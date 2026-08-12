Quảng Ninh: Khởi tố chủ lò gạch Nguyễn Duy Hưng

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L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, trú tại khu Hiệp Thái, phường Yên Tử) đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Theo Trang tin điện tử của Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại khu An Thái, phường Yên Tử; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, trú tại khu Hiệp Thái, phường Yên Tử) để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường", quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hoạt động tập kết chất thải, sản xuất gạch thủ công tại khu An Thái (phường Yên Tử) do Nguyễn Duy Hưng làm chủ.

Quảng Ninh: Khởi tố chủ lò gạch Nguyễn Duy Hưng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực tập kết có nhiều bã xỉ vôi, đất lẫn gạch vỡ, vụn bê tông với tổng khối lượng 163.120 kg (163,12 tấn) được đổ trực tiếp trên nền đất, không có mái che, bờ bao, không bảo đảm điều kiện lưu giữ chất thải theo quy định.

Quá trình điều tra Công an xác định, khoảng đầu tháng 3/2026, Nguyễn Duy Hưng thu mua bã xỉ vôi, vụn bê tông, đất đá lẫn gạch do các xe ô tô tải vận chuyển đến khu đất để tập kết, đổ chất thải. Hưng sử dụng máy xúc để xúc, đập, trộn số chất thải trên làm nguyên liệu đóng gạch; đồng thời thuê công nhân sản xuất gạch thủ công, bốc xếp số gạch thành phẩm thành từng đống để bán.

Quảng Ninh: Khởi tố chủ lò gạch Nguyễn Duy Hưng - Ảnh 2.

Khu vực tập kết chất thải tại cơ sở của Nguyễn Duy Hưng tại khu An Thái, phường Yên Tử.

Khu đất được sử dụng để tập kết, đổ chất thải và sản xuất gạch là đất nông nghiệp trồng lúa nước được giao theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ. Vị trí khu đất không phải là địa điểm đổ thải, tập kết chất thải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đối với các mẫu chất thải gồm bã xỉ vôi, đất lẫn gạch vỡ và vụn bê tông thu giữ tại hiện trường xác định đây là chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Việc kịp thời phát hiện, điều tra, khởi tố vụ án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý chất thải.

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