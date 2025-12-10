Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý

Lễ tang đìu hiu vắng lặng của Thương Tín: Không nghệ sĩ, không người hâm mộ đến viếng GĐXH - Lễ tang của Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ là không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng.

Nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời vào lúc 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang - Tháp Chàm, Khánh Hòa, hưởng thọ 70 tuổi.

Tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức giản dị tại nhà riêng trong 2 ngày 9-10/12. Theo cáo phó, vào 15h30 chiều nay (10/12), người thân sẽ đưa linh cữu của diễn viên Thương Tín an táng ở nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).

Trong hình ảnh nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với Gia đình & Xã hội, anh Thanh Tùng - con trai nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" ôm di ảnh cha, theo sau là Thạch Thảo (con gái 12 tuổi của Thương Tín và vợ thứ 4). Có thể thấy người đến đưa tiễn nam tài tử điện ảnh Việt một thời không đông, chủ yếu là hàng xóm, người thân và một số bạn bè thân thiết.

Con trai Thương Tín ôm di ảnh cha, con gái 12 tuổi của cố nghệ sĩ đứng cạnh anh trai.

Con gái Thương Tín.

Một số người dân tò mò đến xem và đưa tiễn Thương Tín.

Trước đó, buổi sáng do mưa lớn kéo dài nên không khí lễ tang vắng vẻ. Thời tiết bất lợi khiến hoạt động đón tiếp gần như đình trệ, chỉ một vài người bạn thân thiết kịp đến viếng trong buổi sáng.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra tang lễ, một số người lạ, YouTuber tìm đến để livestream, gây phản cảm. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị gia đình nhắc nhở và mời rời đi. Có trường hợp còn lén đặt máy ghi hình trong khu vực tang lễ, nhưng bị người nhà phát hiện và yêu cầu xóa ngay tại chỗ.

Con trai Thương Tín ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ mặc đồ tang đưa cha đoạn đường cuối. Video: Tô Hiếu