Con trai nghệ sĩ Thương Tín ở đâu và làm gì?

Con trai nghệ sĩ Thương Tín là ai?

Bùi Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín là trái ngọt tình yêu của nam nghệ sĩ và tiểu thư nhà giàu mang tên Thủy Tiên. Họ kết hôn với nhau khi mới ngoài đôi mươi và sinh con sớm. Chính vì vậy, cả hai đã nảy sinh những mâu thuẫn và cuối cùng họ chia tay.

Lúc ấy Bùi Thanh Tùng lên 5 tuổi, anh được đưa về cho ông bà nội ở Phan Rang nuôi. 4 năm sau, anh mới trở về sống cùng mẹ ở TP.HCM. Về tình cảm cha con giữa Bùi Thanh Tùng và Thương Tín, với những ai biết họ đều có cảm xúc buồn và thương.

Bùi Thanh Tùng và cha - nghệ sĩ Thương Tín.

Hồi Thủy Tiên mang thai Thanh Tùng, người trong đoàn kịch Cửu Giang lúc bấy giờ bảo chẳng thấy ai thương vợ như Thương Tín. Vợ mang bầu tám tháng, mỗi ngày ông đều bế vợ lên sáu tầng lầu (trong khu nhà tập thể trên đường Lý Tự Trọng vào khoảng năm 1978), chăm bẵm cho đến khi Tùng ra đời.

Nhưng xa cách do hoàn cảnh gia đình đã lấy mất những tháng ngày cha con sum họp, nghệ sĩ Thương Tín vẫn đau đáu nỗi lòng cho con. Ông từng chia sẻ với truyền thông: "Đời này tôi vẫn nợ Tùng một ánh mắt buồn, nợ con giấc mơ âm nhạc, nợ cả sự chăm sóc bảo ban khi con còn nhỏ. Suốt đời nợ con trai tôi một mái ấm gia đình", người nghệ sĩ ở tuổi xế chiều tâm sự như vậy. Có thể vì "nợ" người con ấy nên khi làm cha ở tuổi U60, nghệ sĩ Thương Tín rất vui mừng và mong được bù đắp cho con.

Nghệ sĩ Thương Tín song ca cùng con trai.

Còn với Bùi Thanh Tùng, ấn tượng về cha của anh bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ. Tâm sự với báo chí trong sự kiện ra mắt “Hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão” cách đây vài năm, Bùi Thanh Tùng bày tỏ: "Lúc ấy tôi còn nhỏ, học tiểu học thôi. Tôi đến lớp thì cô giáo và các bạn bảo tôi, ba tôi là diễn viên Thương Tín đóng phim “Ván bài lật ngửa” và “Biệt động Sài Gòn” nổi tiếng lắm. Lúc ấy, tôi rất tự hào về ba.

Những kỳ nghỉ hè tôi được ba đón lên ở cùng trên khu tập thể của đoàn kịch, tôi chứng kiến sự yêu mến của người hâm mộ dành cho ba rất lớn. Những lá thư tay gửi đến ba nhiều vô kể, xếp chật ngăn kéo, đựng đầy trong những chiếc bì rất lớn. Ba đọc không xuể đâu, thư gửi về ngày một nhiều, căn phòng nơi ba ở càng trở nên chật chội vì nơi nào cũng thấy một chồng thư của người hâm mộ. Ba lúc ấy đi diễn tối ngày, tôi thường ở nhà một mình và chơi với những bức thư ấy. Tôi nhớ khi ấy tôi 7 tuổi".

Khi chia sẻ về chuyện ba mẹ ly hôn, Bùi Thanh Tùng không một lời trách cứ. Anh cũng cho rằng nếu không hạnh phúc thì tốt nhất là ly hôn cho cả hai có cuộc sống mới vui vẻ hơn. Còn về việc nghệ sĩ Thương Tín bị la ó về tính "trung thực" trong cuốn Hồi ký, Bùi Thanh Tùng cho biết anh luôn tin tưởng ba mình. Anh cho biết dù dư luận xã hội quay lưng nhưng anh vẫn ở bên cạnh ủng hộ ông.

Nỗi lòng của con trai Thương Tín muốn nuôi cha nhưng không được

Con trai Thương Tín theo nghiệp ca sĩ nhưng gia đình anh khó khăn, buôn bán ế ẩm mà còn phải lo cho vợ và hai con nên không dư dả tài chính. Tuy nhiên, anh vẫn là người con hiếu thảo, rất nhiều lần lên tiếng muốn đưa Thương Tín về để phụng dưỡng.

"Nhiều lần Tùng muốn ba về ở chung với vợ chồng mình, để lo cho ba nhưng ba không chịu. Ba muốn có sự riêng tư. Khi ba đi khám bệnh, chính Tùng là người đưa ba đi khám, chứ không phải là không quan tâm ba", Thanh Tùng chia sẻ trên chuyên trang Pháp luật và bạn đọc.

Ca sĩ Bùi Thanh Tùng.

Sau những lùm xùm từ Thương Tín với ân nhân Tô Hiếu, Thanh Tùng từng rất buồn, không thể bênh vực được cái sai của ba. Anh chỉ mong muốn nam nghệ sĩ có thể sống bình yên, vui khỏe khi tuổi già.

Sau khi Thương Tín trở về quê nhà, Thanh Tùng vẫn giữ liên lạc. Qua chia sẻ mới đây từ nhạc sĩ Tô Hiếu, vì Thương Tín thay đổi liên tục số điện thoại cũng khiến con trai nghệ sĩ cũng không thể liên lạc được.

Con trai Thương Tín thẫn thờ trong tang lễ cha.

Cho đến ngày cha qua đời, anh trở về Phan Rang để chịu tang. Tuy nhiên, khác với những lễ tang của người nổi tiếng, Thanh Tùng từ chối mọi cuộc chia sẻ, phỏng vấn với báo chí.