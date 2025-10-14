Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán"

Thời gian vừa qua trên thế có nhiều thương vụ bán trâu tiền thu hút sự chú ý. Điển hình trước đó, tại một Hội chợ Nông dân toàn Ấn Độ và Triển lãm Công nghiệp Nông nghiệp kéo dài ba ngày đã được tổ chức tại Đại học Nông nghiệp Sardar Vallabhbhai Patel ở quận Meerut của bang Uttar Pradesh có một con trâu giá "khủng" thu hút mọi người đến xem.

Sự xuất hiện của một con trâu có tên là Anmol đến từ Sirsa, bang Haryana. Loài gia súc giống như xe tăng này chắc chắn sẽ khiến bạn kinh ngạc về giá của nó, theo India.

Điểm thu hút chính của hội chợ là con trâu có giá trị khoảng 23 crore Rupees (hơn 69 tỷ đồng), nghĩa là nếu chủ nhân của Anmol bán nó, họ có thể mua khoảng 15 chiếc xe Mercedes-Benz có giá 1,5 crore Rupees (4,5 tỷ đồng) mỗi chiếc hoặc hai chiếc Rolls-Royce có giá 12 crore Rupees (36 tỷ đồng) mỗi chiếc.

Nhiều người kinh ngạc trước mức giá đắt đỏ của con trâu.

Anh Jagat Singh, chủ sở hữu của Anmol, cho biết con trâu này đã giành được một số giải thưởng trong tám năm qua. Nói về chế độ ăn uống hàng ngày của nó - một bữa ăn thịnh soạn gồm 5 kg sữa, 4 kg lựu ngon ngọt, 30 quả chuối, 20 quả trứng giàu protein và một phần tư kilogam hạnh nhân cùng với gulkand và thức ăn gia súc. Anmol cũng tắm hai lần mỗi ngày và thích được massage bằng dầu cải và dầu hạnh nhân.

Thân hình khổng lồ của Anmol đã thu hút đám đông. Singh cho biết tinh dịch của con trâu này được bán với giá 4-5 lakh Rupee (120 - 150 triệu đồng) một tháng và một nhóm từ Sirsa thường xuyên thu thập tinh dịch của nó và phân phối.

Không chỉ vậy một điều khiến Anmol ngày càng được giá và đắt đỏ hơn nữa bởi nó thuộc giống Murrah. Chủ sở hữu của con trâu này chi 60.000 Rupee (18 triệu đồng) mỗi tháng cho chế độ ăn của nó và kiếm được 4-5 lakh Rupee (120 - 150 triệu đồng) tiền lãi mỗi tháng từ việc bán tinh dịch.

Hàng trăm du khách từ nhiều nơi khác nhau đã đến hội chợ để ngắm nhìn Anmol. Nhiều người đã chụp ảnh tự sướng với chú trâu quý giá này.

Sự kiện được khai mạc bởi Bộ trưởng Nông nghiệp Uttar Pradesh Surya Pratap Shahi và Bộ trưởng Bang Baldev Aulakh.

Sự xuất hiện của con trâu trị giá gần 70 tỷ đồng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người tham gia hội chợ.

Không chỉ có giá không tưởng với thân hình đen tuyền, bóng bẩy, cặp sừng xoắn cong duyên dáng, cổ và đầu thanh mảnh, trâu Murrah còn nổi tiếng tới mức nhiều con có một lượng người hâm mộ khổng lồ theo dõi trên mạng xã hội.

Trúc Chi (t/h)