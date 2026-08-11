Phú Thọ: Khởi tố nhân viên thu hồi nợ chiếm giữ gần 40 triệu đồng

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Vụ án liên quan đến số tiền gần 40 triệu đồng được xác định đã bị chiếm giữ trái quy định trong quá trình Đức thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ cho công ty.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc (SN 1968), là người đại diện cho một công ty tài chính, tố giác Nguyễn Ngọc Đức (SN 1993, trú tại khu 14, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả xác minh, ngày 3/8/2021, công ty của chị Ngọc ký hợp đồng lao động với Nguyễn Ngọc Đức, giao người này làm nhân viên thu hồi nợ, trực tiếp thu tiền của khách hàng theo sự phân công.

Được giao nhiệm vụ thu hồi nợ cho công ty, Nguyễn Ngọc Đức đã trực tiếp thu hơn 58 triệu đồng tiền gốc và lãi của khách hàng nhưng chỉ nộp về công ty hơn 18 triệu đồng - (ảnh CAPT).



Ngày 17/6/2022, công ty này cho anh Nguyễn Xuân Đàm (SN 1990, trú tại khu 15, xã Sơn Vi, tỉnh Phú Thọ) vay 50 triệu đồng. Do anh Đàm không thực hiện việc trả nợ đúng thời hạn, từ tháng 11/2022, Nguyễn Ngọc Đức được công ty giao nhiệm vụ thu hồi khoản nợ trên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 25/11/2022 đến ngày 25/3/2023, Nguyễn Ngọc Đức 3 lần trực tiếp thu tiền gốc và lãi từ anh Nguyễn Xuân Đàm, với tổng số tiền 58.430.000 đồng. Tuy nhiên, Đức chỉ nộp về công ty số tiền 18.708.000 đồng. Số tiền 39.722.000 đồng còn lại được xác định đã bị Đức giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau quá trình xác minh, thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

