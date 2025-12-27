Con trâu dài 2,4 mét được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông từ chối bán
Dù được trả tới 1,4 tỷ đồng cho con trâu 38 tháng tuổi, người đàn ông vẫn từ chối bán vì cho rằng nó đáng giá ít nhất ít nhất 2,9 tỷ đồng.
Nông dân Birbal Singh tự hào giới thiệu chú trâu quý giá của mình và nói: "Đây là Pradhan Babu. Nó đã 38 tháng tuổi và rất may mắn cho tôi. Năm nó chào đời, tôi đã trở thành trưởng làng. Người ta đã trả giá tới 50 lakh rupee (1,4 tỷ đồng) cho nó, nhưng tôi sẽ không bán. Với tôi, nó đáng giá ít nhất 1 crore rupee (2,9 tỷ đồng). Nó giống như một đứa con trai vậy".
Ông đã mang con trâu đến hội chợ Sonepur nổi tiếng, nơi ông khẳng định kiếm được gần 21 lakh rupee (619 triệu đồng) mỗi năm, khoảng 6.000 rupee (1,7 triệu đồng) mỗi ngày, từ tinh dịch của Pradhan Babu.
Mô tả về con trâu, ông nói thêm: "Pradhan Babu dài khoảng 2,4 mét và cao 1,5 mét. Nó rất điềm tĩnh. Giống trâu Jafarabadi có nguồn gốc từ Gujarat và nổi tiếng với khả năng cho nhiều sữa hơn và vóc dáng to lớn".
Gia đình Birbal đã mua mẹ của Pradhan Babu từ Gujarat khi nó đang mang thai và chú trâu quý giá này đã chào đời tại nhà họ. Ông cho biết, họ chăm sóc chế độ ăn uống của nó rất chu đáo.
"Ngoài cám và cỏ khô, nó còn ăn chuối, táo và hạt điều mỗi ngày. Nó cũng uống 8 lít sữa", Birbal nói.
Hội chợ Sonepur, nằm cách Patna khoảng 20 km, từng được biết đến là hội chợ động vật lớn nhất châu Á. Theo thời gian, sự kiện đã thay đổi. Giờ đây, hội chợ chủ yếu là ngựa, dê và các chương trình sân khấu. Năm nay, ngay cả giống chó Bulldog Mỹ bị cấm cũng được bày bán công khai.
Phương Linh (t/h)
