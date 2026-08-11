Hưng Yên: Bắt nữ nhân viên chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của công ty

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh tiếp nhận đơn trình báo của Công ty TNHH Process Lab.Micron Việt Nam về việc Bùi Thị Hoài (SN 1983, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) và Bùi Khánh Ly (SN 1991, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên), trong thời gian là nhân viên Công ty đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi được thực hiện tinh vi, có tổ chức, kéo dài từ năm 2023 đến năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, thu thập, nghiên cứu, đánh giá các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số lượng tài liệu lớn, trong đó có tài liệu bằng tiếng Nhật; việc lấy lời khai, đối chiếu thông tin với lãnh đạo người Nhật Bản của Công ty phải thực hiện thông qua phiên dịch.

Đáng chú ý, một đối tượng đã bỏ trốn, đối tượng còn lại không hợp tác, tìm cách chối bỏ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hoài. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, cơ quan Công an đã tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và từng bước làm rõ vụ việc.

Ngày 27/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài và Bùi Khánh Ly về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự; bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hoài và ra Quyết định truy nã đối với Bùi Khánh Ly, tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động và những nỗ lực của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 07/8/2026, ông Yoshino Shoji, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Process Lab.Micron Việt Nam đã gửi thư cảm ơn lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo nội dung thư cảm ơn, lãnh đạo Công ty TNHH Process Lab.Micron Việt Nam nhấn mạnh những kết quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

"Bằng thư này, chúng tôi xin được bày tỏ sự cảm kích và lời cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo của tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra và điều tra viên Bùi Đắc Dương vì sự tích cực, chủ động, tinh thần làm việc bền bỉ, trách nhiệm cao để có thể đạt được kết quả này.

Với chúng tôi, kết quả đạt được không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án, mà còn là thành quả đáng ghi nhận của cả một quá trình làm việc đầy gian nan, trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam", nội dung thư cảm ơn viết.