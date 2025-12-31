Mới nhất
Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Thứ tư, 13:00 31/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Bé Bo - con trai Lệ Quyên mới đây lại xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh điển trai cùng chiều cao vượt trội. Mới 14 tuổi nhưng cuộc sống của Bo đã được nhiều người mơ ước.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 1.Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'

GĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 2.
Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 3.

Bé Bo đứng cạnh mẹ - ca sĩ Lệ Quyên khiến khán giả chú ý vì chiều cao vượt trội. Lệ Quyên còn viết về bí quyết cho con cao lớn chính là uống sữa và chơi bóng rổ. "Cầu thủ bóng rổ trộm vía cao lên từng ngày, 14 tuổi vậy thì hết cỡ nhiêu ta? Bao nhiêu công lao của dì ghẻ (cách nói vui của ca sĩ Lệ Quyên - PV) này, đến giờ vẫn thúc ép từng bữa ăn từng chai sữa mới được vậy?", Lệ Quyên tâm sự.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên cũng chia sẻ khoảnh khắc lúc Bo được 6 tháng tuổi và hình ảnh khi 14 tuổi của cậu.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 5.

Bo tên thật là Lê Kỳ Anh sinh năm 2011, là con trai của ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy. Cậu bé từ lúc sinh ra đã "ngậm thìa vàng" và chuẩn rich kids khi sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe sang đến trường.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 6.

Không chỉ vậy, Bo còn thường xuyên ngồi máy bay hạng thương gia, đi du lịch nhiều nước và tận hưởng các dịch vụ cao cấp.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 7.

Dù được sống trong điều kiện vật chất tốt nhất nhưng Bo vẫn được mẹ - ca sĩ Lệ Quyên nuôi dạy rất nghiêm khắc.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 8.

Lệ Quyên cũng từng chia sẻ trên truyền thông rằng đã rèn kỷ luật cho Kỳ Anh ngay từ nhỏ nên con trai rất ngoan ngoãn, không nghịch ngợm hay quậy phá.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 9.

Hiện tại dù đã đường ai nấy đi song Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy vẫn cùng nhau chăm sóc nuôi và giáo dục con chung chu đáo.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 10.
Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 11.
Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 12.
Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 13.

Con trai Lệ Quyên hiện tại đang theo đuổi bộ môn bóng rổ và cậu đã thể hiện được khả năng thiên phú của mình. Ngoài theo học bóng rổ chuyên nghiệp với chi phí đắt đỏ, Bo còn được học ở môi trường giáo dục tốt nhất. Lệ Quyên từng chia sẻ cho "cục cưng" theo học tại một ngôi trường quốc tế danh tiếng và đắt đỏ nhất nhì Sài Gòn với mức học phí hơn 260 triệu đồng/năm. Đổi lại con trai Lệ Quyên sẽ được học tập trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, kể cả chơi hay học. 

Ảnh: FBNV

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội - Ảnh 14.Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai

GĐXH - Lệ Quyên mới đây đã phải lên tiếng phản ứng gay gắt trước thông tin bịa đặt về đời tư của cô. Ngoài ra, cô còn đáp trả những tin đồn vô căn cứ bằng bộ ảnh hạnh phúc bên người tình và con trai khi ở Mỹ.

 

Tags:

