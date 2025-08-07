Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai
GĐXH - Lệ Quyên mới đây đã phải lên tiếng phản ứng gay gắt trước thông tin bịa đặt về đời tư của cô. Ngoài ra, cô còn đáp trả những tin đồn vô căn cứ bằng bộ ảnh hạnh phúc bên người tình và con trai khi ở Mỹ.
Phim 'Chốt đơn' lay động khán giả với lời tỏ tình nghẹn ngào của Hồng Đào dành cho Quyền LinhGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Hồng Đào thổ lộ mối tâm tình gần 30 năm dành cho Quyền Linh trong phân đoạn đầy xúc động của phim "Chốt đơn".
Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tếGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong loạt hình ảnh đời thường bên chồng là doanh nhân Đỗ Vinh Quang.
Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đìnhXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Chi Pu mới đây đã trở thành "tân binh" của chương trình Sao Nhập Ngũ 2025. Cô muốn khoác lên mình bộ quân phục để hiểu hơn về truyền thống của gia đình.
Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - "Nếu không bị bắt, chưa biết đến bao giờ tôi mới có thể dứt ra được. Biết đâu giờ tôi đã ‘xanh cỏ’ rồi. Nhờ ở trong trại, tôi có thời gian, điều kiện để nhìn nhận lại sự huỷ hoại của ma tuý với sự nghiệp, với con người tôi khủng khiếp thế nào" - Hiệp Gà nói.
Hoàng Hải sẽ biểu diễn bản mashup đặc sắc tại Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ IGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Hoàng Hải cho biết sẽ trình diễn bản mashup "Chạm vào vinh quang", "Đón bình minh" tại Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I diễn ra vào 19h30 ngày 7/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình học bơi trong 50 ngày, kết quả khiến khán giả bất ngờGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được bố mẹ đầu tư học bơi một cách chuyên nghiệp. 2 bé đã có 50 ngày học bơi và đạt kết quả khiến khán giả ngỡ ngàng.
Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Hằng?Thế giới showbiz - 9 giờ trước
Vietnam’s Next Top Model 2025 tái xuất sau thời gian dài vắng bóng với nhiều thử thách khắc nghiệt. Sau tập 1 phát sóng, sự chú ý, tranh luận của khán giả đang đổ dồn về phía siêu mẫu Thanh Hằng.
Diễn viên Lan Phương bị trầm cảm sau sinh vì không được chồng Tây hỗ trợ, điều gì khiến cô vượt qua giai đoạn 'tàu lượn siêu tốc'?Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương chia sẻ từng bị trầm cảm sau hai lần sinh con, lúc đó cô khóc rất nhiều, cảm giác như "tàu lượn siêu tốc".
Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTVCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Nhà báo Thu Uyên chia sẻ ký ức về cầu truyền hình Bắc Nam đầu tiên cách đây 30 năm, từ sự lo lắng ban đầu đến thành công và cảm xúc của khán giả.
Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếuXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
Bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào đóng chính nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình học bơi trong 50 ngày, kết quả khiến khán giả bất ngờGiải trí
GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được bố mẹ đầu tư học bơi một cách chuyên nghiệp. 2 bé đã có 50 ngày học bơi và đạt kết quả khiến khán giả ngỡ ngàng.