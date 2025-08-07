Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai

6 giờ trước

GĐXH - "Nếu không bị bắt, chưa biết đến bao giờ tôi mới có thể dứt ra được. Biết đâu giờ tôi đã ‘xanh cỏ’ rồi. Nhờ ở trong trại, tôi có thời gian, điều kiện để nhìn nhận lại sự huỷ hoại của ma tuý với sự nghiệp, với con người tôi khủng khiếp thế nào" - Hiệp Gà nói.