Phú Thọ: Bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự

Tối 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 10/8/2026, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự, Tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng đưa các cháu đi giám định thương tích.

Chùa Bầu Phật Quang Tự nơi xảy ra sự việc - (ảnh Tú Thành).

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Duy, hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người đã có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng, không kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em.