Cảnh báo khẩn từ gia đình Thương Tín

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý GĐXH - Lễ tang Thương Tín diễn ra giản dị, không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng. Con trai và con gái cố nghệ sĩ cùng tiễn biệt cha trong không khí lặng lẽ.

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu - người được gia đình Thương Tín ủy quyền phát ngôn - đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng lừa đảo, kêu gọi quyên góp cho tang lễ. Nam nhạc sĩ nhấn mạnh rằng gia đình không kêu gọi đóng góp tiền bạc hay vật chất dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả chi phí xây mộ.

"Tô Hiếu và gia đình không kêu gọi đóng góp, tiền bạc, vật chất, kể cả hỗ trợ tiền xây mộ cho nghệ sĩ Thương Tín, mọi hành vi kêu gọi là lừa đảo", nhạc sĩ Tô Hiếu khẳng định. Ông cũng kêu gọi công chúng nên thận trọng và báo cho cơ quan an ninh mạng để kịp thời xử lý các hành vi lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và Thanh Tùng (con trai Thương Tín) cùng gia đình đã lo xong xuôi hậu sự nam nghệ sĩ. Tô Hiếu khẳng định anh và gia đình không kêu gọi đóng góp tiền bạc, vật chất nhằm tổ chức đám tang hay xây mộ cho nghệ sĩ Thương Tín.

Chia sẻ thêm với Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh lên tiếng cảnh báo khi mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai lệch, kêu gọi quyên góp xây mộ cho nghệ sĩ Thương Tín.

"Hiện tại, gia đình đã lo chu toàn đám tang, xây mộ cho anh Thương Tín xong xuôi từ chiều ngày 11/12 rồi. Điều người thân của anh Thương Tín mong muốn là sự bình yên. Hy vọng khán giả tôn trọng, không phát tán những thông tin sai lệch, ảnh hưởng tới người thân của anh Thương Tín", Tô Hiếu nói. Anh từ chối bình luận về việc đám tang nghệ sĩ Thương Tín vắng bóng đồng nghiệp, ít người tới đưa tiễn.

Trước đó, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ một số thông tin lễ di quan nghệ sĩ Thương Tín diễn ra chiều 10/12 tại nghĩa trang gia đình ở Hòa Thủy. Chiều cùng ngày, gia đình tiến hành xây mộ cho nam nghệ sĩ và được Tô Hiếu cập nhật đầy đủ.