Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM
Người dân nghe tiếng động mạnh trước một khách sạn ở khu dân cư Việt - Sing, TPHCM rồi phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong.
Ngày 28-6, Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn T.L.5 trên đường D1, khu dân cư Việt - Sing.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-6, người dân sống trong khu vực nghe tiếng động mạnh phát ra trước khách sạn. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện một người đàn ông mặc quần ngắn, không mặc áo, nằm bất động dưới lòng đường, cạnh một ô tô con.
Nhận tin báo, nhân viên y tế có mặt kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong.
Công an phường An Phú sau đó phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân 37 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), là khách đang lưu trú tại khách sạn T.L.5. Người này được xác định đã rơi từ tầng cao của khách sạn xuống khu vực phía trước sảnh.
Vụ việc thu hút đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.
Hiện Công an TPHCM đang tìm cách liên hệ với người thân của nạn nhân và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng lúc rạng sángPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, điều khiển xe máy rượt đuổi, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995Pháp luật - 7 giờ trước
Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ Lê Văn Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam và 10 đối tượng.
Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty MetalandPháp luật - 17 giờ trước
Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai anh em ruột lĩnh án bằng thủ đoạn lừa đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạngPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Trần Công Anh (SN 2002) và Trần Công Phố (SN 2004, cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng.
Hà Nội: Dùng Facebook ảo đặt ship COD đồ điện tử cao cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tìm các cá nhân, doanh nghiệp là bị hại của đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Thủ đoạn của Đạt là dùng Facebook ảo đặt mua robot hút bụi, máy lọc không khí qua hình thức ship COD rồi tìm cách chiếm đoạt.
Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội về hành vi vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 1.
Bắt ổ nhóm giả danh cán bộ công an, toà án chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm vụ, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.
Khởi tố người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người bán rau ở Phú ThọPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành vị trí ngồi bán hàng, một người phụ nữ tại Phú Thọ đã dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt thẳng vào vùng mặt người phụ nữ bán rau 63 tuổi. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải nhập viện.
Một người tử vong, nghi phạm nguy kịch sau vụ nổ súng tại Lào CaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 26/6, một vụ án mạng vừa xảy ra tại khu vực tổ dân phố số 29 Kim Tân, phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Do mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã dùng súng bắn tử vong người đàn ông sinh năm 1991 ngay tại chỗ, sau đó lái xe về nhà rồi nổ súng vào đầu để tự sát.
Bỏ nhà đi lang thang, gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi bỏ nhà đi lang thang, Mạnh liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Trị và TP Huế. Khi đang lẩn trốn tại Gia Lai, đối tượng bị Công an TP Huế phát hiện, triệu tập để làm việc.
Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1Pháp luật
GĐXH - Từ đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội về hành vi vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 1.