Lễ tang đìu hiu vắng lặng của Thương Tín: Không nghệ sĩ, không người hâm mộ đến viếng
GĐXH - Lễ tang của Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ là không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng.
Diễn viên Thương Tín trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà ở hẻm số 9, đường Hoàng Hoa Thám, Phan Rang (Khánh Hòa). Lễ tang nghệ sĩ tổ chức tại nhà riêng trong hai ngày 9 và 10/12.
Khác với nhiều tang lễ nghệ sĩ, không khí tại đây khá yên ắng và giản dị. Đám tang được tổ chức gọn nhẹ, chỉ có 4 bàn đón khách, không kèn trống, người phúng viếng thưa thớt, chủ yếu là hàng xóm, người thân.
Hình ảnh tang lễ đìu hiu, vắng lặng của Thương Tín. Video: Tô Hiếu
Theo nhạc sĩ Tô Hiếu - người được gia đình Thương Tín ủy thác trả lời truyền thông - cho biết: "Tang lễ Thương Tín vô cùng đơn giản, không kèn, chỉ có 1 chiếc trống khi ai đến viếng thì sẽ đánh trống. Ngoài ra có 4 chiếc bàn tiếp khách nhưng chẳng dùng hết 2 bàn. Cho đến hiện tại - sắp đến giờ đưa Thương Tín về với đất mẹ, không có nghệ sĩ, đồng nghiệp nào trong showbiz đến viếng".
Khi được hỏi về những người hâm mộ, mạnh thường quân vẫn quan tâm Thương Tín thời gian có đến chia buồn không? - Tô Hiếu chia sẻ: "Tôi vẫn nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm tình hình tang lễ Thương Tín, cũng có người xin địa chỉ để đến viếng. Tuy nhiên, khi nhận được địa chỉ thì người kêu xa, người thì nói nhưng không xuất hiện. Nói chung, Thương Tín đã kết thúc một cuộc đời buồn".
Cũng theo nhạc sĩ Tô Hiếu, mẹ diễn viên Thương Tín năm nay ngoài 90 tuổi, bị lẫn nặng. Lúc tỉnh táo, bà từng nói một câu khiến ai cũng ngậm ngùi: "Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau".
Được biết, 15h30 ngày 10/12, người thân sẽ đưa linh cữu của diễn viên Thương Tín an táng ở nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).
Hình ảnh tang lễ Thương Tín chiều 10/12. Video: Tô Hiếu
