2; kho thành phẩm và nguyên liệu 1.914m2; khu nhà 2 tầng (kho) 317m2; nhà văn phòng 215m2; kho cũ không sử dụng 136m2; khu vực phụ trợ xưởng sản xuất bánh sozoll 274,7m2; khu nhà phụ trợ cơ khí và nhà ăn 189,7m2. Tổng diện tích không sử dụng 4.109,4m2; diện tích còn lại là đường giao thông nội bộ, sân 4.882,6m2.

Công ty chuyên sản xuất các loại bánh từ bột, nhà máy có 2 dây chuyền sản xuất là bánh sozoll trứng sữa hoạt động năm 2011 và bánh kem xốp hoạt động năm 2018.

Công tác PCCC ở Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà 2, địa chỉ số 3 đường Thanh Bình, TP Nam Định - (ảnh minh hoạ).

Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện một số tồn tại trong công tác PCCC. Cụ thể, công trình được xây dựng và đưa vào sản xuất từ năm 1983 thời gian sử dụng đã lâu (khoảng 40 năm), đến nay các hạng mục xây dựng đã có dấu hiệu xuống cấp, có nguy cơ sập đổ, gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản khi xảy ra sự cố.

Trong nhà máy có bồn chứa khí LPG với khối tích khoảng 20m3, tiếp giáp với cơ sở là các hạng mục công trình sản xuất của 04 công ty (Công ty bia Hà Nội Nam Định, Công ty bia NaDa; Công ty TNHH Mai Linh, Công ty cổ phần Khoái Lạc Phúc), nằm trong khu dân cư thuộc tổ dân phố số 3 phường Quang Trung, TP Nam Định có khoảng 300 hộ dân, với khoảng 1.050 nhân khẩu đang sinh sống, khu phố có mật độ dân số cao. Khi xảy ra cháy, nổ có nguy cơ cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tài sản, môi trường sống của nhân dân trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra cơ sở chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ thiết kế, thi công lắp đặt bổ sung hệ thống báo cháy tự động và biên bản nghiệm thu theo quy định; dây dẫn điện gần bảng điện tổng của xưởng in nhãn mác sản phẩm đấu nối chưa bảo đảm an toàn điện.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Nam Định đề nghị công ty tổ chức thực hiện các giải pháp di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư bảo đảm sản xuất an toàn và bền vững, không làm ảnh hưởng an toàn PCCCC đối với khu dân cư thuộc tổ dân phố số 3, nơi có khoảng 300 hộ dân với khoảng 1050 nhân khẩu đang sinh sống.

Đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị công ty tuyệt đối quan tâm bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC, không để xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn gây thiệt hại nghiêm về tính mạng, tài sản và ảnh hướng tới môi trường. Nếu để xảy ra cháy nổ, tại nạn, sự cố người đứng đầu cơ sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Yêu cầu cơ sở có báo cáo bằng văn bản và cung cấp đầy đủ hồ sơ việc trang bị, lắp đặt bổ sung hệ thống báo cháy. Phối hợp với phòng PC07 tổ chức nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Việc này thực hiện xong trước ngày 15/11/2024.

Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu công ty tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị điện của bảng điện tại xưởng in nhãn mác sản phẩm, thực hiện nghiêm nội quy sử dụng bảo đảm an toàn điện. Thực hiện xong trước ngày 30/9/2024.

Xem thêm video đang được quan tâm: