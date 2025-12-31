Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Con trai Lệ Quyên hiện tại đang theo đuổi bộ môn bóng rổ và cậu đã thể hiện được khả năng thiên phú của mình. Ngoài theo học bóng rổ chuyên nghiệp với chi phí đắt đỏ, Bo còn được học ở môi trường giáo dục tốt nhất. Lệ Quyên từng chia sẻ cho "cục cưng" theo học tại một ngôi trường quốc tế danh tiếng và đắt đỏ nhất nhì Sài Gòn với mức học phí hơn 260 triệu đồng/năm. Đổi lại con trai Lệ Quyên sẽ được học tập trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, kể cả chơi hay học.