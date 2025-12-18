Mới nhất
Con trai Thương Tín lại vướng rắc rối

Thứ năm, 13:37 18/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Con trai Thương Tín bị lợi dụng kêu gọi giúp đỡ, buộc phải lên tiếng đính chính thông tin.

Con trai Thương Tín bị lợi dụng kêu gọi giúp đỡ , thông tin giả mạo rộ lên - Ảnh 1.Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

GĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu gây chú ý khi tiếp tục đăng thông báo khẩn liên quan đến Thanh Tùng - con trai cố Thương Tín. Theo nam nhạc sĩ, gần đây có rất nhiều đơn vị, cá nhân kêu gọi giúp đỡ con trai Thương Tín, tuy nhiên đây là thông tin giả mạo, sai sự thật.

"Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ Thương Tín không đón nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Hiện trên các nền tảng mạng xã hội, có sự dựng chuyện câu view và kêu gọi giúp đỡ cho Thanh Tùng, là nhằm mục đích trục lợi. Kính mong mọi người hãy cảnh giác với các thủ đoạn trên, nếu đã chuyển tiền thì hãy trình báo ngay cơ quan công an phường xã gần nhất để có sự hỗ trợ cần thiết", Tô Hiếu cho biết.

Con trai Thương Tín bị lợi dụng kêu gọi giúp đỡ , thông tin giả mạo rộ lên - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ Thương Tín.

Chia sẻ thêm với Gia đình & Xã hội, nam nhạc sĩ tiết lộ, gần đây anh nhận được nhiều tin nhắn từ khán giả hỏi về trường hợp kêu gọi giúp Thanh Tùng. Ngay khi nhận được thông tin này, Tô Hiếu đã liên lạc xác nhận với Thanh Tùng và được con trai cố nghệ sĩ Thương Tín uỷ quyền để lên tiếng đính chính.

"Tùng nhờ tôi lên tiếng vì cho rằng hiện tại ba đã mất, gia đình Thanh Tùng muốn trở lại cuộc sống bình thường. Tùng có nói với tôi rằng: "Cuộc sống em khó khăn, em nghèo thì em tự lo, tự chịu chứ ba em mất rồi không muốn ai lợi dụng ba, để ba yên nghỉ thôi'", Tô Hiếu chia sẻ thêm.

Trước đó, ngay sau tang lễ Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đã đăng tải một bài viết cảnh báo về tình trạng lừa đảo, kêu gọi quyên góp cho tang lễ. Nam nhạc sĩ nhấn mạnh rằng gia đình không kêu gọi đóng góp tiền bạc hay vật chất dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả chi phí xây mộ. Nam nhạc sĩ cũng kêu gọi công chúng nên thận trọng và báo cho cơ quan an ninh mạng để kịp thời xử lý các hành vi lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Tòa soạn Quảng cáo
Top