Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai

Thứ năm, 19:00 07/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Lệ Quyên mới đây đã phải lên tiếng phản ứng gay gắt trước thông tin bịa đặt về đời tư của cô. Ngoài ra, cô còn đáp trả những tin đồn vô căn cứ bằng bộ ảnh hạnh phúc bên người tình và con trai khi ở Mỹ.

Bị bịa đặt chuyện &quot;tình trẻ lừa tiền, lừa tình&quot;, Lệ Quyên tìm luật sư để giải quyết theo pháp luậtBị bịa đặt chuyện 'tình trẻ lừa tiền, lừa tình', Lệ Quyên tìm luật sư để giải quyết theo pháp luật

GĐXH - Một Fanpage chuyên về showbiz mới đây đã đưa tin thất thiệt về đời tư của ca sĩ Lệ Quyên, ngay lập tức cô đã lên tiếng cảnh báo. Hiện, nữ ca sĩ đã làm việc với luật sư để giải quyết sự việc theo pháp luật.

Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai- Ảnh 2.

Lệ Quyên trên trang cá nhân mới đây đã đăng tải loạt hình ảnh đi chơi cùng tình trẻ và con trai ở Mỹ.

Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai- Ảnh 3.

Ngoài làm việc với luật sư về Fanpage tung tin đồn về đời tư vô căn cứ, Lệ Quyên còn "dằn mặt" bằng dòng trạng thái gây chú ý. "Tin đồn thất thiệt được dựng lên bởi những kẻ hiềm khích, lan truyền bởi những kẻ ngu ngốc và được đám dốt nát tiếp nhận. Năm nay là năm thanh lọc để loại bỏ tất cả những thứ tệ hại ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Bất cứ ai cũng cần được tôn trọng và cần biết cách tự bảo vệ mình", Lệ Quyên viết.

Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai- Ảnh 4.

Lệ Quyên hạnh phúc nắm tay bạn trai đập tan tin đồn vô căn cứ.

Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai- Ảnh 5.

Kể từ khi hẹn hò cùng bạn trai kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên có cuộc sống hạnh phúc và lãng mạn. Trong một lần họp báo cách đây vài năm, nữ ca sĩ đã thoải mái khoe về bạn trai.

Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai- Ảnh 6.

Cô còn dành cho Lâm Bảo Châu những lời "có cánh" trước báo giới và người hâm mộ. Lệ Quyên khen bạn trai tinh tế, mang năng lượng tươi trẻ đến cho cô và giúp hình ảnh của cô trở nên mới mẻ hơn trong mắt khán giả.

Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai- Ảnh 7.

Thậm chí, Lệ Quyên còn trải lòng về việc Lâm Bảo Châu thiệt thòi khi yêu cô. Vì trong suốt những năm hẹn hò cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu gặp rất nhiều điều tiếng.

Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai- Ảnh 8.

Chính Lệ Quyên phải ra mặt, thẳng thắn lên tiếng và thậm chí phản ứng gay gắt với những bình luận hay tin đồn tiêu cực đó.

Đáp trả thông tin bịa đặt về đời tư, Lệ Quyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn trai- Ảnh 9.

Dù gặp nhiều sóng gió thị phi nhưng Lệ Quyên vẫn luôn tin tưởng và yêu thương bạn trai.

Lệ Quyên đưa con trai vi vu hơn 1 tháng ở MỹLệ Quyên đưa con trai vi vu hơn 1 tháng ở Mỹ

GĐXH - Tạm khép lại hành trình hơn một tháng nghỉ hè tại California (Mỹ) cùng cậu con trai 14 tuổi, ca sĩ Lệ Quyên khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ những hình ảnh đời thường cùng dòng tâm tình giản dị nhưng đầy yêu thương trên trang cá nhân.

 

Đỗ Quyên
