Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý

Thứ tư, 16:01 10/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lễ tang Thương Tín diễn ra giản dị, không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng. Con trai và con gái cố nghệ sĩ cùng tiễn biệt cha trong không khí lặng lẽ.

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý - Ảnh 1.Lễ tang đìu hiu vắng lặng của Thương Tín: Không nghệ sĩ, không người hâm mộ đến viếng

GĐXH - Lễ tang của Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ là không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng.

Nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời vào lúc 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang - Tháp Chàm, Khánh Hòa, hưởng thọ 70 tuổi. 

Tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức giản dị tại nhà riêng trong 2 ngày 9-10/12. Theo cáo phó, vào 15h30 chiều nay (10/12), người thân sẽ đưa linh cữu của diễn viên Thương Tín an táng ở nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).

Trong hình ảnh nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với Gia đình & Xã hội, anh Thanh Tùng - con trai nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" ôm di ảnh cha, theo sau là Thạch Thảo (con gái 12 tuổi của Thương Tín và vợ thứ 4). Có thể thấy người đến đưa tiễn nam tài tử điện ảnh Việt một thời không đông, chủ yếu là hàng xóm, người thân và một số bạn bè thân thiết.

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý - Ảnh 2.

Con trai Thương Tín ôm di ảnh cha, con gái 12 tuổi của cố nghệ sĩ đứng cạnh anh trai.

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý - Ảnh 3.
Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý - Ảnh 4.

Con gái Thương Tín.

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý - Ảnh 5.
Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý - Ảnh 6.

Một số người dân tò mò đến xem và đưa tiễn Thương Tín.

Trước đó, buổi sáng do mưa lớn kéo dài nên không khí lễ tang vắng vẻ. Thời tiết bất lợi khiến hoạt động đón tiếp gần như đình trệ, chỉ một vài người bạn thân thiết kịp đến viếng trong buổi sáng. 

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra tang lễ, một số người lạ, YouTuber tìm đến để livestream, gây phản cảm. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị gia đình nhắc nhở và mời rời đi. Có trường hợp còn lén đặt máy ghi hình trong khu vực tang lễ, nhưng bị người nhà phát hiện và yêu cầu xóa ngay tại chỗ.

Con trai Thương Tín ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ mặc đồ tang đưa cha đoạn đường cuối. Video: Tô Hiếu

Tang lễ của Thương Tín. Video: Tô Hiếu

Lễ tang đìu hiu vắng lặng của Thương Tín: Không nghệ sĩ, không người hâm mộ đến viếng

Lễ tang đìu hiu vắng lặng của Thương Tín: Không nghệ sĩ, không người hâm mộ đến viếng

Nghệ sĩ Thương Tín: Từ tài tử hào hoa đất Phan Rang đến những năm tháng cuối đời nhiều sóng gió

Nghệ sĩ Thương Tín: Từ tài tử hào hoa đất Phan Rang đến những năm tháng cuối đời nhiều sóng gió

'Bóng hồng màn ảnh' một thời của Thương Tín xót xa nói lời tiễn biệt

'Bóng hồng màn ảnh' một thời của Thương Tín xót xa nói lời tiễn biệt

Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90

Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90

Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

Con trai Trọng Tấn gây chú ý ở tuổi 21, thừa hưởng nhiều 'gen trội' từ bố nổi tiếng

Con trai Trọng Tấn gây chú ý ở tuổi 21, thừa hưởng nhiều 'gen trội' từ bố nổi tiếng

Giải trí - 41 phút trước

GĐXH - Vũ Tấn Đạt - con trai cả của ca sĩ Trọng Tấn - ở tuổi 21 thu hút sự chú ý khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng hát đầy nội lực.

'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' góp phần đưa điện ảnh Việt đột phá về doanh thu năm 2025

'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' góp phần đưa điện ảnh Việt đột phá về doanh thu năm 2025

Giải trí - 56 phút trước

GĐXH - Năm 2025 đánh dấu cột mốc ấn tượng của thị trường phim Việt khi có tổng doanh thu lên tới gần 3.000 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các bộ phim "bom tấn" như: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không"…

Bí thư tỉnh tổ chức họp giải quyết vấn đề 'sổ hồng' của chung cư Trinh Tam

Bí thư tỉnh tổ chức họp giải quyết vấn đề 'sổ hồng' của chung cư Trinh Tam

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 28 phim "Lằn ranh", Bí thư tỉnh Trần Sơn đã yêu cầu một cuộc họp để làm việc với thường vụ uỷ ban về vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam.

Lễ tang đìu hiu vắng lặng của Thương Tín: Không nghệ sĩ, không người hâm mộ đến viếng

Lễ tang đìu hiu vắng lặng của Thương Tín: Không nghệ sĩ, không người hâm mộ đến viếng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lễ tang của Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ là không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng.

Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Khắc tiếp tục được lãnh đạo tỉnh cất nhắc sau khi dũng cảm thừa nhận "buông lỏng quản lý".

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 6, bà Ánh vì muốn đi làm thêm nên nhờ cháu đăng ký làm shipper để có thêm thu nhập.

Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025

Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 gây bất ngờ khi thí sinh Đào Lê Phương Chi là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát.

Nghệ sĩ Thương Tín: Từ tài tử hào hoa đất Phan Rang đến những năm tháng cuối đời nhiều sóng gió

Nghệ sĩ Thương Tín: Từ tài tử hào hoa đất Phan Rang đến những năm tháng cuối đời nhiều sóng gió

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Với người yêu mến nghệ sĩ Thương Tín, ai cũng biết rõ những năm tháng cuối đời của ông vô cùng vất vả và gặp nhiều sóng gió. Vì thế, khi biết ông mất, nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân vẫn được xem là một trong số những nàng hậu nhận được quan tâm của khán giả.

'Bóng hồng màn ảnh' một thời của Thương Tín xót xa nói lời tiễn biệt

'Bóng hồng màn ảnh' một thời của Thương Tín xót xa nói lời tiễn biệt

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Diễm My, NSND Lê Khanh và nhiều đồng nghiệp thừa nhận tài hoa Thương Tín, tiếc nuối những năm tháng cuối đời và xót xa sự ra đi của nam diễn viên.

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Xem - nghe - đọc
Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

Giải trí
Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Thế giới showbiz
Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz

Tòa soạn Quảng cáo
Top